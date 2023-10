Liczona przez GUS kwota dochodu rolniczego z jednego ha przeliczeniowego nijak ma się do rzeczywistości. Czy można zmienić sposób liczenia tego wskaźnika? - zapytali resort rolnictwa analitycy Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Ministerstwo udzieliło właśnie odpowiedzi. Co z niej wynika?

Jak pamiętamy, GUS opublikował dane, z których wynika, że dochód rolniczy z 1 ha przeliczeniowego za 2022 rok wynosi 5 549 zł. Ustalono go zatem na poziomie prawie dwa razy większym od wyliczonego za 2021 rok!

Gdyby nie to, że podawana przez GUS wielkość dochodu służy m.in. do ustalenia wysokości miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego uzależnionych od dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy, określenia wysokości dochodu rodziny lub osoby uczącej się uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego przez osoby utrzymujące się z gospodarstwa rolnego oraz przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pewnie byśmy się tylko śmiali z podanej w połowie września informacji. Ale niestety, nie jest do śmiechu tym, którzy z wyżej wymienionej pomocy w rolnictwie korzystają.

Czy można zmienić sposób liczenia tego wskaźnika?

W związku z opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny informacją o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 roku, Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Roberta Telusa z apelem o stworzenie nowego systemu wyliczania poziomu dochodu rolniczego i jego korygowania w miarę zmiany sytuacji cenowo-kosztowej w rolnictwie, w taki sposób, aby ten wskaźnik w rzeczywisty sposób odzwierciedlał aktualną sytuację ekonomiczną i dochodową rolników.

- Wskaźnik ten powinien w lepszy i bardziej precyzyjny sposób odnosić się do sytuacji ekonomicznej danego gospodarstwa. Opublikowana przez GUS kwota dochodu rolniczego nijak ma się do rzeczywistości - w naszej opinii poziom dochodów był niższy niż wyliczenia GUS, ponieważ pomimo podwyższonych cen płodów rolnych, drastyczny wzrost cen środków do produkcji rolnej, który wówczas nastąpił, nie wygenerował aż takich dochodów - argumentowała WIR.

Zmiana nie taka prosta

W odpowiedzi resort rolnictwa przekazał, że:

- Kwestia dotycząca ustalenia odpowiedniego wskaźnika uwzględniającego bieżące zmiany sytuacji cenowo-kosztowej w rolnictwie, który mógłby stanowić podstawę do korzystania ze świadczeń społecznych jest kwestią złożoną i wymaga konsultacji i uzgodnień międzyresortowych.

Ministerstwo dodaje również, że wskaźnik dochodu rolniczego z 1 ha przeliczeniowego publikowany jest w II połowie roku następującego po roku badanym, co wynika z dostępności danych rocznych do jego opracowania i na chwilę obecną nie ma możliwości przyśpieszenia tego terminu. Ponadto wskaźnik uśredniający dochody może nie odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji gospodarstw rolnych, które mogą być zdywersyfikowane pod względem skali produkcji, powierzchni upraw, jakości gleby, dochodów rocznych i skali uprzemysłowienia.

- Stworzenie nowego systemu wyliczania dochodu rolniczego, który odzwierciedlałby aktualną sytuację dochodową rolników wymagałoby dostępności szczegółowych danych na temat produkcji rolniczej i kosztów tej produkcji oraz wszystkich innych pozycji dochodowych i kosztowych uwzględnianych w metodologii ESA. Dane takie powinny umożliwić opracowanie profili gospodarstw rolniczych grupowanych ze względu na różne cechy i uwarunkowania produkcji rolniczej, tj. rodzaj produktów rolniczych, skala produkcji, stopień uprzemysłowienia, region kraju, w którym prowadzona jest produkcja - zaznacza w odpowiedzi MRiRW.

Według resortu rolnictwa kolejnym warunkiem opracowywania nowych i bardziej aktualnych wskaźników dochodowości jest pozyskiwanie szczegółowych danych w bardzo krótkim czasie. Ministerstwo zaznacza, że w chwili obecnej dane wykorzystywane do opracowania dochodów do dyspozycji według metodologii rachunków narodowych nie są dostępne na takim poziomie szczegółowości.

Źródło: WIR