Mniejszy rolno-spożywczy handel zagraniczny UE

W pierwszym kwartale 2021 r. do krajów trzecich z UE-27 dostarczono produkty rolno-spożywcze o wartości 46,4 mld euro. Według Komisji Europejskiej to o 0,9 proc. mniej niż w tym samym okresie 2020 roku. W tym samym czasie wartość importu spadła o 8,1 proc. do 29,3 mld euro.

Wartość eksportu UE do Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 1,08 mld euro, a samej wieprzowiny o 116 mln euro. Ponadto wartość eksportu UE do Egiptu spadła o 168 mln euro, do Japonii (-155 mln euro) i Rosji (-145 mln euro).

W I kwartale 2021 r., chiński popyt na wieprzowinę, zboża paszowe oraz olej rzepakowy i słonecznikowy przyczynił się do wzrostu łącznej wartości eksportu do tego kraju o 914 mln euro.

W tym samym czasie wartość eksportu rolno-spożywczego do Szwajcarii wzrosła o 169 mln euro, do Norwegii o 140 mln euro, a do Chile o 87 mln euro.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii produktów UE odnotowała spadki wartości eksportu pszenicy (-668 mln euro), żywności dla niemowląt (-278 mln euro), przetworów warzywno-owocowych (-117 mln euro) oraz mięsa drobiowego (-112 mln euro). W międzyczasie wzrosła wartości eksportu wieprzowiny (+308 mln euro), oleju rzepakowego i słonecznikowego (+284 mln euro) oraz wina (+155 mln euro).

Pod względem wartości importu największe spadki odnotowano w przypadku owoców tropikalnych, orzechów i przypraw (-500 mln euro), oleju palmowego i z ziaren palmowych (-273 mln euro) oraz napojów spirytusowych i likierów (-194 mln euro). W międzyczasie import makucha (+480 mln euro), nasion soi (+274 mln euro) oraz palonej kawy i herbaty (+27 mln euro) nadal rósł.