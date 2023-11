Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest tak istotne w rolnictwie? Jak odnajdywać się w dzisiejszym świecie, na co zwracać uwagę przy tak dużej ilości nowych zagrożeń? I w końcu, jak zarządzać, żeby nie doprowadzić do sytuacji kryzysowych? O zarządzaniu ryzykiem produkcji rolniczej będzie rozmawiali podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie, dorocznej konferencji Farmera.

Nie da się ukryć, że rolnictwo to jest to taki dział gospodarki, który jest szczególnie wrażliwy na działanie ryzyka. Wynika to z jego specyfiki bowiem pomimo ogromnego postępu w rolnictwie, wprowadzania ulepszeń agrotechnicznych, pomimo stosowania najnowocześniejszych systemów kontroli, to i tak nadal los rolnika jest w rękach natury. Ale to wcale nie oznacza, że jesteśmy bezradni wobec sił przyrody.

– Zarządzanie ryzykiem to przede wszystkim świadomość istnienia ryzyka, identyfikacja przyczyn powstawania szkód, a w ślad za tym dokonywanie wyborów, czyli podejmowanie decyzji w zakresie akceptowalnego poziomu tego ryzyka – mówi dr Joanna Pawłowska-Tyszko, pełnomocnik dyrektora ds. FADN, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Pani doktor będzie z jedną z mówczyń Narodowych Wyzwań w Rolnictwie, z którą rolnicy będą mogli się spotkać z części pierwszej konferencji, zwanej także Inauguracją.

– Bowiem, jak mówi Peter Besrstein, to co wyznacza granicę między postępem, dzisiejszymi czasami a wcześniejszymi epokami jest właśnie idea zarządzania ryzykiem czyli pogląd, który wyraźnie wskazuje, że nasza przyszłość nie jest jedynie kaprysem bogów, a ludzie nie są bezradni wobec przyrody – dodaje.

Zagrożeń przybywa, nie ubywa

W dzisiejszych czasach prowadząc działalność gospodarczą w tym rolniczą mamy do czynienia z mnogością różnych ryzyk. I tych ryzyk z pewnością będzie nam przybywać i musimy mieć tego świadomość. Natomiast takie pieczołowite analizowanie każdego z nich i zajmowanie się każdym z nich nie jest ani możliwe ani ekonomicznie uzasadnione. Do tego dochodzą pewne interakcje między ryzykami.

Zagrożenia podażowo-popytowe związane w wybuchem konfliktów zbrojnych to nie jedynie „niespodzianki” czyhające na rolników. Jak odnajdywać się w dzisiejszym świecie, na co zwracać uwagę przy tak dużej ilości nowych zagrożeń?

– Musimy mieć holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem, czyli budować strategię zarządzania ryzykiem w gospodarstwie na wielu płaszczyznach: poprzez odpowiednią organizację gospodarstwa, umiejętność dokonywania wyborów zakresie dzielenia się ryzykiem czy też przerzucenie ryzyka na inne podmioty. Nie możemy też nie zauważać instrumentów polityki rolnej (płatności bezpośrednie, cła itp.) które stabilizują dochody, ceny, popyt. Nowe zagrożenia pandemia Covid-19, wybuch wojny (tzw. „Czarne łabędzie”) oraz związane z nimi kryzysy wymusiły nowe spojrzenie na zarzadzanie rzykiem. Musimy bowiem spojrzeć na zarządzenie ryzykiem w sposób systemowy, holistyczny, dostrzegać nie tylko pojedyncze ryzyka w gospodarstwie, ale analizować skutki tego co wydarza się wokół i traktować je systemowo – podkreśla dr Joanna Pawłowska-Tyszko.

Czy da się uciec przed kłopotami?

Jak zarządzać, żeby nie doprowadzić do sytuacji kryzysowych?

– Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, nie ma na to jednej recepty. Ale wydaje się, że jest to strategia, która musi być budowana przez lata i ciągle doskonalona. Trzeba być bowiem czujnym obserwatorem i analitykiem, mieć świadomość zagrożeń i ich potencjalnych skutków, ale przede wszystkim nie można sobie pozwolić na tolerowanie zmienności – informuje doktor. – W ten sposób możemy zbudować swoją odporność, która moim zdaniem powinna bazować na dzieleniu się ryzykiem z rynkiem. Wszelkiego rodzaju zrzeszenia, integracja w grupach producenckich, kontraktacje, kontrakty terminowe to jest to, co w moim przekonaniu może docelowo ograniczyć ryzyko, jeśli nałożyć dostępne narzędzia dla ryzyk systemowych (np. ubezpieczenia) to jest to moja recepta na sukces. I dodam, że nie jest to żadne odkrycie, bowiem część świata już to dawno odkryła, a my mamy cały czas zamknięte na to oczy. Aby to zrobić potrzebne jest zaufanie i wzajemne rozumienie interesów wszystkich stron (w tym również na poziomie instytucjonalnym), to może być droga do rozwoju i droga do sukces – uzupełnia naukowiec Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie – konferencja Farmera odbędzie się 14 listopada 2023 r. w Airport Hotel w Warszawie. Dla rolników jest ona bezpłatna. Zapraszamy.