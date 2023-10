Cukrownie Saint Louis Sucre, należące do niemieckiego Sudzucker, wystosowały do francuskich plantatorów list, w którym proszą, by nie powiększali obszarów upraw buraków w 2024 roku, ze wzgledu na konkurencję ze strony Ukrainy.

Treść listu Saint Louis Sucre do francuskich plantatorów opublikowała agencja Reuters. Rolników poproszono w nim o niezwiększanie areału uprawy buraków ze względu na groźbę ostrej konkurencji na rynku UE z powodu cukru ukraińskiego.

Francuskie cukrownie (należące do niemieckiego koncernu) obawiają się gwałtownego spadku cen w efekcie importu cukru z Ukrainy. Jak przypomina Reuters, ceny europejskiego cukru osiągnęły ostatnio rekordowy poziom, przewyższając znacznie wzrosty na rynku światowym. Jednym z głównych powodów tych podwyżek cen były niedoboru cukru w UE, które spowodowała susza i słabe zbiory we Francji.

Nadzieje i obawy branży

Teraz producenci obawiają się, że wysokie ceny zachęcą plantatorów we Francji do powiększania areałów upraw. W lipcu 2023 r. europejski cukier kosztował 915 euro (983,17 dolarów) za tonę, co oznacza wzrost o 57% w porównaniu z 2022 rokiem i dwukrotnie wyższą cenę odnotowaną w lipcu 2021 r. - donosi Reuters. Warto tez odnotować, że areał upraw buraków cukrowych we Francji w tym roku skurczył się do poziomu najniższego od 14 lat.

Z drugiej zaś strony producenci liczą się ze wzmożonym napływem taniego cukru z Ukrainy, który doprowadziłby do ogromnej nadpodaży i załamania rynku. Według oficjalnych danych KE, import cukru z Ukrainy do UE w okresie od października 2022 r. do lipca 2023 r. wyniósł 390 tys. ton, w porównaniu do 25 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Każda tona dopasowana do popytu

„Nasze pragnienie powiększenia obszaru kończy się konkurencją w ramach wysiłków solidarnościowych UE na rzecz Ukrainy. Naszym celem jest zapewnienie, że każda tona cukru wyprodukowanego we Francji będzie idealnie dopasowana do popytu i po najlepszej cenie na rynku europejskim, aby zapewnić jak największy zysk z buraków” – napisał producent Saint Louis Sucre do rolników.

Rzecznik Sudzucker poproszony o komentarz przyznał, że ukraiński cukier zamiast osłabiać rynki UE, powinien być reeksportowany do krajów trzecich, które go potrzebują.

Obawy cukrowni podzielił w rozmowie z Reutersem także Franck Sander, szef francuskiego związku buraków cukrowych CGB. -Musimy uważać, by nie popaść w drugą skrajność – powiedział. Według niego ceny mogą spaść o nawet 30% z powodu importu cukru z Ukrainy.