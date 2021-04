Posłowie mają co do tego wątpliwości, ale Ministerstwo Rolnictwa ich nie podziela i informuje, że dotąd wnioskowano o uruchomienie 263,6 mln zł z wynoszącej 432,3 mln zł rezerwy celowej, a minister finansów, funduszy i polityki regionalnej wydał decyzje uruchamiające te środki na kwotę 51,7 mln zł.

W interpelacji skierowanej do premiera posłowie Marcin Kulasek, Włodzimierz Czarzasty, Romuald Ajchler, Daria Gosek-Popiołek, Anita Sowińska, Arkadiusz Iwaniak, Dariusz Wieczorek zapytali o to, czy wystarczy pieniędzy na zwalczanie epidemii chorób zwierzęcych.

Jak przypomnieli, do tej pory (czyli do połowy marca, kiedy wystosowano interpelację) wykryto 32 ogniska ptasiej grypy, co w porównaniu z danymi z 2020 pokazuje, że następuje przyspieszenie tempa rozprzestrzeniania się tej choroby. Stwierdzono też blisko 700 przypadków (671 info strona GIW 10.03.2021) afrykańskiego pomoru świń wśród dzików. Oznacza to, że niebawem przypadki ASF mogą zacząć pojawiać się w większej ilości w gospodarstwach hodowlanych – podali.

Tymczasem budżet Głównego Inspektoratu Weterynarii na 2021 rok to 18,6 mln zł. Z kolei rezerwa celowa na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt to 432,3 mln zł.

Posłowie uznali, że pierwszy kwartał bieżącego roku wskazuje, że w tym roku środki te mogą okazać się niewystarczające.

Dlatego pytali premiera: „Jaki jest stan wykorzystania rezerwy celowej: Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę odszkodowań związanych z występowaniem chorób zakaźnych zwierząt, wynagrodzeń dla lekarzy? Czy rząd rozważa zwiększenie powyższej rezerwy?”

Odpowiedź wiceminister rolnictwa Anny Gembickiej (z 7 kwietnia) jest następująca:

„Na dzień 28 marca 2021 r. złożono wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej poz. 12 <Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej> na łączną kwotę 263.550.720,70 zł, z tego Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał decyzje uruchamiające środki z ww. rezerwy na kwotę 51.756.233,70 zł. Natomiast w odniesieniu do pytania dotyczącego zwiększenia ww. rezerwy celowej, uprzejmie informuję, że jej zwiększenie możliwe byłoby podczas prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2022.”

Tymczasem problemy hodowców rosną.

- Wirus ptasiej grypy już spowodował ogromne straty – mówił wczoraj w Sejmie poseł Zbigniew Ziejewski. - Dlatego rolnicy liczą na szybkie odszkodowania. Czas oczekiwania wynosi jednak do 90 dni. Rolnicy martwią się, czy przy tej skali występowania choroby nie zabraknie środków finansowych. Główny inspektor weterynarii ma na ten cel zaledwie 430 mln. Dlatego apeluję, żeby środki Krajowego Planu Odbudowy, gdzie 37% przeznaczamy na klimat, a 20% na cyfryzację, przeznaczyć właśnie na tych rolników, którzy ponoszą teraz bardzo duże koszty ptasiej grypy. To są ogromne miliony. W jednym gospodarstwie straty są szacowane na 32 mln zł. W jednym gospodarstwie. Dlatego apeluję do ministra rolnictwa o powołanie sztabu kryzysowego w tej sprawie.

O grypie ptaków i odszkodowaniach za wybicie drobiu czytaj też:

Wolnoć weterynarzu w swoim powiecie