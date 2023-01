Prezes Niemieckiego Związku Rolników (DBV), Joachim Rukwied, w świetle danych rynkowych na rok 2022, przedstawił raport o niemieckim rolnictwie.

Prezes stwierdził patrząc na miniony rok, że pomimo znacznej poprawy wyników, nadal widać trudną sytuację ekonomiczną wielu gospodarstw.

Od dłuższego czasu sytuacja jest bardziej niż napięta, szczególnie wśród hodowców trzody chlewnej. Ceny producentów tuczników rzeźnych i prosiąt są wciąż za niskie w obliczu dramatycznie rosnących kosztów i każdego dnia zmuszają firmy do wycofywania się z produkcji.

Na pierwszy rzut oka ceny producentów zbóż i roślin oleistych sugerują dobre nastroje, jednak poprawę sytuacji dochodowej spowalnia bezprecedensowa eksplozja cen nawozów i energii. Na przykład koszty energii i paszy dla zwierząt wzrosły dwukrotnie, a nawozów nawet czterokrotnie. W przypadku wielu produktów działania polityczne i legislacyjne również ograniczają konkurencyjność i bezpieczeństwo planowania firm. Przykładami tego są płaca minimalna oraz zapowiadane krajowe i europejskie zaostrzenie wymogów dotyczących produkcji zwierzęcej i roślinnej.

Rynek trzody chlewnej i mięsa

Z ekonomicznego punktu widzenia rozsądne ceny świń rzeźnych zostały zniweczone przez ogromny wzrost kosztów. Średnia roczna cena na 2022 r. dla świń rzeźnych wynosiła 1,82 euro za kg masy ubojowej. W szczytowym momencie ceny przekraczały 2 euro za kg, ale potem nieco się wahały z powodu słabego popytu. Przyczyną masowego wzrostu kosztów są w szczególności znaczne podwyżki cen pasz i energii, które niekiedy osiągały niespotykane dotąd wartości. Sytuacja nieco się uspokoiła w drugiej połowie roku, ale w końcu 2022 r. koszty paszy były stale i o około 60 proc. wyższe od poprzedniego poziomu. Olej opałowy i gaz płynny były o około 80 procent droższe.

Spadek hodowli trzody chlewnej w Niemczech przyspiesza. Aby zrekompensować wzrost kosztów, a także zapewnić odpowiednie dochody rodzin hodowcom trzody chlewnej, a zwłaszcza hodowcom macior, cena trzody chlewnej musi znacznie wzrosnąć w nadchodzącym roku. Należy obawiać się, że obecny dramatyczny spadek hodowli trzody chlewnej w Niemczech będzie się pogłębiał.

Zasadniczo sektor produkcji wieprzowiny w Niemczech znajduje się w dramatycznym procesie kurczenia się, który przyspieszył w ostatnim roku. To stwierdzenie nie uwzględnia rosnących obciążeń wynikających z dalszego zaostrzania prawa lub wyższych standardów dobrostanu zwierząt. Ogólnie populacja świń w Niemczech spadła w 2022 roku o 10,2 procent w porównaniu z poprzednim rokiem do 21,3 miliona świń. Jednocześnie według Federalnego Urzędu Statystycznego liczba ferm trzody chlewnej zmniejszyła się o 1,9 tys. do 16,9 tys. w 2022 r.

Ceny wyrobów mięsnych wzrosły w ciągu roku łącznie o 19,9 proc., a mięsa drobiowego o ponadprzeciętne 32,6 proc. Natomiast wzrost ten wyniósł 21,0 procent w przypadku wołowiny i 20,3 procent w przypadku wieprzowiny. Konsumenci coraz częściej zwracają się w stronę przystępnego cenowo segmentu podstawowego.

Rynek zbóż

Zbiory zboża w Niemczech w 2022 roku wyniosły 43,1 mln ton i były nieco wyższe niż w poprzednim roku (42,1 mln ton). Zarówno, jakość, jak i plony różniły się znacznie w zależności od regionu. Z drugiej strony ceny producentów były ogólnie dobre. Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie i tak już napięte otoczenie rynkowe uległo pogorszeniu. W szczególności problemy logistyczne będące następstwem pandemii korony i słabych zbiorów w Ameryce Północnej w 2021 r. sprawiły, że światowy poziom cen był znacznie powyżej średniej z ostatnich lat, jeszcze przed wybuchem wojny. Na przykład w grudniu cena pszenicy jakościowej przekraczała 300 euro, a jęczmienia paszowego ponad 250 euro za tonę. Ceny producentów są nadal bardzo zmienne. Nie można wykluczyć znacznych wahań cen we wszystkich kierunkach ze względu na utrzymującą się napiętą sytuację podażową i niepewną sytuację polityczną. Z dzisiejszej perspektywy powinien utrzymać się obecny wyższy poziom cen.

Dramatyczny wzrost cen nawozów

W 2022 roku wszystkie nawozy znacznie podrożały. Cena nawozów azotowych wzrosła, czterokrotnie w porównaniu z 2021 r. Poziom cen jest obecnie poniżej szczytów cenowych, ale nadal jest bardzo wysoki, na przykład saletra wapniowo-amonowa (KAS) na poziomie około 615 euro za tonę. Trwa wyraźna niechęć do zakupów wśród rolników. Funkcjonująca logistyka decyduje również o wystarczającej dostępności nawozów. DBV kontynuuje kampanię na rzecz zawieszenia obowiązujących ceł antydumpingowych w celu zmniejszenia presji kosztowej na europejskich rolników i zabezpieczenia produkcji zboża.

Rynek mleka

Dla hodowców bydła mlecznego rok 2022 był wyjątkowy z ekonomicznego punktu widzenia. Koszty zmienne produkcji mleka (zwłaszcza koszty pasz podstawowych i treściwych, energii, dodatków inwentarskich) są obecnie o prawie 50 proc. wyższe niż zwykle. Ta sytuacja jest ekonomicznie opłacalna, ponieważ dochody są również znacznie wyższe niż zwykle: w pierwszych 11 miesiącach 2022 r. średnia cena producenta konwencjonalnego mleka krowiego w Niemczech wynosiła 51,6 centa/kg (w 2021 r.: 36,3 centa/kg).

Mimo to produkcja mleka nie rośnie. Inwestycje w nowe budynki i przebudowy są znacznie ograniczane w tej nieprzewidywalnej sytuacji, również z powodu niejasnych ram politycznych. Pomimo cen surowego mleka znacznie powyżej średniej, niemieccy hodowcy bydła mlecznego wyprodukowali do połowy grudnia o 0,3 procent mniej mleka niż w słabym roku 2021.

Rynek drobiu i jaj

Czynniki kształtujące ceny i produkcję na rynku jaj i drobiu, takie jak wojna na Ukrainie, rosnąca inflacja i wreszcie szalejąca grypa ptaków, spowodowały nieznaczny spadek krajowej produkcji brutto mięsa drobiowego. Podczas gdy w 2015 roku stopień niemieckiej samowystarczalności wynosił jeszcze 110 proc., obecnie spadł do 97 proc. Zmniejszyła się również liczba kur niosek. W 2022 roku niemiecka produkcja jaj konsumpcyjnych spadła po raz pierwszy od lat.

W 2023 roku w niemieckiej produkcji jaj konsumpcyjnych spodziewany jest spadek o około 4 procent, czyli z 14,6 mld jaj do 14,0 mld jaj. Ceny jaj z chowu ściółkowego wzrosły o około 20 procent, podczas gdy jaj ekologicznych tylko o około 7 procent. Dla lat 2022 i 2023 widać oznaki spadku stopnia samowystarczalności. Ogólnie rzecz biorąc, na niemieckim rynku jaj konsumpcyjnych dostępnych było mniej jaj konsumpcyjnych. Spowodowało to spożycie 232 jaj na mieszkańca, o 6 jaj mniej niż w 2021 r.