Jurgiel: Ważna jest współpraca w ograniczaniu negatywnych dla Polski skutków unijnych aktów prawnych

Europoseł Krzysztof Jurgiel mówił na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa o postępach prac nad Zielonym Ładem i o tym, jak ważne jest współdziałanie w celu torpedowania szkodliwych dla naszego rolnictwa rozwiązań prawnych, uchwalanych w Brukseli.

Krzysztof Jurgiel przypomniał na dzisiejszych obradach sejmowej komisji rolnictwa, że prawodawstwo UE, w tym regulacje dotyczące przyszłości i rozwoju rolnictwa, opierać się musi na obowiązujących już aktach prawa, jak traktaty międzynarodowe i traktaty unijne, gwarantujące krajom możliwości rozwoju, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego czy walkę z ubóstwem. Takie strategie jak Zielony Ład czy Fit for 55 wynikają wprost z przyjętego przez UE w 2017 r. dokumentu programowego UE pod nazwą "Czysta planeta dla wszystkich", który był przez ponad rok szeroko konsultowany we wszystkich krajach członkowskich i został przez nie zaaprobowany. Dokument ten zakładał dążenie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

- Strategia Zielonego Ładu obejmuje 49 pozycji programowych, a każda z nich zawiera w sobie jeszcze podprogramy - wyliczał Krzysztof Jurgiel. - I tak strategia "Od pola do stołu" to 30 aktów legislacyjnych, strategia bioróżnorodności - 49 aktów. W sumie Parlament Europejski i rządy krajów członkowskich mają do przepracowania kilkaset aktów wykonawczych, a prace nad większością z nich wciąż trwają.

Europoseł przyznał, że najwięcej krytyki i obaw wywołuje pakiet "Fit for 55", który niesie szereg zagrożeń również dla rolnictwa. Stwierdził jednak, że przynajmniej 4 z kilkunastu aktów prawnych, jakie pakiet zawiera, można zawetować.

Jurgiel zaapelował o współpracę i współdziałanie w celu wypracowania jak najkorzystniejszych dla naszego rolnictwa rozwiązań; oraz w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom dla Polski rozwiązań prawnych uchwalanych w Brukseli. Jak powiedział, bardzo ważnym głosem w tej debacie są uwagi i wnioski zgłaszane przez organizacje rolnicze. Liczne ostatnio protesty rolnicze, które się w Polsce odbywają, też są dla Brukseli ważnym sygnałem, że proponowane strategie budzą społeczny sprzeciw i niezadowolenie.

Europoseł stwierdził, że forsowany kształt WPR budzi duże obawy, co do osiągnięcia celów zakładanych przez UE, ale i efektywnego wykorzystania środków. Kwestie dotyczące finansowania to zaś dalsza dyskryminacja Polski oraz łamanie zapisów traktatowych - przykład choćby dyskryminacji ze względu na położenie przedsiębiorstwa w innym kraju.

Były minister rolnictwa przypomniał również zebranym na komisji rolnictwa parlamentarzystom i premierowi, że w 2018 r. opracowany został Pakiet dla obszarów wiejskich, który jednak został wyrzucony do kosza. Były też wypracowane rozwiązania dla rynku wołowiny, które dziś należało poszerzyć o rynek trzody. Taki pakiet, który będzie m.in. zawierał mechanizmy interwencji i pomocy, musi jednak powstać. To zadanie wciąż stoi przed nami - stwierdził Jurgiel. Rząd, w opinii europarlamentarzysty, powinien zaktualizować pakiet z 2018 r., bo to konieczność w świetle nowej strategii UE dla rolnictwa.