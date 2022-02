Minister Kowalczyk odniósł się do postulatów protestujących rolników

Dramatyczna sytuacja na rynku nawozów, niekontrolowany wwóz żywności do kraju, niepewność związana z Zielonym Ładem, ubezpieczenia rolnicze, oddłużenie gospodarstw - to główne powody dzisiejszych protestów rolników. Co ma do powiedzenia na ten temat minister Henryk Kowalczyk?

Na dzisiejszej konferencji prasowej podsumowującej 100 dni funkcjonowania resortu rolnictwa pod kierownictwem Henryka Kowalczyka - wicepremier odniósł się do postulatów protestujących rolników.

- Jeśli chodzi o nawozy, to bez względu na rodzaje protestów, nie możemy w sposób skuteczny pomóc rolnikom, ze względu na brak zgody KE na dopłaty do nawozów. Każda niedozwolona forma pomocy publicznej dla rolników, źle by się dla nich skończyła. My starania czynimy, ale wszystko jest w rękach KE. Jeśli ta zgoda nastąpi, my jesteśmy gotowi z natychmiastowym wprowadzeniem dopłat - stwierdził minister Kowalczyk.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z fabrykami nawozów, szczególnie azotowych. Ceny nawozów oferowanych bezpośrednio przez spółkę dystrybucyjną są na poziomie minimalnym, takim, który pokrywa tylko koszty produkcji zakładów nawozowych - zaznaczył.

- Jeśli chodzi o zarzut niekontrolowanego napływu żywności - to nie jest on niekontrolowany. Jesteśmy w UE, rynki są otwarte zarówno dla naszych produktów na rynek europejski, jak i produktów unijnych do Polski i tutaj mamy ogromną nadwyżkę, jeśli chodzi o handel produktami rolnymi i żywnościowymi, wobec tego to polscy rolnicy korzystają z tej sytuacji - uważa minister Kowalczyk.

- W tym roku, ten polski eksport może osiągnąć blisko 40 mld euro. To jest ogromna kwota i trudno sobie wyobrazić, żeby polscy rolnicy bez tego eksportu mogli należycie funkcjonować - dodał.

- Oczywiście import też jest, ale staramy się wszystkie przypadki niestosownie oznakowanych produktów wychwycić i sprawdzić czy są to produkty bezpieczne. Kontrola więc jest. Zamykać granic nie zamierzamy, bo Polska i tak jest ogromnym eksporterem netto w stosunku do importu - zaznaczył wicepremier.

Co do ubezpieczeń, to trwają bardzo intensywne prace nad nowym systemem ubezpieczeń rolnych w rolnictwie. Zdaniem ministra Kowalczyka - jeszcze nigdy rolnicy nie byli w takiej korzystnej sytuacji, że 2/3 składki ubezpieczeń pokrywa budżet państwa, a 1/3 rolnik. - Mało tego, środki finansowe na dopłaty do ubezpieczeń mamy wystarczające, więc ten problem jest załatwiony. Ubezpieczajmy się. Zachęcam rolników, aby to czynili - stwierdził minister.

- Jeśli chodzi o oddłużenie polskich rolników, to pragnę zaznaczyć, że w Sejmie jest projekt ustawy o ARiMR, która przewiduje znaczące oddłużenie rolników, szczególnie tych, którzy mają długi z wielu lat, gdzie przy analizie okazało się, że to zadłużenie stanowi ponad miliard złotych w tym ponad 750 mln zł to są odsetki a 250 mln zł kapitał. W ustawie zakładamy umorzenie odsetek, spłatę kapitału tam gdzie jest to możliwe, a nawet umorzenie kapitału jeśli już rolnik takiej możliwości absolutnie nie ma. Te rozwiązania prawne są już w Parlamencie, mam nadzieję, że już niedługo ta ustawa zostanie opublikowana i rolnicy, z tej radykalnej formy oddłużenia, skorzystają - poinformował wicepremier Kowalczyk.