Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelował, by polski rząd "zajął zdecydowane stanowisko w obronie polskich rolników". To reakcja na projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zniesienie cła na produkty rolne z Ukrainy na kolejny rok.

Po opublikowaniu na stronach Komisji Europejskiej projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, które zakłada zniesienie ceł na produkty rolne sprowadzane z Ukrainy na kolejny rok, samorząd rolniczy wyraził zdecydowany sprzeciw wobec takich planów. Zarząd KRIR zaapelował dziś do premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera Henryka Kowalczyka, aby "Polski Rząd zajął zdecydowane stanowisko w obronie polskich rolników".

Ogłoszony 23 lutego br. wniosek dotyczący "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu będącej uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony”, przewiduje zawieszenie stosowanie cła oraz zniesienie ograniczeń ilościowych dwóch kategorii produktów: owoców i warzyw objętych systemem cen wejścia, oraz produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych objętych kontyngentami taryfowymi.

Ciężar pomocy dźwigają nasi rolnicy

Jak ostrzega w swoim apelu KRIR: "spowoduje to spotęgowanie rozregulowania wszystkich rynków rolnych w Polsce, a co za tym idzie może doprowadzić do upadku polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego". Izby argumentują, że polscy rolnicy rozumieją konieczność wspierania Ukrainy, jednak nie mogą zgodzić się na to, by ponosić w całości "ciężary takiego wsparcia". Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się więc przywrócenia cła na produkty rolne z Ukrainy, a jeśli nie będzie to możliwe - skutecznego złagodzenia skutków decyzji podjętej przez Komisję Europejską."

"Polscy rolnicy ponoszą bardzo duże straty finansowe, w związku z niekontrolowanym napływem do Polski zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz drobiu i produktów mlecznych z terenu Ukrainy, które są dużo gorsze jakościowo, często z pozostałościami niedozwolonych w UE środków ochrony roślin. Ceny skupu tych płodów rolnych znacząco spadły i w dniu dzisiejszym znajdują się poniżej poziomu opłacalności produkcji. Te fakty nie znalazły się w ocenie skutków tej regulacji." - argumentują izby.

Import wciąż poza kontrolą

KRIR wnioskuje o uzupełnienie projektu unijnego rozporządzenia o "ocenę skutków przedłużenia okresu braku ceł na polskie rolnictwo i polskie gospodarstwa rolne." - czytamy w apelu do premiera.

W rozporządzeniu PE znaleźć powinny się również - zdaniem KRIR - źródła finansowania i mechanizmy rekompensat dla polskich rolników, oraz "mechanizmy faktycznego, a nie fikcyjnego, tranzytu płodów rolnych z Ukrainy poza obszar Unii Europejskiej". Brakuje w nim również uregulowania kwestii tzw. zboża technicznego i sankcji za handel takowym zbożem. Rozporządzenie wskazać powinno także zasady kontroli fitosanitarnej importowanych z Ukrainy zbóż oraz źródła finansowania odpowiedzialnych za nią służb.

Samorząd rolniczy wystąpił również z apelem do komisarza ds. rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego, posłów i europosłów, by uczynili wszystko, aby uwagi polskiego samorządu rolniczego do projektowanego rozporządzenia PE zostały uwzględnienie.