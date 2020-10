Jaki budżet państwa na rolnictwo w 2021 roku?

Minister rolnictwa ma w przyszłym roku do dyspozycji na wydatki na rolnictwo 8,3 proc. więcej pieniędzy, niż w tym roku.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, przyjęty przez Radę Ministrów 28 września 2020 r. projekt ustawy budżetowej na 2021 r. został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa i przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu. W częściach budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększono wydatki na rolnictwo w porównaniu do roku poprzedniego o 8,3%, tj. do kwoty 5.159.336 tys. zł. Zapewniono zwiększenie nakładów m. in. na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich o kwotę 50.000 tys. zł oraz na funkcjonowanie szkół i placówek rolniczych o kwotę 53.143 tys. zł.

Ponadto w rezerwach celowych budżetu państwa na rolnictwo zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.663.945 tys. zł. Rezerwa celowa na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i dofinansowanie kosztów realizacji Inspekcji Weterynaryjnej została zwiększona o kwotę 120.000 tys. zł w porównaniu do roku 2020.

W ramach budżetu środków europejskich na 2021 r. zaplanowano wydatki na rolnictwo w kwocie 21.037.241 tys. zł, w tym m.in. na płatności bezpośrednie.