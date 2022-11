W obliczu drastycznie rosnących kosztów produkcji rolnicy oczekują większego wsparcia państwa dla utrzymania produkcji. Czy jest szansa na całkowity zwrot akcyzy w paliwie rolniczym i większą pomoc w zaopatrzeniu gospodarstw w energię?

Galopująca drożyzna pogrąża gospodarstwa rolne a rolnicy zastanawiają się, czy przy tak rosnących kosztach uda się utrzymać opłacalną produkcję. O potrzebach i możliwościach wsparcia dla gospodarstw rozmawiano na ostatnim posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, z udziałem wicepremiera Henryka Kowalczyka.

Propozycje z izb

Na potrzebę przygotowania strategii i działań zaradczych, w związku z postępującym kryzysem zwrócił uwagę na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski.

-Już dzisiaj trzeba myśleć o kolejnych okresach, które nas czekają, a z niepokojem patrzymy na drożyznę środków produkcji, którą mamy. Mówię o nawozach, o paliwach, o energii – stwierdził wiceprezes KRIR. -W tej chwili, jest zbierana kukurydza, która wymaga bardzo dużych nakładów, żeby ją po prostu wysuszyć i żeby w jakiś sposób przy obecnej cenie spiąć budżet w gospodarstwie – zauważył samorządowiec.

Borowski przypomniał, że samorząd rolniczy zaproponował rządowi kilka rozwiązań w tej materii. W związku z kryzysem energetycznym, izby sugerują na przykład wsparcie na doposażanie gospodarstw w alternatywne źródła zasilania w postaci np. fotowoltaiki i biogazowni. Argumentował, że wyznaczone przez rząd progi zużycia prądu na gospodarstwo są zbyt niskie, przez co zamrożenie cen energii nie przyniesie gospodarstwom żadnych oszczędności.

-Jeżeli jest gospodarstwo, które zajmuje się produkcją roślinną i, powiedzmy, jest nieduże, to i tak nie jest w stanie tego spiąć, bo to jest, powiedzmy, dla gospodarstwa domowego. Niemniej jednak, jeżeli jest produkcja zwierzęca, a możemy przytoczyć sprawę hodowli bydła mlecznego, to po prostu nawet przy gospodarstwach średnich, gdzie jest 70 krów, nie wystarcza nawet na jeden miesiąc – powiedział członek zarządu KRIR.

Wiceszef zarządu KRIR dopytywał także, czy w związku z wysoką ceną paliw będzie możliwy całkowity zwrot akcyzy za olej napędowy do maszyn rolniczych, co postulują izby.

Pieniądze na OZE

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapewnił, że wsparcie na inwestycje OZE w gospodarstwach jest w planach, a prace nad konkretnymi rozwiązaniami trwają.

-W tej chwili kumulujemy środki finansowe na to przeznaczone, ale już mogę powiedzieć, że mamy zgodę Komisji Europejskiej na alokację prawie 800 mln zł, jeśli chodzi o resztki pieniędzy ze starego „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020”. Przeznaczamy je na dofinansowanie energii odnawialnej na wsi, w tym fotowoltaiki – zapowiedział wicepremier. -Łącznie z magazynem energii, bo ten warunek stawiają bardzo mocno sieci energetyczne, żeby zbilansować plik energetyczny, jak również z pompą ciepła. Będzie dotacja w wysokości 50%. Myślę, że po dostosowaniu prawa krajowego do decyzji KE będziemy w stanie w ciągu kilku tygodni uruchomić taki program – wyjaśniał Kowalczyk.

W przygotowywanym programie przewidziane maja być również „dużo wyższe kwoty dopłat do biogazowni rolniczych”, ale wiadomo, że proces budowy biogazowni jest dużo trudniejszy i bardziej czasochłonny – powiedział szef resortu rolnictwa.

-Oprócz tego gromadzimy środki finansowe na OZE w „Krajowym planie odbudowy” oraz w następnej wspólnej polityce rolnej na lata 2023–2027. Oczywiście przede wszystkim liczymy na znaczne środki finansowe, zgromadzone w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które m.in. pochodzą z opłat emisyjnych. Na ten cel też będziemy je przeznaczać – wyliczał wicepremier. -Mam więc nadzieję, że wieś będzie znakomitym miejscem do produkcji energii odnawialnej, co będzie też z jednej strony bezpieczeństwem energetycznym, a z drugiej strony – dodatkowym źródłem dochodu dla rolników – dodał Kowalczyk.

Akcyza bez pola do manewru?

Wicepremier nie miał jednak dobrych wieści dla rolników w kwestii pełnego zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego.

-Co do akcyzy do paliw to tutaj, niestety, jak gdyby pole manewru właściwie się nam skończyło, dlatego że możemy zgodnie z prawem europejskim zwracać część akcyzy do paliwa, pozostawiając co najmniej 21 euro do tony. Przy obecnym kursie euro i tych 21 euro do tony, obecna złotówka tak naprawdę mogłaby być podniesiona do niecałych 1,01 zł, czyli o niespełna grosz – wyjaśniał minister.

-Wobec tego trudno teraz zdecydować rozporządzeniem o podnoszeniu stawki o niespełna grosz. Rozważamy tylko rozszerzenie uprawnień, czyli zwiększenie ilości litrów paliwa, przy hodowlach trzody chlewnej, bo to obowiązuje przy hodowli bydła, a przy trzodzie nie – uzupełnił szef resortu.

Ceny prądu

W kwestii wysokich cen prądu, Henryk Kowalczyk zaznaczył, że limity 2-3 kWh dotyczą pomocy dla gospodarstw domowych, a nie gospodarstw rolnych.

-Muszę przypomnieć, że to jest pomoc dla gospodarstwa domowego, a nie dla gospodarstwa rolnego. Trzeba o tym bardzo jasno mówić. Nie wspominajmy o tym, że jest to pomoc dla gospodarstwa rolnego, bo wchodzimy w przepisy europejskie – pomoc de minimis liczoną dla gospodarstwa rolnego – podkreślił Kowalczyk. -Tutaj jest więc tylko zamrożenie ceny właśnie dla gospodarstw domowych, dla nierolniczych, na poziomie 2 tys. kWh, a dla gospodarstw domowych rolniczych – 3 tys. kWh z uzasadnieniem, że tam potrzeba więcej, bo rolnik musi się, nie wiem, częściej myć, itd. Będą różne uzasadnienia, które by przekonywały KE do akceptacji programu 3 tys. kWh – stwierdził minister.

Jeśli zaś chodzi o regulację cen energii stricte dla gospodarstw rolniczych, „to ona jest zawarta w nowej ustawie i zarówno przedsiębiorcy mikro-, mali, średni, jak i rolnicy są objęci ustawą, która określa górne granice cen za energię elektryczną” – zaznaczył szef resoru rolnictwa. -W tym przypadku, dla rolników nie możemy „zamrozić” cen, uzasadniając to prowadzeniem gospodarstwa rolnego – twierdzi Kowalczyk.

Głosy krytyki

- Co stoi na przeszkodzie, żeby wystąpić dodatkowo do Komisji Europejskiej i dostać dodatkowo zgodę dla gospodarstw rolnych? Przecież przy nawozach była taka zgoda. A te 3 tys. kWh wystarczy na miesiąc średniej wielkości gospodarstwu w moim województwie podlaskim, zwłaszcza tam, gdzie jest produkcja zwierzęca, gdzie jest chów, hodowla, bo tam trzeba wykorzystywać dużo energii. Może warto wystąpić dodatkowo o zgodę? – postulował poseł Stefan Krajewski (KP).

Poseł Dorota Niedziela (KO) ubolewała z kolei, że tak późno rząd zauważył, że „wieś jest ogromną przestrzenią, która może produkować energię”. Przypomniała też, że przez całą poprzednią kadencję istniała podkomisja do spraw OZE na wsi, która wypracowała podstawy ustaw, a rząd z nich nie skorzystał. -Dlaczego tego nie zrobiono przez ostatnich 6 lat? Byliśmy nawet na wyjeździe studyjnym, gdzie widzieliśmy niezależne gminy rolnicze, które były ogniwami gmin niezależnych energetycznie. Bardzo nam się to podobało, natomiast nic się nie wydarzyło – zauważyła posłanka.

Dorota Niedziela skrytykowała także decyzje, dotyczące zwrotu akcyzy. Jej zdaniem dzisiejsza sytuacja wynika przede wszystkim ze słabości złotówki, której rząd jest w dużej mierze winny.