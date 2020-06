Dla rolnika ABW, a nie zainteresowanie kandydatów na prezydenta?

Czy rolnik może liczyć na debatę kandydatów na prezydenta o rolnictwie, czy raczej tylko na zainteresowanie ABW?

„Piątka Rolnika” odbyła kilka wizyt na Nowogrodzkiej – najpierw członkowie tej fundacji zakończyli drogę krzyżową pod siedzibą PiS, potem przynieśli tu – „zestaw naprawczy” dla polskiego rolnictwa, składający się z taczki, miotły, łopaty i postawionej na sztorc kosy.

Teraz fundacja proponuje debatę na temat rolnictwa, której uczestnikami mieliby być kandydaci na prezydenta.

- O tak ważnym temacie jak rolnictwo mówi się przed wyborami niewiele – twierdzi Grzegorz Skurski, kierujący fundacją. – Dlatego zaproponowaliśmy debatę na tematy rolnicze i zaprosiliśmy do udziału w niej wszystkich kandydatów na prezydenta. Jeden komitet odpowiedział, z pozostałych nawet nikt nie podziękował za zaproszenie.

Nie okazała też zainteresowania lokalna prasa – wydawca ogólnopolski kilku tytułów, mający również tytuł rolniczy. Nie udało się nawiązać współpracy z jednym z portali i pism branżowych, który wcześniej deklarował chęć zajęcia się tym tematem.

- Tylko straciliśmy czas – podsumowuje Skurski. – Udawali zainteresowanie, potem kontakt się urwał. A wydawało się, że mamy prawo rozmawiać o tym, co nas, rolników, interesuje.

Tylko czy nie było to pójście na skróty? Czy nie należało najpierw zadbać o własną pozycję, spróbować zorganizować ruch społeczny, a dopiero potem domagać się posłuchu u kandydatów na prezydenta? Czy nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to konia kują, a żaba nogę podstawia? Czy można mieć pretensje do tego, że kandydaci na prezydenta nie chcą rozmawiać? Czy to się mogło udać?

- Kampanię zdominowało LGBT. Na temat rolnictwa nie ma żadnych deklaracji. A my chcemy rozmawiać o Ukrainie, pracownikach sezonowych, o tym, czy rolnikom należy się godziwe wynagrodzenie za ich pracę, jak można wzmocnić gospodarstwa rodzinne i ekologiczne. Inicjatywę przeprowadzenia debaty poparł Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Nie chcę prowadzić działalności politycznej, chcę, żeby zainteresowano się problemami rolników – deklaruje Grzegorz Skurski.

Ale czy można przebić się do opinii publicznej, jeśli wcześniej nie zdołało się zaistnieć w życiu publicznym? Głosząc swoje prawdy na portalu społecznościowym, ale nie mając za sobą żadnej grupy, organizacji?

- Nie mamy pieniędzy na to, żeby założyć organizację, poza tym rolnicy są zniechęceni, także po udziale w działaniach innych organizacji… - słyszę.

Tymczasem Grzegorz Skurski napisał więc pismo do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

„Czy rolnik ciągle musi być skazany na niepewność? O ile możliwości uregulowania pogody są ograniczone i trudne, o tyle można przy dobrej woli politycznej uregulować ceny minimalne. Pomimo licznych zapowiedzi i obietnic ze strony Pana Ministra w tej materii do dziś nie ma żadnych oczekiwanych przez rolników efektów. Brak uregulowań kontraktacyjno – cenowych wykorzystują duże podmioty – przetwórnie i markety narzucając polskiemu rolnikowi rażąco niską cenę za dostarczane produkty. Przeprowadzona przez NIK w 2019r kontrola w największych polskich marketach ukazała skalę wykorzystywania polskiego rolnika. Kwota jaką otrzymuje za swoje produkty waha się w przedziale 15-20% kwoty jaką musi zapłacić za dany produkt konsument. Mimo tak brutalnych praktyk handlowych stosowanych przez zagraniczne sieci handlowe polski prawodawca nie zrobił nic, aby zmienić obecny stan rzeczy.

Upływający czas i brak reakcji strony rządowej powoduje zmianę języka - już nie prosimy, tylko żądamy w imieniu polskich rolników od Pana Ministra zdecydowanych kroków chroniących interesy polskiego rolnika” - napisał.

Efekt?

- Nie mamy odpowiedzi, ale przyszło do mnie ABW – mówi Skurski. – To może też być wynik mojej niedawnej wypowiedzi w lokalnych mediach na temat braku rąk do pracy i tego, że nie zbierzemy plonów, jeśli nie będziemy mogli zatrudniać pracowników z Ukrainy.

Swoje pismo do ministra Ardanowskiego przeczytał jeszcze raz. „Mimo szczerych chęci i zaangażowania w analizowaniu niniejszego dokumentu nie doszukaliśmy się przejawów działań na szkodę państwa polskiego. Wręcz przeciwnie. A jeśli tak, to rodzi się pytanie, a w zasadzie pytania o stan polskiej demokracji, rolę służb specjalnych oraz nastawienie rządzących względem rolników. Jeżeli pięciu rolników stawiających sobie za cel obronę interesu polskiej wsi i polskiego rolnictwa jest obiektem zainteresowania ABW to przyznamy szczerze nie wystawia to najlepszego świadectwa demokratycznemu państwu prawa za jakie podobno uchodzimy lub chcemy uchodzić” – tak wizytę ABW ocenił Grzegorz Skurski na portalu społecznościowym.

- Nasza debata i tak się odbędzie – zapowiada. – Czekamy na przedstawicieli sztabów wyborczych, jeśli już kandydaci są zbyt zajęci. 21 czerwca 2020 r. o godz. 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, czekamy na zainteresowanych.

Poruszone będą następujące tematy:

1.Import żywności z Ukrainy i innych państw.

2. Bezpieczeństwo żywnościowe oraz wprowadzenie polskiej normy jakości powszechnie

obowiązującej.

3. Klęski żywiołowe.

4. Ceny referencyjne dla rolników.

5. Budowanie relacji dużych podmiotów handlowych z rolnikami.

6. Biurokracja w rolnictwie.

7. Wpływ technologii 5G i GMO na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt.