Na wsi mniej seniorów niż w mieście

Seniorzy ze wsi umierają szybciej niż ich rówieśnicy z miast – dotyczy to zwłaszcza mężczyzn. Na wsi w 2019 r. na każdy 1000 mieszkańców w wieku 60 lat i więcej zmarło 39 osób, podczas gdy w miastach niespełna 35.

W 2019 r. wskaźnik urbanizacji dla osób w wieku 60 lat i więcej ukształtował się na poziomie 65,2 proc. (dla mieszkańców Polski w 2019 r. wyniósł 60 proc.). Wśród mieszkańców miast osoby w wieku senioralnym stanowiły 27,4 proc., a w gronie osób zamieszkałych na wsi odsetek seniorów wyniósł 22,0 proc. (to w obu przypadkach o 0,5 p. proc więcej niż w 2018 r.). - podaje GUS w publikacji „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2019 r.”.

Zarówno w miastach, jak i na wsi najliczniejszą grupę osób starszych stanowiły osoby z przedziału wieku 60–64 lata. Na wsi ich udział wyniósł 29,9 proc. i był o 2,3 p. proc wyższy niż w miastach, w przypadku których ukształtował się na poziomie 27,6 proc. Wśród seniorów na wsi odnotowano również wyższy udział osób z najstarszych grup wieku, tj. w wieku 80–84 lata i 85 lat i więcej.

Wśród seniorów, podobnie jak w całym społeczeństwie, przeważają kobiety. W 2019 r. kobiety stanowiły 51,6 proc. ogółu społeczeństwa, a na 100 mężczyzn przypadało ich 107. Udział kobiet w populacji osób starszych był wyższy niż w przypadku populacji Polski i w 2019 r. wyniósł 58,1 proc. W grupie wieku 60 lat i więcej na 100 mężczyzn przypadało 139 kobiet. W zbiorowości osób w wieku senioralnym współczynnik feminizacji wzrasta wraz z wiekiem, co jest konsekwencją nadumieralności mężczyzn. W tym kontekście warto odnotować, że w 2019 r. mężczyzna w wieku 60 lat mieszkający w mieście miał przed sobą przeciętnie o 0,8 roku życia więcej niż mężczyzna mieszkający na wsi. W przypadku kobiet analogiczna różnica wyniosła 0,1 roku. „Zauważalna jest wyższa umieralność wśród seniorów zamieszkałych na wsi w stosunku do mieszkańców miast. Sytuacja taka występuje we wszystkich grupach wieku. W przypadku populacji osób starszych, na wsi w 2019 r. na każde 1000 mieszkańców w wieku 60 lat i więcej zmarło 39 osób, podczas gdy wskaźnik ten w populacji seniorów mieszkających w miastach osiągnął wartość blisko 35” – podaje GUS.

Wśród seniorów mieszkających na wsi choroby układu krążenia były powodem 45,9% zgonów, natomiast w przypadku seniorów mieszkających w miastach – 41,3%. Choroby nowotworowe są natomiast powodem zgonów częściej w miastach niż na wsi - w wieku 60 lat i więcej na wsi zmarło z tego powodu 24,2 proc. osób, w miastach 28,2 proc. Trzecia przyczyna zgonów to choroby układu oddechowego – odpowiadają za śmierć na wsi 6,7 proc. seniorów, w mieście – 7,2 proc.

Zgodnie z prognozą GUS, w 2050 r. osoby w wieku senioralnym mieszkające w miastach mają stanowić 23,5 proc. populacji Polski, zaś mieszkańcy wsi w tym wieku – 16,8 proc. Udział starszych osób w populacji polskiej wsi ma wzrosnąć z 22,0 proc. do 37,8 proc.

Większość aktywnych zawodowo osób starszych to mieszkańcy miast. W 2019 r. odnotowano ich 894 tys., co stanowiło 68,7 proc. ogółu osób starszych aktywnych zawodowo. Na wsi zaś osób aktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej mieszkało 407 tys. (31,3 proc.).

Na wsi dobrą lub raczej dobrą sytuację materialną odnotowano w 30,5 proc. gospodarstw domowych seniorów, tj. o 5,1 p. proc. więcej niż przed rokiem. W miastach takich gospodarstw było 39,8 proc. (wzrost o 3,6 p. proc.). W 2019 r. złą lub raczej złą sytuację materialną deklarowało 12,6 proc. gospodarstw domowych złożonych wyłącznie z osób starszych na wsi i 9,6 proc. w mieście. W roku 2018 było to odpowiednio 15,1 proc. i 10,6 proc.

Szczególnie negatywnie swoją sytuację oceniają seniorzy mieszkający samotnie na wsi. W 2019 r. na wsi odsetek gospodarstw jednoosobowych seniorów mających raczej złą lub złą sytuację materialną wyniósł 19,2 proc. (w roku poprzednim było to 22,0 proc.).

Czytaj też:

Emerytury rolnicze zwaloryzowane mniej niż pracownicze