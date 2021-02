Ile pieniędzy trafi na wieś w ramach odbudowy po koronawirusie?

Dziś ma być zaprezentowany Krajowy Plan Odbudowy. Do rozdysponowania jest 57 mld euro.

Wczoraj w Sejmie posłowie rozpatrzyli informację "w sprawie opóźnień przez polski rząd procedury ratyfikacji umowy o Funduszu Odbudowy i przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy oraz skutków politycznych i gospodarczych takiego postępowania", o przedstawienie której wnosił Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.

Więcej o Funduszu Odbudowy:

Kto skorzysta z Funduszu Odbudowy?

- W ramach Krajowego Planu Odbudowy są planowane środki na inwestycje na obszarach wiejskich, m.in. związane z przetwórstwem rolno-spożywczym. Te działania spowodują ustabilizowanie rynków rolnych, a także na obszary wiejskie trafią środki inwestycyjne na dostęp do Internetu, cyfrową szkołę, wymianę źródeł ciepła w domach, inwestycje w odnawialne źródła energii, dostęp do opieki nad dziećmi do 3 lat, a tam, gdzie nie ma jeszcze połączeń autobusowych, trafią środki na połączenia na obszarach wiejskich. Moje pytanie jest takie. Te plany są bardzo ambitne, te inwestycje wymagają znacznych nakładów. Czy wystarczy środków w tym zakresie na obszary wiejskie? – pytał poseł Kazimierz Gołojuch, Prawo i Sprawiedliwość.

Jak mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, dwudziestego szóstego lutego zaczynają się konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. - Zachęcam do merytorycznej rozmowy na temat Krajowego Planu Odbudowy. Będzie kilkaset stron dokumentów. Proszę je analizować, czytać, zgłaszać uwagi. To jest wspólna sprawa - apelował.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że 37% środków musi być przeznaczone na zieloną transformację, 20% środków ma być przeznaczone na transformację cyfrową. Zapowiedziała udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania w komisjach i pisemnie.

Posłowie byli rozczarowani, a wyraz temu dał poseł Marek Sowa:

- Oczekiwaliśmy dzisiaj, że padnie konkretna informacja. Samorządy złożyły ok. 600 projektów, ministerstwa ok. 600 projektów. Na jakim etapie jest weryfikacja? Kiedy dostaniemy szczegółową informację w tym zakresie? Dlaczego w harmonogramie, który został przedłożony komisji, nie ma w ogóle miejsca na temat związany z podjęciem przez Sejm uchwały w sprawie ratyfikacji?

Dzisiaj po południu odbędzie się w tej sprawie "duża konferencja" w Sejmie, jak zapowiedziano.

W ramach Funduszu Odbudowy Polsce przysługuje ponad 57 mld euro.