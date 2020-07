Korzystne saldo polskiego handlu mimo pandemii

Najnowsze szacunki KOWR wskazują, że w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2020 roku, wzrosła wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do maja 2020 r. sprzedaż tych towarów za granicę wyniosła 13,7 mld EUR i była o 6,2% większa niż rok wcześniej. Import w tym okresie zwiększył się natomiast o 4% r/r do 9,3 mld euro.

Według raportu Biura Analiz i Strategii KOWR z lipca br., w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2020 r. odnotowano dalszy wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do maja 2020 r. ich sprzedaż za granicę wyniosła 13,7 mld EUR i była o 6,2% większa niż rok wcześniej. Jednak dynamika wzrostu przychodów uzyskanych z eksportu była wolniejsza niż w analogicznym okresie 2019 r., kiedy wyniosła 10%. Do spowolnienia tempa wzrostu eksportu przyczyniły się m.in. ograniczenia w ruchu międzynarodowym wprowadzone w marcu br. na skutek rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

W okresie styczeń–maj 2020 r. import towarów rolno-spożywczych do Polski ukształtował się na poziomie 9,3 mld EUR, o 4% wyższym niż przed rokiem. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 11,2%, do 4,4 mld EUR.

Co ciekawe – mimo alarmujących doniesień z branży, szczególnie drobiarskiej - w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w omawianym okresie znaczącą pozycję zajmowały żywiec, mięso i jego przetwory z udziałem wynoszącym 19% w wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. W okresie styczeń–maj 2020 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej wyniosły jednak tylko 2,6 mld EUR, czyli były o 4,5% niższe niż rok wcześniej.

Drugą pod względem wartości pozycję z 15% udziałem w eksporcie produktów rolno--spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż zwiększyła się do 2,0 mld EUR (o 42%). Wzrost eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych – o 13%, do 1,7 mld EUR, cukru i wyrobów cukierniczych – o 3%, do 0,9 mld EUR oraz ryb i przetworów – o 1%, do 0,9 mld EUR. Większa była także wartość wywozu m.in.: owoców łącznie z przetworami – o 7%, do 0,6 mld EUR, produktów paszowych łącznie z makuchami – o 13%, do 0,7 mld EUR, kawy, herbaty i kakao – o 5%, do 0,3 mld EUR oraz alkoholu – o 14%, do 0,2 mld EUR.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostaje Unia Europejska. W okresie styczeń–maj 2020 r. dostawy do krajów UE stanowiły około 79% w przychodach uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych i wyniosły 10,8 mld EUR.

Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy (24% udział w wartości eksportu). Eksport do tego kraju wyniósł 3,3 mld EUR i był o 9% większy niż w okresie pięciu miesięcy 2019 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (1,2 mld EUR – 9%), Niderlandy (0,8 mld EUR – 6%), Francja i Włochy (po 0,7 mld EUR – po 5%) oraz Czechy (0,6 mld EUR – 4%). Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń–maj 2020 r. z Polski wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 2,9 mld EUR wobec 2,4 mld EUR rok wcześniej.

Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 719 mln EUR, o 12% wyższym niż w analogicznym okresie 2019 r. Na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 301 mln EUR, do Federacji Rosyjskiej eksport wyniósł 230 mln EUR, a na Białoruś – 120 mln EUR. Eksport do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) wzrósł o 26%, do 2,2 mld EUR. Znaczącymi odbiorcami spośród tej grupy państw była Arabia Saudyjska, do której sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 322 mln EUR (głównie ziarno zbóż – 192 mln EUR) oraz Stany Zjednoczone (205 mln EUR), a także Republika Południowej Afryki (134 mln EUR), Algieria (103 mln EUR), Izrael (98 mln EUR) i Norwegia (92 mln EUR).

Wartość polskiego importu artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń–maj 2020 r. wyniosła 9,3 mld EUR wobec 9,0 mld EUR w tym samym okresie 2019 r. (wzrost o 4,0%). Tak jak w przypadku eksportu, najważniejszym partnerem Polski w imporcie towarów rolno–spożywczych jest Unia Europejska. W okresie pięciu miesięcy 2020 r. z Unii Europejskiej do Polski zaimportowano produkty rolno-spożywcze o łącznej wartości 7,5 mld EUR (wobec 7,3 mld EUR w analogicznym okresie 2019 r.). W ogólnej wartości importu towarów rolno–spożywczych do Polski udział państw członkowskich UE wyniósł 80% wobec 81% rok wcześniej.

Importowane do Polski artykuły rolno–spożywcze przywożone są głównie z Niemiec. Ich wartość w analizowanym okresie 2020 r., podobnie jak przed rokiem, wyniosła 2,1 mld EUR. Udział Niemiec w wartości całego polskiego importu rolno–spożywczego wyniósł 22%. Znaczący udział w imporcie (12%) miały również Niderlandy (1,1 mld EUR). Na dalszych pozycjach pod względem udziału w wartości importu (po około 4–7%) znajdowały się: Hiszpania (0,6 mld EUR), Dania i Belgia (po 0,5 mld EUR) oraz Włochy i Francja (po około 0,4 mld EUR).

Produktami rolno–spożywczymi, które generowały największe wydatki na import w okresie pięciu miesięcy 2020 r. były: żywiec, mięso i przetwory (1,1 mld EUR), owoce i przetwory (1,0 mld EUR), ryby i przetwory (0,9 mld EUR), warzywa i przetwory oraz ziarno zbóż i przetwory (po 0,7 mld EUR), kawa, herbata i kakao, a także nasiona roślin oleistych i tłuszcze roślinne (po 0,6 mld EUR). W okresie styczeń–maj 2020 r. łączne wydatki poniesione na import wymienionych produktów stanowiły 59% wartości przywozu towarów rolno-spożywczych.

Na szczęście, od akcesji Polski do Unii Europejskiej rośnie nadwyżka eksportu towarów rolno-spożywczych nad importem. W okresie styczeń–maj 2020 r. dodatnie saldo osiągnęło poziom 4,4 mld EUR, o 11,2% wyższy niż przed rokiem. W okresie pięciu miesięcy 2020 r. największe dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym uzyskano w przypadku: tytoniu i wyrobów tytoniowych (1 279 mln EUR), mięsa drobiowego (948 mln EUR), przetworów zbożowo–mącznych (823 mln EUR) oraz mięsa czerwonego i jego przetworów (782 mln EUR). Znaczną nadwyżkę eksportową uzyskano także w handlu zagranicznym ziarnem zbóż, produktami mlecznymi oraz wyrobami cukierniczymi. Dodatnie saldo wymiany odnotowano również dla: soków owocowo-warzywnych, produktów paszowych, ryb i ich przetworów, piwa, tłuszczów zwierzęcych, cukru, melasy, warzyw i ich przetworów oraz skrobi.

W okresie styczeń–maj 2020 r. największy deficyt wystąpił w handlu zagranicznym owocami i ich przetworami, makuchami, tłuszczami roślinnymi, żywymi zwierzętami (bez drobiu), kawą, herbatą i kakao, winem, wermutem i szampanem oraz nasionami roślin oleistych. Mniejszy deficyt odnotowano w handlu ziemniakami i ich przetworami, wyrobami spirytusowymi, żywcem drobiowym oraz ryżem - podaje w opracowaniu Biuro Analiz i Strategii KOWR.