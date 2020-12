Jaki budżet krajowy na rolnictwo w 2021 roku?

Sejm pracuje nad budżetem państwa na przyszły rok.

Do projektu zgłoszono poprawki, wrócił do Komisji Finansów. Podczas debaty w Sejmie posłowie odnosili się do części dotyczącej rolnictwa.

- Co Zjednoczona Prawica poprzez budżet mówi polskim rolnikom? – tłumaczył podczas wczorajszej debaty budżetowej w sejmie poseł Krzysztof Paszyk, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. - Mówi polskim rolnikom, że poziom finansowania będzie wynosił ok. 47 mld. To ja dzisiaj z tego miejsca przypomnę polskim rolnikom, że poziom finansowania ze środków krajowych naszego rolnictwa w roku 2016, czyli ostatnim roku, który był budżetowo układany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, to było blisko 10 mld więcej. Tak wygląda wsparcie polskiego rolnictwa, zwłaszcza w dobie wielkiego kryzysu, który je dotyka, bo rolnicy to też przedsiębiorcy, to też są ludzie, których dzisiaj dotyka poważny kryzys.

Wtórował mu klubowy kolega, poseł Andrzej Grzyb:

- Od paru debat próbuję dociekać, dlaczego to od 2015 r. sukcesywnie co roku spadają nakłady na rolnictwo. Przede wszystkim w 2015 r. ten wskaźnik to było 8,1% w budżecie, w 2018 r. to 6,5%, a na przykład już w 2021 r. to będzie niespełna 6%, bo 5,95%. Czyli mamy sukcesywny spadek, który wynosi w liczbach bezwzględnych od ok. 5 do 7 mld rocznie. Jednocześnie mamy oczywiście też taki wskaźnik, który mówi, że powinien ten wskaźnik wynosić gdzieś ok. 1%, jeżeli chodzi o PKB. I tutaj właśnie jest ten dysonans, bo jednocześnie mamy wiele zadań, chociażby takich związanych z gospodarką wodną, np. zbiornik Wielowieś Klasztorna w południowej Wielkopolsce – ten wniosek jest też odrzucony – ale też są nakłady chociażby na zwalczanie ASF, wykup zwierząt z tzw. stref niebieskich, gdzie cena spada poniżej 3 zł. To jest po prostu klęska dla gospodarstw w regionie produkcyjnym, takim jak np. Wielkopolska.

Nie zgodził się z takim stanowiskiem wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

- Otóż chciałem chyba po raz kolejny Wysoką Izbę poinformować, że nakłady na rolnictwo od tego czasu znacznie wzrosły, a w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne z budżetu krajowego, łącznie z wydatkami na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wynoszą 28 960 784 tys. zł i będą wyższe w porównaniu z ustawą budżetową na rok bieżący. Zwiększone zostały również wydatki na dopłaty do ubezpieczeń rolnych i zwierząt gospodarskich, zostały także zwiększone wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt o kwotę 120 tys. zł, na KRUS, na współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na funkcjonowanie szkół rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego. Ogółem wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wzrastają w ustawie budżetowej w stosunku do roku bieżącego o 11,51%.

Jak dodał wiceminister, to środki kierowane wprost na rolnictwo, ale polska wieś będzie korzystała także z innych środków, przeznaczanych na ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, Fundusz Dróg Samorządowych.

- W ostatnim czasie – i warto też to przy okazji ustawy budżetowej powiedzieć – ministerstwo rolnictwa wprowadziło program: komputer dla rodziny – kontynuował wiceminister. - To ważna pomoc, szczególnie w czasie pandemii COVID-u. Ten program będzie niebawem realizowany. Nabór prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prowadzimy także wsparcie dla producentów trzody chlewnej. Ten program również jest w tej chwili w realizacji. Szanowni Państwo! Warto też wspomnieć, że takie środki jak środki z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również trafiają na wieś. Są to podwyżki emerytur, trzynasta emerytura, ale także wsparcie rodzin rolniczych w czasie pandemii. Rodzice opiekujący się małymi dziećmi otrzymują wsparcie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, co wcześniej nigdy nie miało miejsca.

Ponadto wiceminister przypomniał, że jest też udzielana pomoc COVID-owa, która w ramach poszczególnych tarcz również trafia do rolników. - Ostatnio trwa nabór z tego tytułu i w tym programie- wyjaśnił.

