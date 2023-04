Minister rolnictwa zapewnił dzisiaj, że żadna tona ukraińskiego zboża nie zostanie już w Polsce. Zachęcał również rolników do sprzedaży ziarna i skorzystania z dopłat... dopóki są środki.

Na dzisiejszym briefingu prasowym minister rolnictwa przekonywał, że dopłaty do sprzedawanego przez polskich rolników zboża są zapewnione, ale rząd nie może zastosować ich do tony ziarna, jak wcześniej zapowiadano, lecz do hektara. Zapewnił także, że zgodnie z jego obietnicą, już żadna tona ukraińskiego zboża nie trafi do polskich magazynów.

Ścisła kontrola tranzytu produktów ukraińskich

Jak wyjaśnił minister, ścisła kontrola tranzytu przez terytorium Polski dotyczy wszystkich produktów ukraińskich, ujętych w wydanym zakazie importu. Lista tych produktów będzie jednak jeszcze "przepracowana" w resorcie, bo nie wszystkie produkty powinny się koniecznie na niej znaleźć. Pełną kontrolę tranzytu produktów rolnych z Ukrainy zapewnić mają plomby cyfrowe z GPS oraz ścisła kontrola służb celnych zarówno po stronie Ukrainy, jak i w Polsce.

Ukraina dobrze rozumie naszą sytuację i chce z nami współpracować, by rozwiązać problem - zapewnił Robert Telus.

Podkreślił, że dzięki temu współdziałaniu i pomocy ze strony ukraińskiej, uda się wprowadzić mechanizmy zapewniające pełną kontrolę, choć nie do końca przewidziane w prawie unijnym.

Dopłaty do skupu zbóż

Minister rolnictwa przyznał również, że zapowiadane dopłaty do ziarna sprzedawanego przez polskich rolników nie mogą być przyznawane do sprzedanej tony, bo to wbrew unijnym przepisom. Zostaną wprowadzone inne mechanizmy przeliczeniowe, wraz z weryfikacją deklarowanych przez rolników w ARiMR powierzchni upraw. Jednak w rezultacie sprzedający rolnik może liczyć na kwotę do 1400 zł za tonę zboża.

Chciałbym zachęcić rolników do sprzedaży zboża, dopóki mamy środki - żartował Robert Telus.

Poniżej prezentujemy pełne wypowiedzi Roberta Telusa na pytania dziennikarzy.