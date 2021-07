Ile zabrakło na zwalczanie chorób zakaźnych?

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada pomoc na odbudowanie gospodarstw po ASF. Tymczasem nie zaspokoiło jednak jeszcze potrzeb związanych z grypą ptaków. I nikt nie wyliczył, ile pieniędzy na uporanie się ze skutkami chorób zakaźnych potrzeba – a ile jest.

Założenia szacowanego na 200 mln zł „Programu odbudowy gospodarstw rolnych po ASF” („150 mln zł na wsparcie bezpośrednie, a 50 mln zł na bioasekurację”) we wtorek 20 lipca zaprezentował minister rolnictwa Grzegorz Puda i główny lekarz weterynarii Mirosław Welz.

Program to „plan na przyszłość, a nie tylko doraźna pomoc”.

Tymczasem teraźniejszość... skrzeczy.

Rezerwa na walkę z chorobami wyczerpana

Czy można mówić o przyszłości, mając obciążenia z przeszłości? Mówić można, ale czyny są wątpliwe.

Jak wynika z wypowiedzi podczas posiedzenia sejmowej KRiRW z 19 lipca wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego, głównego lekarza weterynarii Mirosława Welza i jego zastępcy Krzysztofa Jażdżewskiego niewiele da się „wykroić” z posiadanej materii finansowej.

Już w marcu posłowie alarmowali o potrzebie zwiększenia rezerwy celowej na zwalczanie chorób zakaźnych.

Z 432 mln zł rezerwy celowej na zwalczanie chorób zakaźnych – jak podawała wówczas wiceminister rolnictwa Anna Gembicka – „Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał decyzje uruchamiające środki z ww. rezerwy na kwotę 51.756.233,70 zł. Natomiast w odniesieniu do pytania dotyczącego zwiększenia ww. rezerwy celowej, uprzejmie informuję, że jej zwiększenie możliwe byłoby podczas prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2022.”

Podczas posiedzenia KRiRW 19 lipca przyznano, że rezerwa na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt jest wykorzystana.

- W tej chwili pozyskaliśmy dodatkowe 262 miliony złotych i procedujemy wnioski na realizację tych środków – mówił Welz. – W najbliższym miesiącu – bo taka jest zasada budżetowa: robimy to w sposób taki, żeby te środki pozyskać już i natychmiast wydać – po wydaniu tych środków, są to środki głównie na odszkodowania właśnie, na usługi dla tych firm, które uśmiercały zwierzęta – bo one też mają już faktury, część kupowało dwutlenek węgla, za który zapłaciło – za to wszystko płacimy w pierwszej kolejności. W części przypadków nie płacimy nawet na eksploatację i utrzymanie inspekcji, wydatków bieżących, tam gdzie możemy, żeby te wszystkie odszkodowania, te środki dla rolników, uzyskać.

Jak dodał, o dodatkowe środki starają się minister Puda i wiceminister Giżyński, nikt nie zapomniał o potrzebie ich wypłacenia i „nie będzie tak, że jakieś koszty za ASF, które są należne, nie będą wypłacone”.

- Podkreślam, będą wypłacone najszybciej, jak to jest możliwe – zapewnił.

Krzysztof Jażdżewski powiedział, że Komisja Finansów „dwa tygodnie temu przychyliła się do tego, aby 262 miliony złotych zostało przekazane inspekcji weterynaryjnej właśnie na działania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym oczywiście w głównej mierze grypy ptaków”.

- Po zrealizowaniu tej transzy będą przygotowywane przez Komisję Finansów Publicznych i oczywiście przez ministra finansów kolejne transze, tak żeby wszystkie zobowiązania, które zostały zaciągnięte podczas zwalczania chorób zakaźnych, zostały zapłacone.

A ASF? Odpowiadając na pytanie o to, ilu rolników otrzymało odszkodowania za ASF Jażdżewski odparł, że żaden. Jak wyliczał, w przypadku pięciu ognisk „zostały już wydane decyzje o przyznaniu odszkodowania za zwierzęta” na kwotę 1 mln 650 tys. zł. Koszt zwalczania ASF w 25 ogniskach to kwota szacunkowa ok. 10 mln, w tym odszkodowania to „jakieś 4 miliony 300”, w przypadku dwóch ognisk najprawdopodobniej nastąpi odmowa wypłaty odszkodowania ze względu „na uchybienia natury formalnej”.

Pierwsze dwa ogniska ASF wystąpiły w marcu w lubuskim, potem w maju w wielkopolskim, 23 ogniska są sprzed miesiąca, trwa zbieranie dokumentacji.

Odszkodowania będą

Jak mówił Jażdżewski, nie ma terminu, w jakim przyznawane jest odszkodowanie. Najpierw trzeba zlikwidować ognisko, potem trwa dochodzenie epizootyczne – ale oszacować zwierzęta trzeba przed ich zabiciem, kiedy jeszcze nie wiadomo, czy będzie przyznane odszkodowanie.

- Nie ma terminów ustawowych na przyznanie odszkodowania - stwierdził. - Jeżeli tylko mamy pieniądze na koncie, to staramy się to robić bez zbędnej zwłoki, to jest tylko właściwie potrzebne skompletowanie dokumentacji. Możemy mieć sytuację taką jak w tym roku, gdzie w przypadku wystąpienia 330 ognisk grypy ptaków pieniądze na standardowej rezerwie się kończą i wtedy trzeba sięgać po inne źródła pieniędzy do budżetu państwa – i wtedy rzeczywiście, mają tutaj panie i panowie posłowie rację, że ten okres może się wydłużyć.

Jażdżewski zapewnił, że pieniądze zostaną na pewno wypłacone wszystkim, którzy dostaną decyzję o odszkodowaniu.