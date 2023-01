Rurociąg do transportu oleju powstanie, trwają analizy, po których podjęte będą decyzje – zapewniał w czasie konferencji prasowej podsumowującej 2022 r. w rolnictwie wicepremier Henryk Kowalczyk. Inwestycji tej sprzeciwia się Związek Zawodowy Rolnictwa "KORONA".

Projekt budowy rurociągu dedykowanego olejom roślinnym z Ukrainy do naszego portu w Gdańsku budzi skrajne emocje. Zwłaszcza w sytuacji, gdy spadają ceny naszego rodzimego surowca.

Ostatnio temat tej inwestycji wydaje się, że nieco przycichł. Jednak zapytany o tę kwestię na ostatniej konferencji prasowej wicepremier Henryk Kowalczyk przyznał, że temat rurociągu do transportu oleju z Ukrainy przez nasz kraj nie został porzucony. Jak stwierdził, aktualnie trwają analizy co do jego wykonalności. Po ich przedstawieniu zostaną podjęte ostateczne, konkretne decyzje dotyczące kontynuacji tego pomysłu.

Nie tak dawno swoją opinię na temat budowy rurociągu na ukraiński olej roślinny wyrażali rolnicy z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych:

Teraz z apelem o to, by eksportować polski rzepak, a nie ukraiński olej - wystąpił Związek Zawodowy Rolnictwa "KORONA".

W ocenie rolników skupionych wokół Związku, polscy rolnicy mają aktualnie problem ze sprzedażą rzepaku. - Tegoroczne plony to 3,6 mln ton, import (od lipca) to już ponad 0,6 mln ton, spożycie krajowe 3,2-3,3 mln ton, eksport marginalny. Jeden milion ton będzie zalegało w magazynach na koniec sezonu - wymienia Alina Ojdana, przewodnicząca ZZR "KORONA".

- Tymczasem Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk zajmuje się kwestią ewentualnej budowy 600 km rurociągu, którym miałby być tłoczony olej roślinny (2 mln ton rocznie) z Ukrainy do Gdańska. Projekt ten jest technicznie i ekonomicznie wątpliwy - dodaje.

I apeluje, aby zaniechać tej inwestycji i zainteresować się polskim rolnictwem.

Warto dodać, że ściśle ze Związkiem współpracuje prezes Elewarru z lat 2018-2022 dr Daniel Alain Korona.