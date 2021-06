Czy rozliczać VAT? (2)

Jeśli tak - to jak zacząć? Rozmawiamy o tym z Krystyną Laskowską, doradcą ds. rozliczania podatku VAT w rolnictwie z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie.

* Vat na środki trwałe to 23 procent, które można odliczyć od zapłaconych kwot za maszyny czy paliwo. Rolnik zyskuje natomiast w postaci ryczałtu mniej - stawka od produktów roślinnych wynosi 5 procent, zwierzęcych 8 proc. Warto więc pomyśleć, czy nie rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Jak stać się VAT-owcem?

- Rolnik, który dużo inwestuje, widzi zasadność rozliczania podatku od towarów i usług. Będąc czynnym podatnikiem VAT ma możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w kwotach ponoszonych wydatków. Czasami przychodzi do mnie rolnik, który ma do wydania 60 tysięcy z działania PROW „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i pyta, czy mu się opłaci przejść na VAT. Takiemu rolnikowi proponuję najpierw policzyć wpływy i wydatki, jakie miał w ubiegłym roku. Co sprzedawał i ile VAT-u musiałby odprowadzić od dostarczonych produktów rolnych oraz co kupował i ile VAT-u zyskałby od poczynionych zakupów. Po dokonaniu takiego zestawienia należy przeanalizować, która kwota wyliczonego podatku jest większa. Czy przeważa VAT należny i wychodzi kwota wpłaty do urzędu skarbowego, czy jest większy VAT naliczony i wystąpi zwrot podatku z US. Jeżeli rolnik uważa, że nie byłby w stanie sam rozliczać podatku VAT - powinien wziąć pod uwagę comiesięczny koszt usługi wykonywanej przez biuro rachunkowe. Rolnik musi być czynnym podatnikiem VAT przez trzy lata po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego, po tym okresie może wrócić do statusu rolnika ryczałtowego.

· Przypuśćmy, że rolnik postanowił rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Co wtedy robi?

- Musi złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT R i wypełnić formularz NIP 7 ze swoimi danymi. W zgłoszeniu rejestracyjnym zaznacza, od jakiego miesiąca chce stać się czynnym podatnikiem VAT. Rolnik, który staje się czynnym podatnikiem VAT, musi przez rok rozliczać się miesięcznie. Po tym okresie może przejść na rozliczenie kwartalne. Na etapie rejestracji potrzeba posiadać numer REGON i numer rachunku bankowego. W banku do posiadanego rachunku należy założyć rachunek VAT. Inne dane, jakie ujmuje się w dokumentach zgłoszeniowych, to miejsce zamieszkania i biuro rachunkowe, jeśli będzie z niego korzystał. Zgłoszenie rolnik składa w urzędzie skarbowym i czeka na rejestrację. Urząd skarbowy ma obowiązek sprawdzić, czy może zarejestrować podatnika. Jeśli rolnik zaznaczył w zgłoszeniu, że chce otrzymać poświadczenie rejestracji, musi zapłacić kwotę 170 złotych. Wtedy naczelnik US wysyła pismo powiadamiające, że rolnik został zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

· A jeśli nie zapłaci za wydanie tego pisma?

- To go nie otrzyma. Musi wtedy sprawdzić, czy widnieje na białej liście podatników umieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Są tam umieszczeni podatnicy czynni, zwolnieni, wykreśleni z listy.

Rolnik - podatnik VAT może odliczać wszystkie wydatki służące działalności opodatkowanej, czyli poniesione w działalności rolniczej. Nie wpisuje do ewidencji zakupów wydatków prywatnych. Prowadząc działalność musi starać się dochowywać należytej staranności, co oznacza sprawdzanie nowych kontrahentów, unikanie podejrzanych transakcji.

· Inaczej US ma prawo domniemywać, że doszło do jakiego nieprawidłowego interesu?

- Nie, ale to zdarzało się dawniej np. przy sprzedaży paliwa rolnikom.

* Ciąg dalszy w kolejnym odcinku. Dziękuję za rozmowę.

