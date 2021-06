Jaki był skup i ceny produktów rolnych w 2020 roku?

GUS podsumował skup i ceny produktów rolnych w 2020 roku. I zaobserwował wzrost wartości skupu, choć niekoniecznie wszystkich cen.

Wartość skupu (ceny bieżące w mln zł) w 2020 roku wyniosła 67210,9 (w roku 2019 było to 65594,6), w tym z gospodarstw indywidualnych - 60041,8 (w 2019 - 57200,6).

Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych w 2020 roku rosły jednak z wyjątkami – trzeba zwrócić uwagę, że pszenica (jej cena w 2020 to 74,86 zł za 1 dt, w 2019 – 72,26), gryka i kukurydza kosztowały drożej niż w 2019 roku, ale potaniały: żyto, jęczmień, owies i mieszanki zbożowe, a także pszenżyto i proso.

Żyto w skupie kosztowało 55,97 zł za dt, potaniało w stosunku do 2019 roku, kiedy to kosztowało 60,38 zł za dt. Ma to znaczenie do wyliczenia podatku rolnego - średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt, teraz średnia wyliczana do podatku na 2022 rok powinna więc być nieco niższa.

Mniej kosztowały w skupie w 2020 w porównaniu z 2019 rokiem kapusta, cebula, marchew, buraki – ale więcej płacono za ogórki, pomidory i kalafiory. Również producenci jabłek, gruszek, czereśni, porzeczek i śliwek otrzymywali w skupie więcej niż przed rokiem, ale stracili producenci wiśni, truskawek, agrestu i malin.

Ziemniaki w 2020 kosztowały 44,82 zł za dt, rok wcześniej – 58,33.

Ceny żywca rzeźnego (w wadze żywej) – w zł za 1 kg w 2020 roku wynosiły (w nawiasie ceny z 2019 r.):

bydła (bez cieląt) 6,4 (6,33)

cieląt 10,21 (10,31)

trzoda chlewna 5,13 (5,39)

drób 3,52 (3,90)

prosięta i warchlaki (w wadze żywej) 12,86 (10,99)

mleko krowie za 1 hl 138,24 (135,27).

Synteza wyników zawartych w publikacji „Skup i ceny produktów rolnych w 2020 r.” opisana będzie w publikacji „Rolnictwo w 2020 roku”.