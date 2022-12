30 procent tegorocznych plonów wciąż nie zostało zebrane z pól. Izby rolnicze wystąpiły z wnioskiem do Ministra Rolnictwa o uruchomienie interwencyjnego skupu kukurydzy.

Zarząd KRIR 21 grudnia br. wystąpił do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z wnioskiem o pilne uruchomienie interwencyjnego skupu kukurydzy. To w opinii samorządu rolniczego jedyny sposób, by ustabilizować krajowy rynek zasypany ziarnem z Ukrainy.

KRIR uzasadnia ten postulat i podsuwa rządowi konkretne rozwiązania tego problemu. "Biorąc pod uwagę potrzebę ustabilizowania rynku kukurydzy Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje o wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy przez Polski Holding Spożywczy (Krajowa Grupa Spożywcza) przy współudziale podmiotów prywatnych, które już w obecnym okresie posiadają do tego typu przedsięwzięcia odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz odpowiednie zaplecze maszynowe i magazynowe. Pomoc podmiotów prywatnych Polskiemu Holdingowi Spożywczemu, który technicznie nie jest na to w obecnym okresie przygotowany bezpośrednio przyczyni się do zdjęcia nadmiaru ziarna z rynku i pozwoli ustabilizować jego cenę." - czytamy we wniosku.

Samorząd szacuje, iż na wschodzie i południowym wschodzie Polski zaawansowanie zbiorów wynosi obecnie około 70%. Tymczasem rynek jest już mocno nasycony kukurydzą i nastąpiły wyraźne spadki cen. O tym KRIR nie pisze, ale to rzecz jasna skutki importu taniego ziarna z Ukrainy. Ceny w skupach stawiają pod znakiem zapytania dalsze zbiory ziarna, bo pieniądze ze sprzedaży nie pokryją rolnikom poniesionych kosztów.