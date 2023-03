Ponad połowa produktów żywnościowych, która jest sprzedawana w Polsce konsumentom powinna pochodzić od naszych rolników – przekonuje Michał Kołodziejczak, szef AgroUnii. Mówi, co trzeba zrobić, jakie przepisy wprowadzić, żeby uchronić gospodarstwa rodzinne przed dalszym upadkami.

Kołodziejczak wraz ze swoimi współpracownikami zorganizował dziś konferencję prasową przy warszawskiej Hali Mirowskiej, gdzie handluje się między innymi warzywami, owocami, mięsem i innym produktami żywnościowymi. W ten sposób chciał zwrócić uwagę konsumentów na postępującą nierówność w handlu produktami rolniczymi, ciągle rosnącą rolę korporacji w handlu i wszechobecną drożyznę, za którą w jego ocenie odpowiadają rządzący. Zanim spotkał się w mieszkańcami stolicy przy Hali Mirowskiej wziął udział w akcji protestacyjnej przeciwko zamknięciu jednego z bazarów na warszawskiej Sadybie. Oprócz Kołodziejczaka w konferencji wzięła udział Ewa Szydłowska, rolniczka utrzymująca trzodę oraz Natalia Żyto, działaczka AgroUnii z Warszawy.

Bezpieczeństwo żywnościowe Polaków jest zagrożone, coraz więcej moich rodaków nie stać żywność – przekonuje Michał Kołodziejczak.

W jego ocenie załamał się rynek żywności w Polsce, a korporacje międzynarodowe dyktują konsumentom swoje warunki.

AgroUnia uważa, że natychmiast powinno zostać przyjęte prawo, które da szansę producentom rolnym na sprzedaż wyprodukowanej żywności.

„Coraz mniej polskiej żywności”

– Rynek żywności załamał się w Polsce, jest totalna klapa, co trzeba jasno powiedzieć – oświadczył Michał Kołodziejczak. W jego ocenie Polacy nie mają bezpieczeństwa żywnościowego, a wszechobecna drożyzna, której można było uniknąć drenuje kieszenie konsumentów i wcale nie powoduje wzrostu zamożności rolników, którzy produkują żywność.

Dlaczego zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe? Polaków nie stać na normalne zakupy, już dziś widać, że droższe artykuły są przez nich pomijane w codziennych zakupach. Kołodziejczak wskazał nie tylko na warzywa, ale również na mięso wieprzowe. – Kogo dzisiaj stać, żeby kupić sałatę lodową po 10 zł za główkę? – pytał lider AgroUnii. Kogo stać na normalne zakupy, na owoce? – dopytywał.

Kołodziejczak pokazał dziś, ile trzeba wydać na nieduże zakupy na straganach przy Hali Mirowskiej w Warszawie. Na kilka warzyw, owoców i 10 jajek wydał 120 zł. – To skandal – mówił. – Dlaczego ponad połowa konsumowanej wieprzowiny pochodzi z Hiszpanii i Danii? – pytał dalej.

Ewa Szydłowska, rolniczka spod Siedlec mówiła o rosnących kosztach produkcji wieprzowiny i zmaganiu się z dużymi korporacjami po tuczu w związku ze sprzedażą żywca, fot. Farmer

W jego ocenie, handel żywnością musi zostać odbudowany i natychmiast ponownie podlegać zasadom zdrowej konkurencji. Korporacje nie mogą mieć decydującego wpływu na rynek, bo w innym wypadku Polscy konsumenci będą już niedługo kupowali produkty pochodzące tylko z importu. AgroUnia wskazał dziś o ile zmniejszyła się produkcja rolna, ile gospodarstw rodzinnych upadło w ciągu ostatniej dekady.

Jakie rozwiązania w tym zakresie proponuje AgroUnia? Uważa, że powinien być wprowadzona fundusz stabilizacyjny, który pomagałby rolnikom przetrwać trudne okresy dekoniunktury. Poza tym Kołodziejczak proponuje przyjęcie ustawy, która zagwarantuje, że 51% produktów które znajdują się na sklepowych półkach będzie pochodziło z rodzimej produkcji, od polskich rolników.

„Zrozum, odbierana jest nam wolność”

– Tak dla bazarów, nie dla deweloperów – tak mówili dziś na konferencji. Natalia Żyto działaczka AgroUnii w Warszawie zwróciła uwagę Polaków na fakt, że z mapy miasta stołecznego zniknął kolejny bazar, na którym mieszkańcy mogli kupować żywność. – Nie ma bazaru, będzie kolejny hipermarket – mówiła.

Chodzi o bazarek u zbiegu ulic Powsińskiej i Św. Bonifacego na Warszawskiej Sadybie. Dziś rano o godzinie 6, AgroUnia przeprowadziła w tym miejscu kolejną swoją akcję oklejając płot okalający już były bazarek plakatami wyrażającymi sprzeciw wobec jego likwidacji. W tym miejscu ma powstać apartamentowiec.

Natalia Żyto zwróciła się do konsumentów, żeby nie pozostawali oni bierni wobec rosnącego importu żywności i upadkowi kolejnych rodzinnych gospodarstw rolnych, fot. Farmer

Zdaniem Żyto trzeba o tym głośno mówić, że taka sytuacja jest chora.

– Chcemy by bazary istniały. My stajemy w obronie drobnego handlu i małych sklepów. Nie tego jednego bazaru, a wszystkich, to problem systemowy, który należy – podkreślała. Działaczka podkreśla, że zagraniczny kapitał nie może panoszyć się po naszej ziemi i wprowadzać swoich zasad.

Podkreśla, że Polacy mają mieć wybór. Chcą robić zakupy w supermarkecie, niech robią, chcą iść na bazar, niech idą.

– Jeśli nie obronimy drobnego handlu obudzimy się w kraju fasolki z Senegalu i wszechobecnych Biedronek. A ceny, jak już nie będzie konkurencji, będą sprawiały, że żywność stanie się towarem luksusowym. Nie każdego będzie na nią stać – mówiła. AgroUnia zwróciła się do Polaków podczas dzisiejszej konferencji, żeby spojrzeli na niepokojące zjawisko. W jej ocenie od dawna znika drobny handel, a zaczyna przeważać „korporyzacja” produkcji i handlu żywnością.

Handlować mieli rolnicy

Być może nie wszyscy pamiętają, że w październiku 2021 r., Grzegorz Puda, ówczesny minister rolnictwa prezentował podczas kongresu partii rządzącej założenia Polskiego Ładu dla polskiej wsi, i wskazał na potrzebę realizacji siedmiu punktów, które doprowadzą rolników do bogactwa. Chodziło o udostępnienie rolnikom bezpłatnej powierzchni targowej w miastach. Obecnie rząd chwali się, że od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, które nakładają na gminy obowiązek wskazania miejsca, gdzie można w piątki i soboty kupić bezpośrednio od rolnika jego produkty. W tych dniach rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty bez opłat targowych. Czy faktycznie mieszkańcy miast otrzymali dostęp do żywności wysokiej jakości, a rolnicy mogą sprzedać swoje produkty bezpośrednio, bez marży pośrednika?

Nie ma spisu takich miejsc, nie wiadomo czy i w jaki sposób one funkcjonują? Przepisy przyjęte przez rząd po raz kolejny zrzuciły obowiązek ich realizacji na samorządy i na tym sprawa się zamyka. Przypomnijmy, że przepisy nakazują oznaczenia miejsca tabliczką „rolniczy handel detaliczny” w którym rolnicy sprzedają bezpośrednio swoje produkty w ramach ustawy z 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego.

Takich tabliczek nadaremno można szukać czy to na warszawskiej Hali Mirowskiej czy też wcześniej u zbiegu ulic Powsińskiej i Św. Bonifacego w Warszawie.

Dziś gdy zapytaliśmy Michała Kołodziejczaka o ocenę przejętego przez rząd prawa w sprawie handlu detalicznego powiedział, że „skandalem jest, żeby rolnicy musieli wystawać na chodnikach miast i sprzedawać swoje produkty”.