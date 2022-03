Do 15 marca trzeba zapłacić ratę podatku rolnego i leśnego

Płacenie podatków to.... rzecz święta! Jakie stawki i terminy obowiązują w tym roku?

Podatek rolny płatny jest w czterech ratach - do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada roku podatkowego. Można go wpłacić na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu gminy lub u sołtysa. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy podatek jest płacony jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W 2022 r. podatek rolny wyniesie:

- 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q),

- 307,40 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q).

Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022. Wartość ta wyniosła 61,48 zł za 1 dt, tj. q - kwintal (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 951).

Dla przypomnienia, stawka za 2021 r wyniosła 146,37 zł.

Natomiast podatek leśny w 2022 r. wyniesie 46,70 zł od 1 ha.

Jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m3 (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 950).

Podatnikami podatku rolnego są:

1.właściciele,

2. posiadacze samoistni,

3. użytkownicy wieczyści,

4. posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

– wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo

– jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

5.dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji wydawanej przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

Dlatego ostateczna wysokość należnego podatku rolnego może być niższa od stawki opartej o obliczenia GUS.

W sytuacji relatywnie wysokich cen żyta rady gmin powszechnie korzystają ze swojego przywileju obniżenia obowiązujących cen. Wymagana jest w tym względzie opinia właściwej miejscowo izby rolniczej i o taką opinię gmina powinna wystąpić przed podjęciem uchwały. Zgodnie z art. 89 i nast. ustawy o samorządzie gminnym podjęcie uchwały bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, w tym przypadku opinii izby rolniczej, może skutkować unieważnieniem tego aktu.