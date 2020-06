Krajowa Grupa Spożywcza pozostaje w sferze mitów

Wciąż trudno uzyskać jakiekolwiek rzeczowe informacje na temat Krajowej Grupy Spożywczej, która miała ustabilizować rynek rolny.

- Opracowaliśmy koncepcję Grupy Spożywczej, tego mitycznego holdingu – mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej minister Jan Krzysztof Ardanowski, zaznaczając, że ta sprawa mogłaby być efektywniej wykonana i traktuje ją raczej jako swoją porażkę. – To jest realizowane w tej chwili, już przechodzi do fazy wykonawczej, w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Opracowana koncepcja w Ministerstwie Rolnictwa, ze względu na zmiany w podległości spółek państwowych, które będą tymi wspierającymi Grupę Spożywczą, przesunięcie tego do Ministerstwa Aktywów Państwowych… więc to ministerstwo w tej chwili realizuje w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, która jest szkieletem Grupy Spożywczej, prace… i może to jest wolno i późno, ale to jest kwestia najbliższych kilku miesięcy i będziemy mieli już fazę realizacyjną. Również będą określone dodatkowe spółki, nie tylko te, które są w tej chwili w Krajowej Spółce Cukrowej, ale dodatkowe spółki państwowe, które wzmocnią, zasilą to wspólne przedsięwzięcie, którego celem jest przede wszystkim stabilizowanie rynków rolnych i zapobieganie sytuacjom, jakie miały miejsce, kiedy pojawiają się nadwyżki jakiegoś produktu na rynku.

Minister podkreślił – mimo tej porażki – pewne osiągnięcie z tym związane:

- A o tym, że - prowadząc normalną działalność gospodarczą i przetwórstwo nadwyżek - możemy uzyskać bardzo szybko efekt, to może świadczyć – obśmiany oczywiście, bo jeżeli się interweniuje i czyjeś interesy ulegają jakiemuś ryzyku, no to on z tym walczy – skup jabłek w 2018 roku. Zdjęcie z rynku 180 tysięcy ton jabłek przy ówczesnym zbiorze około 6 milionów ton sprawiło, że cena uzyskała ten poziom, jakiego oczekiwali rolnicy. To zadziałało jak pompa ssąca. Czyli nie potrzeba tworzyć ministerstwa skupu, wystarczy interweniować czasami na kilku procentach rynku, by ten rynek zachował się w sposób przyzwoity - a nie złodzieje, którzy mieli pozycję monopolistyczną, wykorzystywali również sadowników, oferując 10 groszy za kilogram. Atak, jaki z tego powodu na mnie został przypuszczony, z bardzo prostego powodu się wziął. Było pytanie, kto dostanie około 600 milionów złotych – czy sadownicy, poprzez podwyższenie ceny, czy firmy skupowe, głównie niemiecka firma Deller, która tak nędzne warunki rolnikom zaoferowała. Jeszcze te firmy skupowe stwierdziły: „Przyjdą chłopi, jeszcze w rękę pocałują, bo co oni z tymi jabłkami zrobią. I jabłka po 10 groszy przyniosą”. I 600 milionów złotych trafiło do sadowników. I w kolejnych latach tak będziemy działać. A że komuś zależało, żeby ten mechanizm nie wyszedł, żeby go skompromitować… No tak, to jest walka o interesy, o pewne zastane układy, które w biznesie rolnym również funkcjonują. Nie chcę tego tematu rozwijać, ale całe rolnictwo musi być oparte o zasady etyki. O tym się nie mówi. Mówi się o interesach, mówi się o pieniądzach – kto zyska, kto straci, zapominając o tym, że każda nasza działalność, czy społeczna, czy gospodarcza - również tak ważna jak produkcja żywności – musi opierać się na uczciwości, na etyce – stąd między innymi przypomnienie zmodyfikowanego dokumentu, jakim jest "Kodeks etyki żywnościowej", który trafił do wszystkich polskich rolników – po to, żeby zastanowili się, jak prowadzić swoje gospodarstwa.

A my przypomnijmy, że kwestie interesów KOWR i Eskimosa badało CBA i ABW. CBA złożyło w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Więcej: Co wspólnego mają Orlen i Eskimos?

Natomiast jeśli chodzi o Krajową Grupę Spożywczą, nie wydaje się, aby Ministerstwo Aktywów Państwowych otrzymało z MRiRW opracowaną koncepcję jej utworzenia.

Więcej: Jak MRiRW ma zamiar wpływać na stabilizację rynku?

Niestety nic nie wskazuje też na to, aby po upływie pół roku od przejęcia z MRiRW spółek rolnych MAP wypracowało samo jakąkolwiek koncepcję działania w tym zakresie.

25 maja otrzymałam z adresu Rafała Romanowskiego, pełnomocnika ministra aktywów państwowych ds. rynków rolno-spożywczych, list podpisany przez Piotra Wyrzykowskiego z następującą ofertą:

„Pani Marzeno piszę w imieniu Rafała Romanowskiego byłego wiceministra rolnictwa. Obecnie pełniącego funkcję pełnomocnika Ministra Aktywów Państwowych ds. rynków rolno-spożywczych. Piszę z zapytaniem czy udałoby się przeprowadzić wywiad na temat budowy Krajowej Grupy Spożywczej? Dostajemy dużo zapytań odnośnie tego tematu i chcielibyśmy w związku z tym przybliżyć więcej szczegółów Państwa czytelnikom. W celu ustalenia dogodnego terminu proszę o informację zwrotną.”

Ponieważ szalał koronawirus, a sam minister aktywów państwowych Jacek Sasin trafił właśnie na kwarantannę, przesłałam pytania. Odpowiedzi nie ma do dziś, a telefon nie jest odbierany.

Czyżby pytania zaskoczyły? Pytałam:

„1. Czy MAP wykorzystuje wynik pracy Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego, a także zespołu, powołanego następnie przez MRiRW w celu wypracowania koncepcji KGS? Dlaczego tak długo nie ma gotowej koncepcji działania Krajowej Grupy Spożywczej?

2. Dlaczego do MAP trafiła KSC, a nie trafił Elewarr, skoro obie spółki miały być filarami KGS?

3. Jak można utworzyć jeden holding ze spółek mających różne formy własności – w KSC udział skarbu państwa to ok. 80 proc., w Elewarrze wszystkie udziały należą do KOWR (czy należą do skarbu państwa? – bo tego nie wie nawet KOWR). Jak to pogodzić?

4. Jaki jest cel tworzenia tego holdingu spożywczego, czy może być przydatny do stabilizowania rynku rolnego? W jaki sposób rolnicy będą mogli korzystać z jego funkcjonowania?

5. Dlaczego spółki rolne nie podlegają MRiRW, tylko trafiły pod zarząd osobnego ministra? Czy to nie utrudni zarządzania tymi spółkami i wykorzystania ich do stabilizacji na rynku rolnym?

6. Co to za forma własności, określana jako <krajowa>? Dlaczego nie <państwowa>?”

