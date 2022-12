O to, jak zatrzymać młodych ludzi na wsi, w rolnictwie, zapytaliśmy Wiktora Szmulewicza, prezesa KRIR. Rozmowa miała miejsce w czasie jesiennej konferencji "Farmera" Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022.

Jak stwierdził ostatnio, w czasie konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki, rząd PiS stara się robić dla wsi bardzo dużo.

- Wprowadziliśmy rolniczy handel detaliczny, wprowadziliśmy nowe programy dotyczące przetwórstwa rolnego, wprowadziliśmy program podniesienia wypłat dla młodych rolników od 1 stycznia 2023 r. do 200 tys. zł, wprowadziliśmy nową zasadę przyznawania emerytury także dla tych, którzy nie pozbyli się gospodarstwa rolnego. (...) Wszystkie te kwestie mają na celu przede wszystkim wyrównanie szans, zwiększenie skłonności do pozostania w gospodarstwach rolnych, do gospodarowana na wsi tak, żeby wieś nie wyludniała się i była takim miejscem do życia, w którym, jak najwięcej mieszkańców naszej ojczyzny będzie chciało przebywać – zaznaczył premier.

Ale czy większe wsparcie na start dla gospodarstwa czy zapowiedź wyższej emerytury rolniczej to jest to, co rzeczywiście spowoduje, że młodzi rolnicy będą gospodarować na wsi?

- Według statystyk mamy najmłodszą wieś w Europie. Ale to bierze się z tego, że przyznaliśmy najwięcej premii dla młodych rolników - przyznaje w rozmowie z dziennikarką farmer.pl Wiktor Szmulewicz.

Ale dodaje, że mimo wszystko jednak polska wieś się starzeje, podobnie jak całe społeczeństwo naszego kraju.

- W gospodarstwach towarowych problemów większych nie ma. Tam młodzi ludzie widzą postęp, mogą się realizować. Również w gospodarstwach małych, 5-10 ha, takich problemów nie ma, bo takie gospodarstwa traktowane są tylko jako dodatkowe źródło dochodu (gospodarstwa dwuzawodowców). Największy problem jest w gospodarstwach 20-30 ha, gdzie ci ludzie bardzo chcieliby zostać na wsi, ale ich gospodarstwa są mało perspektywiczne - uważa prezes KRIR.

W jego ocenie te gospodarstwa chciałyby się rozwijać, ale nie mogą, bo blokuje je słaby dostęp do ziemi, czy to poprzez dzierżawę czy kupno, brakuje środków na sprzęt rolniczy.

- Dochody z tego gospodarstwa pozwalają na to, żeby żyć, ale brakuje na to by zainwestować, żeby pójść na przód - uważa Wiktor Szmulewicz.

W jego ocenie, dla tych właśnie gospodarstw powinna być opracowana specjalna polityka państwa, pomoc na inwestycje i dedykowane im doradztwo rolnicze, "żeby ci ludzie mogli się przekształcić w gospodarstwa intensywne, przy nawet tej mniejszej powierzchni, którą dysponują".

- Powinny być wspierane te inwestycje, które uczynią z tego gospodarstwa gospodarstwo dochodowe, które będzie żyło na podobnym poziomie jak ktoś z pracy poza sektorem rolnym - stwierdził prezes KRIR.

