GUS: W skupie 5 proc. taniej niż rok temu

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w sierpniu 2020 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,1%), jak i w porównaniu z sierpniem 2019 r. (o 5,1%) – wyliczył GUS.

Spadek cen skupu podstawowych produktów rolnych w sierpniu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego dotyczył głównie cen żyta, żywca wieprzowego i drobiu. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w sierpniu 2020 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły ceny pszenicy i mleka w skupie oraz ceny kukurydzy i żywca wołowego na obu rynkach.

Spadają też sierpniowe ceny skupu i na targowiskach w porównaniu z lipcowymi. Dotyczy to większości produktów rolnych. Niższe ceny skupu podstawowych produktów rolnych w sierpniu 2020 r. w stosunku do lipca 2020 r. były wynikiem spadku cen wszystkich produktów rolnych z wyjątkiem mleka krowiego. W skupie wyższe były ceny jęczmienia, kukurydzy i mleka, a na targowiskach – żywca wołowego i wieprzowego. Ceny kukurydzy na targowiskach ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lipcu br.

W sierpniu 2020 r. w stosunku do lipca br. na obu rynkach spadły ceny ziarna zbóż (z wyjątkiem jęczmienia i kukurydzy) oraz ziemniaków. W skali miesiąca odnotowano spadek cen skupu żywca wołowego i wieprzowego przy wzroście cen tych produktów na targowiskach – podaje GUS.

Ceny ważniejszych produktów rolnych w sierpniu 2020 r., podawane przez GUS:

W sierpniu 2020 r. ceny pszenicy w skupie były niższe niż przed miesiącem o 4,5%, ale wyższe w porównaniu z sierpniem 2019 r. – o 3,0% i wyniosły 68,40 zł/dt. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 84,97 zł/dt, tj. mniej niż przed miesiącem jak i przed rokiem odpowiednio o 3,1% i 5,6 %.

Za żyto w skupie płacono 51,15 zł zł/dt, tj. o 7,8% mniej niż w lipcu br. oraz o 10,2% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta spadły do 65,89 zł/dt,tj. w skali miesiąca były niższe o 1,9%, a w skali roku o 9,0%.

W sierpniu br. za ziemniaki w skupie płacono średnio 40,39 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 38,0%, a w skali roku – 40.4%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 122,80 zł/dt, tj. o 11,0% mniej niż lipcu 2020 r. oraz o 47,4% mniej niż przed rokiem.

Ceny skupu żywca wołowego (6,14 zł/kg) spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,3%, wzrosły natomiast w skali roku o 0,6%. W transakcjach targowiskowych cena wyniosła 6,79 zł/kg i była wyższa w odniesieniu do poprzedniego miesiąca jak i do poprzedniego roku odpowiednio o 0,7% i 4,9%

Cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 5,03 zł/kg i była niższa o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i 13,6% w stosunku do sierpnia 2019 r. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,60 zł, tj. o 4,7% więcej niż przed miesiącem i 6,5% mniej niż przed rokiem.

W skali miesiąca ceny skupu drobiu rzeźnego spadły o 1,1% do poziomu 3,54 zł/kg, w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego obniżyły się o 13,5%.

Za 1 hl mleka w skupie płacono 133, 26 zł, tj. o 2,0% więcej niż w lipcu br. jak i w sierpniu 2019 r.