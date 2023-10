Eurostat opublikował dane dotyczące ilości gospodarstw rodzinnych w Unii Europejskiej. Przeważają małe jednostki produkcyjne, a średnia powierzchnia gospodarstw jest zbliżona do polskiej.

Średnia powierzchnia gospodarstw unijnych, gdzie przynajmniej połowa siły roboczej to pracownicy, wynosi 95 ha

Wedle danych Eurostatu gospodarstwa rodzinne pracują na niewielkich areałach - po przeliczeniu danych procentowych Urzędu Statystycznego UE okazuje się, że jest to wynik zbliżony do średniej powierzchni gospodarstw w Polsce

43 procent unijnych gospodarstw zatrudnia przynajmniej jednego pracownika

Zgodnie z danymi Eurostatu aż 93% gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej stanowią gospodarstwa rodzinne. Przy czym zwróćmy uwagę, że w metodologii badań Eurostat przyjął założenie, że za gospodarstwo rodzinne uznać można taką jednostkę, gdzie przynajmniej 50% siły roboczej stanowi rodzina.

Gdyby za gospodarstwa rodzinne uznać tylko takie, gdzie wszystkie zadania wykonują członkowie rodziny to ich udział byłby znacznie mniejszy. Z danych przygotowanych przez Urząd Statystyczny Unii Europejskie wynika, że takich jednostek, typowo rodzinnych, jest w UE 57%. Z kolei w 36% gospodarstw członkowie rodziny stanowili przynajmniej połowę siły roboczej - oznacza to, że w tych gospodarstwach zatrudniony był przynajmniej jeden pracownik.

Dalej robi się ciekawiej. Gospodarstwa "nierodzinne" (zgodnie z metodologią takie, gdzie albo nie pracują członkowie rodziny albo też pracownicy spoza rodziny przeważają) stanowią 7% gospodarstw. Jednakże te 7% użytkuje aż 39% gruntów rolnych w UE.

Biorąc pod uwagę, że w UE jest 9,1 mln gospodarstw to za rodzinne uznano 8,46 mln. Z kolei 640 tysięcy gospodarstw to jednostki, gdzie rodzina nie stanowi podstawy siły roboczej. Niemniej owe 640 tys gospodarstw użytkowało około 61 mln ha (co oznacza, że średnia wielkość takiego gospodarstwa to 95,3 ha). Pozostałe 8,46 mln gospodarstw użytkowało 96 mln ha. To z kolei oznacza, że średnia wielkość gospodarstwa uznawanego w UE za rodzinne wynosiła nieco ponad 11 ha.

Jeśli chodzi o państwa z największym udziałem gospodarstw rodzinnych to na podium znajdują się Polska, Rumunia i Grecja - udział takich jednostek w ogólnej strukturze gospodarstw w tych krajach oscyluje w granicach 99%.

W Polsce tylko 3% gospodarstw ma więcej niż 50 hektarów

W Polsce dane co do tego ile mamy gospodarstw nieco się różnią. W KRUS ubezpieczonych jest ponad 1,075 mln osób (przy czym ponad 6307 tys to rolnicy, 274 tys współmałżonkowie i ponad 141 tys domownicy). Z kolei wniosków o dopłaty bezpośrednie wpłynęło do ARiMR ponad 1,2 mln. Z kolei dane z Powszechnego Spisu Rolnego wskazują, że w Polsce mamy ponad 1,3 mln gospodarstw.

Zgodnie z danymi ze spisu rolnego wynika, że w Polsce gospodarstw powyżej 50 ha mamy nieco ponad 40 tys. Generalnie są to gospodarstwa rodzinne, choć w przypadku produkcji konwencjonalnej to właśnie te jednostki są potencjalnie najbardziej zbliżone do unijnych 7%, gdzie zatrudniane są osoby spoza gospodarstwa (nie mówimy tu o sytuacjach, gdzie pomimo mniejszych areałów prowadzona jest hodowla czy produkcja specjalistyczna wymagająca zatrudniania kadry z zewnątrz). Przy czym jednostki powyżej 50 ha stanowią około 3% wszystkich gospodarstw w Polsce, a wedle Eurostatu tylko około 1% w naszym kraju to gospodarstwa, gdzie więcej niż połowa siły roboczej jest spoza najbliższej rodziny, tzn zatrudnia pracowników. Oczywiście zatrudnianie pracowników dotyczy gospodarstw wielkotowarowych, ale także tych ukierunkowanych na produkcję specjalistyczną, także na niskich areałach (szklarnie, fermy itp).

Dodajmy, że średnia powierzchnia gospodarstwa w naszym kraju przekracza 11 ha. Przy czym najmniejsze areały są w województwie małopolskim, a największe w zachodniopomorskim. W Polsce gospodarstwa do 2 ha stanowią około 20% wszystkich jednostek, tymczasem ta 1/5 gospodarstw pracuje na zaledwie 2% areału w kraju. Z kolei ponad 63% areału uprawiane jest przez gospodarstwa powyżej 15 ha, które stanowią 16% ogółu gospodarstw.