Jubileusz 25-lecia Grupy Top Farms część I: Jak współpracować, by zarabiać na produkcji rolnej?

Temat ten przedstawiono podczas pierwszej części jubileuszu 25-lecia Top Farms, specjalnego wydarzenia towarzyszącego „Narodowym Wyzwaniom w Rolnictwie OnLine”. W czasie debaty eksperci wskazywali drogi współpracy, które umożliwiają zarabianie na produkcji rolnej mimo rosnących wyzwań rolno-środowiskowych.

Jubileusz 25-lecia Top Farms to specjalne wydarzenie towarzyszące „Narodowym Wyzwaniom w Rolnictwie OnLine”. W pierwszej części, która odbyła się dzisiaj, eksperci skupili się na sposobach współpracy i jej wpływie na dochodowość produkcji rolnej w dobie rosnących wymagań rolno-środowiskowych.

W debacie udział wzięli:

Mieczysław Babalski z firmy BioBabalscy,

Jan Borowski-Komenda, kierownik programu Agro, z PepsiCo,

prof. dr hab. Edward Majewski, z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,

dr hab. Arkadiusz Sadowski, prof. UPP, z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Tomasz Zdziebkowski, prezes zarządu, Top Farms sp. z o.o.

Debatę rozpoczął prof. Sadowski, który opisał obecną strukturę gospodarstw rolnych w Polsce i związane z nią szanse i możliwości na wprowadzenie inwestycji w gospodarstwach.

– W Polsce dominują gospodarstwa małe, ale najważniejsze jest to, że w Polsce ponad połowa ziemi jest w gospodarstwach małych, zaś w gospodarstwach największych jest tylko 25 proc. Widać tu znaczą różnicę wobec sytuacji w Czechach czy w Niemczech. Jest to ważne, jeśli spojrzymy na zdolność gospodarstw do wykonywania inwestycji netto. W zasadzie tylko gospodarstwa duże są w stanie wykonać inwestycje netto. W Polsce niecałe 40 proc. ziemi jest w rękach tych gospodarstw, które są w stanie wykonać inwestycje netto – stwierdził prof. Sadowski.

Następnie omówił perspektywy na przyszłość, tj. brak zmian, który jednak wiąże się z brakiem rozwoju, zmiany strukturalne, które wymagają bardzo dużo czasu, wytwarzanie produktów wysokojakościowych oraz kooperację między gospodarstwami, która może obejmować gospodarstwa na zbliżonym poziomie lub model symbiotyczny, w którym gospodarstwo integrujące skupia wokół siebie mniejsze gospodarstwa. Za optymalne rozwiązanie uznał model symbiotyczny.

O tym jak wygląda w praktyce taki model współpracy symbiotycznej na rynku rolno-spożywczym mówił prof. dr hab. Edward Majewski, który określił go jako sytuację „win-win”, czyli taka, w której każda ze stron odnosi korzyści. Po stronie integratora są to m.in. zwiększenie skali produkcji, korzyści finansowe, kreowanie wizerunku biznesu odpowiedzialnego społecznie, zaś po stronie partnerów do korzyści można zaliczyć transport know-how, którym zazwyczaj duży integrator dysponuje, możliwość redukcji indywidualnych inwestycji, co przekłada się na obniżenie kosztów produkcji, czy uczestnictwo w bardziej efektywnym kanale dystrybucji, a to wszystko przekłada się na korzyści finansowe, jak podkreślił prof. Majewski.

Model symbiotyczny polega również na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach współpracujących, o czym mówił Jan Borowski-Komenda.

– Innowacyjność polega m.in. na produkcji żywności bardziej świadomie i w sposób bardziej przemyślany i to jest rzecz, którą razem z Top Farms udaje nam się od prawie 20 lat wdrażać. Innowacyjność dzieje się codziennie choć jej często nie zauważamy. W ostatnich latach mamy coraz większe obostrzenia ze strony UE dotyczące preparatów do stosowania w przechowalniach i z wyselekcjonowanymi gospodarstwami, m.in. Top Farms Głubczyce, na rok przed zmianami prawnymi zrobiliśmy próby sprawdziliśmy, które preparaty jak działają i jak można je zastąpić. Możliwość współpracy między gospodarstwami daje inny poziom wiedzy i świadomości tego co robimy – zaznaczył prelegent.

Podkreślił również, że zwiększenie skali zwiększa możliwość wdrażania zrównoważonego rozwoju na wszystkich etapach produkcji.

Kolejny z uczestników debaty, Mieczysław Babalski z firmy BioBabalscy, mówił o współpracy w rolnictwie ekologicznym. Zaznaczył, że jest ona bardzo istotna, nie tylko pomiędzy gospodarstwami.

– Współpraca pomiędzy nauką, rolnikami i konsumentami to podstawa, która może gwarantować nam możliwość istnienia, produkcji i zarobku – zaznaczył Babalski.

Wiele uwagi współpracy pomiędzy gospodarstwami poświęcił również Tomasz Zdziebkowski, prezes zarządu, Top Farms, który jej istotność wskazał ją jako jeden z najważniejszych wniosków płynących z 25 lat doświadczenia Top Farms.

– Jednym z wniosków płynących z tych lat pracy jest istotność współpracy, dobrych relacji i budowy zaufania, nie tylko w kontekście konsumentów czy przetwórców, ale też społeczności lokalnej, bo właśnie na tym chcemy się w ramach modelu symbiotycznego przed wszystkim skupić. Sytuację „win-win” powinniśmy rozszerzać na wszystkie dziedziny i wszystkich graczy rynkowych, wtedy wytwarzamy ten pożądany model i mówimy w konsekwencji o solidarności społecznej, a to jest jednym z pożądanych efektów. Zaufanie buduje solidarność, a dzięki temu zyskowność wszelkiego rodzaju przedsięwzięć jest wyższa. Efektywność każdej organizacji przy dobrej strukturze i zaufaniu jest dużo wyższa i to jest szansa dla nas wszystkich – mówił Zdziebkowski. – Jest to danie zupełnie wolnego wyboru i współpracy w pełnej wolności ekonomicznej i wtedy też ta współpraca przebiega lepiej, a efektywność na danym obszarze, produkcja z hektara, obojętnie czyją ten hektar jest własnością, generalnie podwyższa się – dodał.

Następnie prelegenci skupili się na aspekcie zarobkowym przy rosnących wymaganiach stawianych przed rolnictwem jak np. Europejski nowy Zielony Ład.

Zdaniem prof. Majewski jest on koniecznością, jeśli przyszłość kolejnych pokoleń jest dla nas istotna, a sprostać tym wyzwaniom możemy dzięki wdrożeniu rolnictwa precyzyjnego, integrowanej produkcji lub rolnictwa ekologicznego. Ponadto zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania nisz rynkowych i skrócenie łańcuchów podaży.

Jan Borowski-Komenda pokreślił, że małe i średnie gospodarstwa powinny zmierzać do optymalizacji kosztów i plonów, w czym może być pomocne gospodarstwo wiodące w modelu symbiotycznym, które może przekazać swoją wiedze i doświadczenie.

Prof. Majewski zwrócił uwagę na rosnący popyt na żywność ekologiczną w Polsce i możliwości eksportowe.

– Warto przypomnieć, że Polska stała się eksporterem netto żywności, a nadwyżka eksportu nad importem systematycznie rośnie, co świadczy o konkurencyjności polskiego rolnictwa. Rzecz w tym, żeby zrobić je bardziej konkurencyjnym – stwierdził prof. Majewski.

Prezes Zdziebkowski zaznaczył, że „produkując zdrowo niekoniecznie musimy produkować drożej”, a Zielony Ład nie musi oznaczać wyższe koszty. Podkreślił również, że koszty obniżane mogą być również poprzez zastosowanie najnowszej technologii.

Zapraszamy na kolejną sesję w ramach jubileuszu Top Farms, która odbędzie się jutro. Tematem przewodnim będzie Rolnictwo 4.0: cyfryzacja i biologizacja. Eksperci opowiedzą m.in. jak zwiększyć żyzność swoich gleb stosując zasady rolnictwa regeneracyjnego i jak w praktyce mogą wspomóc funkcjonowanie gospodarstw najnowsze technologie.