Europa - pomimo wszystkich więzi ją łączących - jest kontynentem bardzo zróżnicowanym pod wieloma względami. Dość mocno kontrasty te pokazują ceny ziemi w poszczególnych regionach kontynentu.

Ceny ziemi w Polsce są wysokie, ale na zachodzie Europy jest jeszcze drożej.

Ceny ziemi w Chorwacji nawet 3 razy niższe niż w Polsce.

Holenderska ziemia w horrendalnych cenach

Eurostat opublikował dane dotyczące cen ziemi w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Uprzedzając fakty - Polska jest w środku stawki jeśli chodzi o ceny. Mamy jednak droższe grunty aniżeli choćby znacznie bogatsza Francja. Ale po kolei.

Najdrożej za ziemię płacą farmerzy dwóch państw Beneluksu - Holendrzy oraz Luksemburczycy. W Holandii średnia cena za hektar gruntu ornego przekracza 70 tys. EUR. W Luksemburgu z kolei jest co prawda znacznie taniej, ale to wciąż zawrotna kwota - ponad 47 tys. EUR. Podium zestawienia zamykają Włochy, gdzie kupujący za hektar ziemi żądają około 35 tys. EUR.

Polska w środku stawki

Zgodnie z danymi podanymi przez Eurostat średnia kwota za hektar ziemi w Polsce przekracza 10 tys. EUR (10 937 €). Europejski Urząd Statystyczny podał dane dla kilku województw w naszym kraju.

zachodniopomorskie 6993 €/ha

podkarpackie 7122 €/ha

lubuskie - 7282 €/ha

świętokrzyskie 7684 €/ha

lubelskie 8854 €/ha

śląskie 9017 €/ha

dolnośląskie 9149 €/ha

małopolskie 9418 €/ha

łódzkie 9771 €/ha

mazowieckie 10564 €/ha

pomorskie 10594 €/ha

warmińsko - mazurskie 10983 €/ha

opolskie 11463 €/ha

podlaskie 11966 €/ha

kujawsko - pomorskie 13108 €/ha

wielkopolskie 15481 €/ha

Chorwacja ekonomiczna nie tylko na wakacje

Najniższe średnie ceny ziemi dotyczą państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), Słowacji oraz Chorwacji. To właśnie w tym ostatnim państwie średnia stawka za hektar jest zdecydowanie najniższa i wynosi 3661 EUR. Oprócz tych państw tańsza ziemia niż w Polsce jest także w Czechach, Finlandii, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i - co może być pewnym zaskoczeniem - także we Francji.

Regionalnie ceny mogą się oczywiście różnić, podobnie jak ma to miejsce w Polsce. Najdrożej w statystykach Eurostatu wypada region Wysp Kanaryjskich (Hiszpania). Tam stawka za hektar opiewa na zawrotna kwotę ponad 120 tys euro. Na drugim biegunie są stanowiska położone w jednym z regionów Szwecji (Ovre Norrland) - tam zapłacimy zaledwie niespełna 1900 EUR za hektar.

Zgodnie z przewidywaniami trwałe użytki zielone wyceniane są w UE niżej aniżeli grunty orne. Także i w tym przypadku najdrożej jest w Holandii oraz Luksemburgu. Najniższa średnia cena hektara UZ wyliczona została dla Bułgarii - uśredniona cena oscyluje w okolicy 1400 EUR.

Dodajmy, że dane zebrane przez Eurostat nie obejmują niektórych państw. Brakuje w zestawieniu chociażby Niemiec czy Belgii. Gdyby przyjąć średnią cenę/ha w Niemczech w 2021 roku to ta oscylowała w granicach 26 tys. EUR (około 35 tys. EUR w landach dawnego RFN i nieco ponad 15 tys. EUR we wschodnich landach).