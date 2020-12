Debata o polskim rolnictwie w Senacie

Jedynie we wstępnych założeniach – apolityczna - Debata "Stan i perspektywy polskiego rolnictwa w dobie kryzysu gospodarczego" została organizowana 11 grudnia br. przez Sztab Kryzysowy Rolników w Senacie RP. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujących sektory polskiej gospodarki rolnej. Na Sali obrad zabrakło niestety przedstawicieli rządu.

Debatę otworzył Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki. - Wszystkim nam, nie tylko rolnikom, powinno zależeć aby ta gałąź gospodarki była na tyle ochroniona i obroniona przed skutkami pandemii, abyśmy wszyscy tego negatywnie nie odczuli – stwierdził na wstępie prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu. Dodał, że raport z debaty będzie podstawą do dalszych działań Senatu, by rolnikom żyło się lepiej.

Sławomir Izdebski, przewodniczący Sztabu Kryzysowego Rolników podkreślił, że taka debata o stanie polskiego rolnictwa, odbywa się po raz pierwszy w Parlamencie od wielu lat. – To świadczy o tym, że w polskim rolnictwie naprawdę dzieje się źle.

Co więcej, brak na Sali obrad przedstawicieli rządu oraz fakt, że Marszałek Sejmu odmówiła zorganizowania debaty w Sejmie – w ocenie Izdebskiego – to kolejny przykład na to, że problemy polskiego rolnictwa nie są traktowane jako ważne przez decydentów. – Co jest ważniejsze w naszej ojczyźnie, jak gospodarka, która żywi cały naród? – pytał w Senacie. Stwierdził też, że rolnicy w Polsce odbierają sobie życie z powodów ekonomicznych, ale nikt tego nie chce zauważyć i pochylić się nad tym problemem.

Izdebski poinformował zgromadzonych w Senacie, że konieczne jest natychmiastowe wstrzymanie egzekucji komorniczych oraz podjęcie realnych działań, które miałyby pomóc zadłużonym rolnikom. Zwrócił też uwagę, że niezbędne jest także podjęcie pilnych, określonych w przygotowanej ale zamrożonej w Sejmie propozycji ustawy działań, które miałyby zreformować gospodarkę łowiecką w naszym kraju, co natychmiast zlikwidowałoby – w jego ocenie – problem ASF w Polsce.

W debacie wziął udział również europoseł Jarosław Kalinowski. Jak stwierdził, sytuacja w polskim rolnictwie jest katastrofalna, do problemów, które ciągną się od lat, doszły teraz skutki COVIDU i ASF - i „mamy sytuację wręcz dramatyczną”. Wskazał przy tym obszary, w których będzie nam najtrudniej dostosować się do planowanych zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, w tym poruszył kwestię definicji aktywnego rolnika, uzgodnienie której może być kluczowe, jeśli chodzi o rozwój polskiego rolnictwa i wykorzystanie unijnych środków dostępnych dla rolnictwa.

Kryzys gospodarzy, który osłabia wielu naszych konkurentów na europejskich i światowych rynkach, jest właśnie tym momentem, który możemy wykorzystać dla wzmocnienia polskich sektorów gospodarki. Obiecano nam Polskę silną, na nic zdadzą się jednak obietnice i zapewnienia, jeżeli nie zaczniemy myśleć kategoriami państw zachodnich – powiedział natomiast w czasie debaty prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, Szczepan Wójcik. Zauważył, że sposób myślenia o rolnictwie w naszym kraju musi się zmienić, jeśli Polska chce odgrywać jeszcze większą rolę na światowych rynkach rolnych.

- Jako polski przedsiębiorca powinienem być dzisiaj – nie na tej sali, ale w Turcji, Chinach, Stanach Zjednoczonych, aby pozyskiwać kolejnych odbiorców na towary, które produkujemy na naszej ziemi. Moi szanowni koledzy, którzy reprezentują tutaj różne sektory; produkcję bydła mięsnego, trzody chlewnej, zwierząt futerkowych, drobiu, mleka… też powinni teraz podpisywać kontrakty na odbiór setek tysięcy ton produktów przez klientów ze wschodniej półkuli naszego globu. Tymczasem po raz kolejny przyszło mi współorganizować debatę „o kondycji polskiego rolnictwa”. Jak długo jeszcze? – pytał prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.

- My tu powinniśmy rozmawiać o zdobywaniu naszymi produktami rolnymi rynków azjatyckich, wschodnio — europejskich, arabskich, a nie udowadniać politykom, że nie jesteśmy wielbłądami i tłumaczyć się za każdym razem niemieckim mediom i organizacjom z naszych potknięć i niepowodzeń. Po to Pan Bóg dał nam ziemię po środku Europy, abyśmy w pełni wykorzystali jej gospodarczy potencjał, a lepszego miejsca nie ma w całej Europie – dodał prezes IGR.

- W rywalizacji gospodarczej nie ma miejsca na sentymenty. Nasza konkurencja bez mrugnięcia okiem jest w stanie przejąć nasze rynki, gałęzie gospodarcze i sektory, z których niektórzy chcą się dobrowolnie wycofać. Jeszcze nic nie zarobiliśmy, nasze PKB nie może się równać z innymi krajami rozwiniętymi, a już myślimy o likwidowaniu. Jesteśmy na początku kryzysu gospodarczego – każdy, kto zna się na gospodarce, wie, że to najlepszy czas na inwestycje, ostre i bezkompromisowe decyzje. To czas na kupowanie, rozwijanie i inwestowanie, a nie na zamykanie, ograniczanie, likwidowanie i przeszkadzanie – zauważył Szczepan Wójcik.

Michał Kołodziejczak, lider organizacji AgroUnia pytał zgromadzonych na Sali: - Gdzie jest Premier? Gdzie jest rząd? Gdzie jest Główny Lekarz Weterynarii? To, że tych ludzi dziś tu nie ma, to pokazuje właśnie problem polskiego rolnictwa – oni nie chcą słuchać polskich rolników! Jeżdżą gdzieś po świecie, coś tam załatwiają, ale nie chcą słuchać jakie są prawdziwe problemy polskich rolników.

Zdaniem Kołodziejczaka, polscy decydenci nie mają pojęcia, jak wygląda polska wieś, dlatego – jak poinformował – w najbliższym czasie będzie organizował dla nich na koszt organizacji specjalne wycieczki, które mają uświadomić skalę problemów z jakimi mierzą się rolnicy. W czasie tych wyjazdów szczególny nacisk ma być położony także na degustację prawdziwej, polskiej żywności.

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR stwierdził, że tylko wewnętrzna siła i przywiązanie do ziemi sprawia, że rolnicy wciąż jeszcze chcą tą ziemią gospodarować. Stwierdził, że dziś w rolnictwie pogłębiły się zaszłości z poprzednich lat, a niestety nie znając tych problemów, wymyśla się nową, oderwaną od rzeczywistości politykę rolną. Skutek tego jest taki – jak stwierdził Szmulewicz - że cały czas łatamy dziury w rolnictwie, zamiast budować drogi.

- Jak wrócę do domu po dzisiejszej debacie, to co mam powiedzieć swoim sąsiadom? Że zostaliśmy zlekceważeni? – pytała w czasie spotkania była posłanka Samoobrony, Renata Beger. Odniosła się także m.in. do kwestii roli rolnictwa ekologicznego w nowej WPR. – Jak my jesteśmy do tego przygotowani? Czy ktoś myśli o tym, że gospodarstwa, które zdecydują się na przejście na ekologię, nie będą miały gdzie sprzedać swojej produkcji? Że zostanie im tylko sprzedawanie słoików na bazarach? Czy chodzi nam o zrobienie z polskiego rolnictwa skansenu?

O konkretny plan działania ze strony rządzących dla rozwoju rolnictwa ekologicznego zaapelowała też posłanka Dorota Niedziela. – Musimy się do tego dobrze przygotować, bo rolnictwo ekologiczne to ogromna szansa dla Polski – stwierdziła. Zaapelowała też o większe wsparcie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej, co między innymi – jej zdaniem - przyczyni się do większej skuteczności w walce z ASF w Polsce. Zwróciła uwagę, że 40% poszkodowanych przez ASF rolników nie otrzymało w tym roku wsparcia odszkodowawczego, bowiem uznano, że nie dotrzymali oni obowiązku bioasekuracji. – Czy ktoś się zastanawiał dlaczego tak się dzieje? Czy rolnicy nie zachowują zasad bioasekuracji na złość urzędnikom? – pytała Dorota Niedziela. – Czy ktoś zauważył, że środki dezynfekcyjne podrożały w ostatnim czasie – z uwagi na COVID-19 - trzykrotnie? Czy ktoś ma świadomość, że rolnicy – z powodu trudności w przepływach finansowych różnego rodzaju, mogą po prostu nie mieć na to pieniędzy? – pytała również.

- Uważam, że głównym wyzwaniem dla branży jest fakt, że do polskiego rolnictwa zaczyna wchodzić ideologia – stwierdził w czasie debaty poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji. – Trzeba otwarcie o tym dyskutować, gdzie kończy się troska o zwierzęta, a gdzie zaczyna ideologia. Nie uważam, że hodowla zwierząt dla zysku jest nieetyczna – dodał.

Jeśli chodzi o inne problemy polskiego rolnictwa, to zdaniem Bosaka, konieczna jest poprawa warunków eksportu polskiego mięsa na rynki zagraniczne, bo dziś – jak zauważył - mamy podcięte skrzydła jeśli chodzi o eksport, a także poprawa sytuacji na rynku trzody chlewnej. – Minister rolnictwa nie potrafi od lat przedstawić strategii walki z ASF, i niestety nie ma na to perspektyw – stwierdził w Senacie Krzysztof Bosak.

- Poprawa dobrostanu zwierząt nie stoi w sprzeczności z rozwojem polskiego rolnictwa – oświadczyła w Senacie posłanka Katarzyna Piekarska, natomiast Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przypomniał słynne stwierdzenie jednego z amerykańskich prezydentów: „Gospodarka głupcze”. – Doskonale wiemy, że bez poprawy dobrostanu zwierząt, nie będzie rozwoju polskiego rolnictwa, ale trzeba stanowić takie prawo, które będzie je rozwijało, a nie hamowało – dodał. – Czy Piątka dla Zwierząt jest potrzebna? Tak, ale taka, gdzie będą mądre rozwiązania, gdzie będą chronione zarówno zwierzęta, jak i rolnicy – stwierdził Jacek Zarzecki. Dodał, że branża czeka na poważne rozmowy dotyczące wsparcia produkcji wołowiny w naszym kraju, bo perspektywy są potężne, ale nie do zrealizowania w obecnych warunkach prawnych. Także on zaapelował o wsparcie działań Inspekcji Weterynaryjnej.