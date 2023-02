Wojna na Ukrainie mocno uderzyła w Afrykę jako importera żywności. Kontynent ma jednak ogromny niewykorzystany potencjał w rolnictwie, a Zielony Ład w Europie przyciąga do Afryki kapitał.

Gwałtowny wzrost cen i braki zboża na rynku dały silny impuls do działań, w kierunku budowania żywnościowej samowystarczalności Afryki. Rządy wielu afrykańskich krajów już podjęły kroki w tą stronę. Wszystko wskazuje na to, że sprzyja im wielki kapitał, który w obliczu Zielonego Ładu i polityki prośrodowiskowej Zachodu, postanowił poszukać dla nas tańszej żywności.

Afryka od lat pogrążała się w zależności od importowanej żywności, więc w sposób szczególnie bolesny odczuła skutki kryzysów energetycznych i paliwowych, oraz wojnę na Ukrainie. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że afrykańskie kraje nie pozostały w tej sytuacji bierne i przedsiębiorą kroki, by zapewnić mieszkańcom chleb i uniknąć społecznych wybuchów niezadowolenia.

Areały do zaorania

-Mamy ekosystem, aby wykarmić Afrykę i wykarmić świat - powiedziała komisarz ds. rolnictwa Unii Afrykańskiej Josefa Sacko w wywiadzie udzielonym portalowi Euractiv. Polityk wyjaśniła, że obecnie 60 proc. gruntów rolnych w Afryce jest niewykorzystywana, ale brak dostaw zboża z Ukrainy to dla Afryki szansa na rozwinięcie własnej produkcji. Niedobór i wysokie ceny żywności to "bomby", które zaraz mogą wybuchnąć, więc rządy robią wszystko, by je zneutralizować. Według Sacko Unia Afrykańska zachęca państwa członkowskie do wykorzystania potencjału gruntów rolnych, tworzenia miejsc pracy i dobrobytu.

Afrykańska komisarz wskazała tu przykład Etiopii, której rząd pokazał jak powinno wyglądać zarządzanie kryzysowe. Ten wschodnioafrykański kraj jeszcze w 2021r. był znaczącym importerem zboża i produktów zbożowych, a w tym roku stanie się już ich eksporterem. Zaraz po ataku Rosji na Ukrainę kraj zaczął masowo rozwijać własne uprawy zbóż, w czym pomogło wsparcie rządowe i inwestorzy.

Ziemia dla inwestorów

Kolejnym przykładem może być Kamerun, którego rząd oddaje grunty wspólnotowe wielkim przedsiębiorstwom rolnym. Argumentuje, że w ten sposób kraj uniezależni się od importu żywności z Zachodu. 95 000 hektarów ziemi władze przekazać chcą obecnie firmie Tawfiq Agro Industry, z przeznaczeniem pod uprawy i budowę obiektów rolno-przemysłowych. Jak ogłosił prezydent, decyzja ta będzie miała wyłącznie pozytywne skutki: nowe miejsca pracy i niższe ceny żywności w kraju. Tawfiq Agro Industry obiecuje, że inwestycja w ciągu 10 lat wygeneruje 7500 bezpośrednich i 15 000 pośrednich miejsc pracy. Jej wartość szacowana jest na 150 milionów dolarów.

Na rozwój własnego rolnictwa, a tymczasem poszukiwanie alternatywnych kierunków importu stawia dziś większość państw afrykańskich, gdzie sytuacja polityczna jest stabilna. Przytoczone przykłady dowodzą, że rozwijanie rolnictwa w Afryce to również dobrze rokujący na przyszłość biznes, skoro są zainteresowani inwestorzy z dużym kapitałem.

Drogi Zielony Ład

Wojna na Ukrainie wymusiła na Afryce zweryfikowanie strategii zaopatrzenia i produkcji żywności. Kontynent co roku wydaje 45 miliardów dolarów na import żywności. Spory udział w tej kwocie ma choćby drób z Polski. Rozwijanie rolnictwa w Afryce oznacza malejący popyt na żywność z Europy, czyli spadek naszego eksportu. W celu ochrony lokalnych producentów drobiu, niektóre kraje afrykańskie już podniosły cła lub wprowadziły zakazy importu mięsa drobiowego.

Komisarz Sacko zauważa również w wywiadzie, że Zielony Ład i strategia „od pola do stołu” stanowią zagrożenie dla krajów trzecich, i mogą być barierą w dalszym handlu. Jak zaznaczyła, Unia Europejska wdraża swoje strategie bez oglądania się na inne kraje i nie bierze pod uwagę nawet kosztów produkcji. W efekcie import z Europy może okazać się dla Afryki zbyt drogi, a kraje afrykańskie z powodu wyśrubowanych norm i przepisów nie będą miały dostępu do rynku UE. Trudno w tej sytuacji mówić o równych prawach i uczciwej konkurencji.

Dla rolników i konsumentów w UE jest jednak i druga strona tego „medalu”. Unijna polityka doprowadzi do spadku produkcji i wysokich cen żywności produkowanej w Europie, więc może to my będziemy wkrótce importować zboże z Etiopii i kurczaki z Ghany?