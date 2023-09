Na wsi jest bieda? Przeciętny dochód z hektara za ub. rok jest rekordowy!

Rekordowy przeciętny dochód z hektara za 2022 rok, fot. shutterstock

Przeciętny dochód z ha przeliczeniowego za ub. rok jest prawie dwa razy taki, jak wyliczono go za 2021 r.! Wychodzi na to, że rolnicy to krezusi?

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. - 5549 zł. Jest więc prawie dwa razy większy od wyliczonego za 2021 rok! Czytaj więcej Dramatycznie spadł przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych Przypomnijmy, 3288 zł - tylko tyle, według GUS, wyniósł przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. Był on niższy średnio o 531 zł w stosunku do danych za 2020 r., tj. wyniósł on wówczas 3819 zł. W 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 3244 zł, w 2018 r. było to 2715 zł, w 2017 r. - 3399 zł, a w 2016 r. - 2577 zł. Po co GUS wylicza ten wskaźnik? Podana wielkość dochodu służy m.in. do ustalenia wysokości miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego uzależnionych od dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy, określenia wysokości dochodu rodziny lub osoby uczącej się uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego przez osoby utrzymujące się z gospodarstwa rolnego oraz przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Czytaj więcej Najlepszy handel ziemniakami jest na targowiskach

