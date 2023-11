Na jakie ryzyka narażony jest dziś właściciel gospodarstwa, czy i w jaki sposób może ograniczać ich skutki, oraz czy możliwe jest dziś skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie – na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy dzisiejszej debaty inauguracyjnej podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w Warszawie.

Klęski żywiołowe i anomalie pogodowe, sytuacja geopolityczna i wahania cen na rynku, problemy z dostępnością środków do produkcji, dezinformacja, niestabilne otoczenie prawne, a wreszcie ryzyka finansowe – rolnicy wciąż muszą się mierzyć z tymi zagrożeniami, a każde z nich może pogrzebać przyszłość ich gospodarstwa.

Dlatego właśnie ryzykom i zarządzaniu ryzykiem poświęciliśmy debatę, otwierająca tegoroczna konferencję Farmera pn. Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Konieczny nowy filar WPR

Według komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, ryzyko towarzyszące dziś prowadzeniu działalności rolniczej jest tak duże, że żadne funkcjonujące systemy ubezpieczeń nie są w stanie zagwarantować rolnikom w pełni bezpieczeństwa.

Dlatego w swoich propozycjach do przyszłej WPR będę przekonywał do stworzenia czegoś na kształt III filaru, który właśnie odnosił się będzie do ryzyka. Chciałbym, abyśmy już nigdy więcej nie odsyłali państwa członkowskich do pomocy publicznej, bo to po prostu psuje rynek – stwierdził komisarz.

Wojciechowski przypomniał, że tylko Polska pomogła rolnikom w zakupie nawozów i to Polska wydała najwięcej w ramach pomocy publicznej, bo aż 3,5 mld euro.

-Potrzebujemy absolutnie większych funduszy aby pomagać rolnikom w permanentnych kryzysach. Skoro mamy wspólną politykę rolną to powinny być też wspólne fundusze, by przeciwdziałać w sytuacjach kryzysowych – argumentował Wojciechowski.

Nie tylko dopłaty bezpośrednie się liczą w rolnictwie

Zdaniem Jerzego Plewy (ekspert Team Europe, szef dyrekcji generalnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej w latach 2013-2020), debatę o wspólnej polityce rolnej w Polsce zawsze zbytnio dominowała kwestia pieniędzy, a szczególnie zrównania dopłat bezpośrednich, tymczasem o sprawach które powodują ryzyka w działalności rolniczej nie dyskutowano.

- Ryzyka nie da się wyeliminować, ale można je ograniczyć – stwierdził unijny ekspert. -Trzeba jednak współpracować, bo w UE nie wystarczy mieć racji, ale trzeba mieć jeszcze większość, a więc współdziałać z innymi państwami.

W kontekście przeciwdziałania kryzysom i szukania funduszy na wspieranie rolnictwa Plewa zwrócił uwagę na konieczność zweryfikowania krajowej polityki rolnej.

Trzeba się zastanowić, czy ten model rolnictwa który jest tak mocno forsowany, przyniesie nam sukces. Chodzi o wspieranie małych rolników, którzy niekoniecznie mają związek z rynkiem, co się odbywa częściowo kosztem gospodarstw towarowych – stwierdził Plewa. -Rola płatności bezpośrednich marginalizuje się, ponieważ jest mniej środków, a w przyszłości będzie rosła cen rynkowych. Nie unikniemy więc dyskusji w tej kwestii, podobnie jak w kwestiach środowiskowych - uważa ekspert Team Europe.

Nieobliczalna polityka UE wobec rolnictwa

Jak łatwo zauważyć dyskusja w trakcie debaty wciąż krążyła wokół WPR i to raczej ryzyko wynikające z działań polityków – tak na szczeblu krajowym, jak i unijnym – faktycznie wyrosło na jedno z głównych zagrożeń, jakie zakłócić może normalną pracę i rozwój gospodarstw.

Należy wskazać właśnie na ryzyka polityczne, bo wiele rozwiązań regulowanych jest na poziomie krajowym, albo unijnym. Tymczasem rolnicy w dyskusjach dotyczących rolnictwa nie zawsze mają głos – zauważył Marcin Mucha, dyrektor, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. -Tak było choćby w przypadku Zielonego Ładu. Dyskusje na forum unijnym pokazały, że choć założenia tej strategii były być może słuszne, to ambicje polityczne mocno rozjechały się z praktyką. Takich projektów nie potrzebujemy.

Aby się bronić przed podobnie szkodliwymi projektami rolnicy – zdaniem Muchy – powinni się lepiej zorganizować i podjąć skutecznego lobbingu na rzecz swoich interesów w Brukseli, tak jak to robią od dawna inne branże i grupy interesów.

Legislacja i edukacja fundamentem rozwoju rolnictwa 4.0

Na inne ryzyka jakie zrodziły unijne strategie zwrócił także uwagę Dariusz Sip, prezes zarządu Syngenta Polska Sp. z o.o.

Tempo wycofywania substancji czynnych w stosunku do tempa wdrażania preparatów biologicznych jest niewspółmierne – powiedział Dariusz Sip. -Jeżeli nie będzie uregulowań prawnych, które usystematyzują rynek produktów biologicznych i unormują kwestie ich rejestracji, nie osiągniemy żadnego celu.

Dariusz Sip wytknął również braki w przygotowaniu rolników do wdrażania w praktyce założeń rolnictwa 4.0, tak pożądanego w UE.

Wdrażanie rolnictwa 4.0 bez aspektu edukacyjnego nie ma racji bytu. Bez wyjaśnienia w pragmatyczny sposób, jak to ma wspomagać produkcję i wpływać na jakość produktu wychodzącego z gospodarstwa nie pójdziemy o krok dalej. Możemy dostarczyć mnóstwo rozwiązań, ale na nic się one nie zdadzą, jeśli nie przekonamy rolników i nie pomożemy im ich zastosować w gospodarstwie.

Sprostać wyzwaniom w sektorze rolnym

Więcej optymizmu w podejściu do ryzyka w działalności rolniczej zaprezentował Laércio Bortolini, szef działu Bayer Crop Science dla Polski, Czech, Słowacji, krajów bałtyckich oraz Ukrainy.

W Bayer wierzymy, że dzięki rozwiązaniom technologicznym można sprostać wyzwaniom i kryzysom – stwierdził prelegent Bayer Crop Science dla Polski.- W Polsce obserwujemy duży postęp jeśli chodzi o wykorzystanie nowych technologii, np. w dziedzinie nawozów, śor, sprzętu rolniczego czy rozwiązań informatycznych. Wierzę, że chociaż nie da się wyeliminować każdego ryzyka, to można przezwyciężać kryzysy zwiększając choćby wydajność produkcji. Nad tym rolnicy powinni pracować, bo nad tym faktycznie mają kontrolę. Przyszłość należy do rozwiązań cyfrowych, bo w oparciu o konkretne dane łatwiej podejmować właściwe decyzje i niwelować zagrożenia.

Recepty na zdrowy sen rolnika

Według Mariusza Gilickiego, z-cy dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro, gwarantem spokojnego snu dla rolnika wciąż jest przede wszystkim odpowiednia polisa.

Z przedstawionych przez niego danych wynika, że w 2022 r. w Polsce wypłacono ogółem 44,4 mld zł odszkodowań, z czego 25,5 mld to odszkodowania majątkowe z tytułu kradzieży czy szkód klęskowych.

Zawarcie ubezpieczenia zmniejsza ryzyko w prowadzonej działalności, i należy do tego przekonywać szczególnie właścicieli małych gospodarstw – uważa M. Gilicki.

Kluczem do unikania kłopotów jest również korzystanie z produktów finansowych, które są dopasowane do potrzeb rolnika i do specyfiki jego gospodarstwa.

Przychody w gospodarstwie utrzymującym się ze sprzedaży mleka i w gospodarstwie zajmującym się produkcją roślinną diametralnie się różnią. Rolnikom potrzebne są więc odmienne rozwiązania finansowe, czyli np. harmonogramy spłat dopasowane do sezonowości danej produkcji. Takie rozwiązania są już oferowane – przekonuje Grzegorz Michalewicz, regionalny dyrektor ds. rozwoju rynku rolniczego PKO Leasing.

Błoga nieświadomość polskich rolników?

Dr Joanna Pawłowska-Tyszko, pełnomocnik dyrektora ds. FADN w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, zauważyła jednak, że choć u rolników obserwuje się ogromny głód wiedzy, większość polskich gospodarstw nie prowadzi porządnej rachunkowości.

Większość rolników nie ma więc podstawowej wiedzy o swoim gospodarstwie i nie wie z całą pewnością, czy jego produkcja jest opłacalna…