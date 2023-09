Tegoroczne żniwa kukurydziane niewiele różnią się - przynajmniej w kontekście ekonomicznym - od żniw zbożowych i rzepakowych. Gra idzie często nie o uzyskanie dochodu ale minimalizację strat.

Niewiele gałęzi produkcji rolnej pozwala w tym roku na myślenie o rozwoju gospodarstwa

Średni nakład na hektar kukurydzy to w tym sezonie około 5 tysięcy zł

Tylko nieliczne gałęzie produkcji pozwalają na godny zarobek

Nie jest żadną niespodzianką, że w tym roku na kukurydzy "biznesu" nie zrobimy. Podobnie jak na rzepakach, zbożach. Co prawda jest kilka upraw, które wciąż pozwalają na uzyskanie dochodu netto, który pozwala myśleć nie tylko o przetrwaniu, ale też o rozwijaniu gospodarstwa (np. buraki cukrowe czy część upraw warzywniczych), ale w ogólnym rozrachunku ekonomika gospodarstw jest w słabej kondycji. W istocie od lat nie było tak źle, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dochód jest symboliczny lub zerowy nie w jednej gałęzi produkcji, ale w większości. Z reguły pieniędzy nie dawała produkcja roślinna, ale płaciło np. mleko. Jeśli nie było pieniędzy z hodowli, to nadrabiało się produkcją roślinną. Tymczasem teraz mało która gałąź pozwala na rozwój gospodarstw - dla większości rolników ten rok będzie tylko i wyłącznie na przetrwanie.

Drobne za fatygę - kukurydza nie płaci

Jak jest z kukurydzą - widzi każdy z nas. Średnio 10 ton trzeba oddać na koszty. Poniżej 4 tysięcy zł nie udało się "zejść" z kosztami niemal nigdzie. Jedynie bardzo ekonomiczna agrotechnika pozwalała w tym sezonie na zmieszczenie się z nakładami w takiej kwocie. Z reguły nakład na hektar kukurydzy to 4,5 - 5,5 tys zł. A są i gospodarstwa, które poniosły nakłady na poziomie 6 - 7 tys zł/ha. Wiele zależy od tego w jakiej cenie w danym gospodarstwie zakupiono nawozy.

Plonowanie kukurydzy w Polsce w tym sezonie to w dużej mierze również loteria. O ile na dobrych ziemiach, gdzie niedobory wody były mniejsze, wyniki są w miarę satysfakcjonujące, to już na słabych ziemiach dotkniętych suszą rezultaty są fatalne. Dochodzą głosy z licznych regionów kraju, że kukurydza nie osiąga nawet 4 t/ha. W takim układzie do każdego hektara trzeba dołożyć nawet 3 tys zł. Ale może dobre plony zrekompensują nakłady? Nawet jeśli dysponujemy kapitalnymi glebami i uzyskamy wynik na poziomie 15 t/ha to przychód będzie oscylował w granicach 6 - 7 tys zł. Czyli fantastyczne wyniki plonowania pozwolą zarobić w dobrym układzie 1 - 2 tys zł. To taka nagroda pocieszenia, drobne za fatygę przy uprawie pola.

Oczywistością jest, że w rolnictwie nie możemy patrzeć na dochodowość przez pryzmat jednego roku. To jak to jest w dwuleciu? Jeśli weźmiemy pod uwagę rok poprzedni i obecny to okazuje się, że przy dobrych plonach dochód pozostaje taki sam jak w latach poprzednich. Całą nadwyżkę finansową, którą udało się zachować w tamtym roku trzeba przeznaczyć de facto na odrabianie strat z tego roku. W wieloleciu nie jest tragicznie. Ale tak naprawdę raz zarobimy, raz stracimy i "jakoś to się kręci".

Wiele gospodarstw musi jeszcze zapłacić za to, że produkuje

Wiele gospodarstw rozlicza się za sprzedany towar z firmami dystrybucyjnymi poprzez kompensaty - to nic innego jak kredyty. Nawozy, środki ochrony roślin, nasiona - wszystko rozliczane jest zbiorami. Niestety sytuacja jest często fatalna. O ile dobre plony pozwalają rozliczyć się za zakupiony towar, to okazuje się, że przy słabych i średnich wynikach brakuje kukurydzy, by oddać należności firmom. Przy nakładzie na kukurydzę na poziomie 5 tys zł i plonie 10 t/ha oraz przykładowej cenie 450 zł/t uzyskujemy 4500 zł z każdego hektara. Czyli mając 10 ha kukurydzy uzyskujemy 45 tys zł., a nakłady poniesione na produkcję to 50 tys zł. Jeśli całość produkcji - od paliwa, poprzez środki do produkcji - jest finansowana w kredycie to musimy jeszcze dopłacić za to, że uprawiamy ziemię i produkujemy. W takiej sytuacji jest bardzo wiele gospodarstw, a w kolejnym roku sytuacja może się jeszcze pogłębić, ponieważ fatalna sytuacja cenowa zmusi do kreldyowania część gospodarstw, które do tej pory rozliczały się z firmami poprzez standardowe krótkie terminy płatności.

W przyszłym roku GUS poda dochód zerowy z hektara?

W tym kontekście na mało śmieszny i niesmaczny żart zakrawają wyliczenia GUS dotyczące zysku z hektara. Co prawda te dotyczą dobrego w ogólnym rozrachunku poprzedniego roku, jednakże dochód podawany we wrześniu kolejnego roku idzie w świat i daje całkowicie zafałszowany obraz sytuacji ekonomicznej polskich gospodarstw. Te są w bardzo dużym stopniu skredytowane, zadłużone w firmach dystrybucyjnych, a przychód z najważniejszych gospodarczo upraw nie pozwala często na pokrycie kosztów produkcji. Ciekawi jesteśmy jak wobec tego GUS policzy średni zysk z hektara w przyszłym roku. Czy poda zysk na poziomie 500 zł z hektara (kto wie czy średni zysk nie będzie właśnie taką symboliczna kwotą) albo brak dochodu? Taki rok jak poprzedni z pewnością długo się nie powtórzy. Ale ubiegłoroczny dochód trzeba podzielić prze dwa - bo tak naprawdę tylko dobra koniunktura sprzed roku trzyma przy życiu wiele gospodarstw.