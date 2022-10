Nic nie wskazuje na to, że trend kryzysowy odwróci się szybko, bo rząd robi wszystko, by pogorszyć perspektywy, które już są złe, a wręcz czarne. Szczególnie niepokojące są nastroje w rolnictwie.

Z raportu „Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2022 roku”, przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że w 50,3% gospodarstw rolnych w Polsce nastąpiło pogorszenie ogólnej sytuacji. Poza tym w ocenie polskich rolników zmiany, jakie miały miejsce w drugim półroczu 2021 roku oraz do czerwca 2022 roku miały niekorzystny wpływ na koniunkturę w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Co gorsze również mają pesymistyczną perspektywę na drugie półrocze 2022 roku.

Raport GUS wyjaśnił, że pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym.

Powyższe opinie rolników idealnie oddają, nie tylko ich nastroje, lecz także trendy i stan polskiej gospodarki, ale także postrzeganie rynków, mających wpływ na działalność rolną w Polsce. Inaczej mówiąc - rolnicy rozumieją problem.

Proinflacyjna polityka rzadu

Nic w przyrodzie nie bierze się z niczego, ani też z powietrza. Zawsze ma coś swoją przyczynę, która rodzi pozytywny lub negatywny skutek. W przypadku kryzysu w Polsce za obecny stan odpowiada rząd Zjednoczonej Prawicy, na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, realizujący proinflacyjną politykę fiskalną. Polega ona rozdawnictwie socjalnym i na wyprowadzaniu przez rząd poprzez różne fundusze (głównie poprzez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) poza budżet setek miliardów złotych. Na koniec grudnia tego roku, poza kontrolą parlamentu, a więc obywateli, będzie 337 mld zł. W przyszłym roku na koniec grudnia kwota ta sięgnie 422 mld zł.

Poza tym Narodowy Bank Polski dopuścił się monetyzacji budżetu, czyli drukowania tzw. pustego pieniądza w ramach operacji luzowania ilościowego (ang. quantitative easing). W efekcie powyższe działania rządu i NBP doprowadziły do skandalicznie wysokiej inflacji oraz głęboko ujemnych stóp procentowych.

Na pogorszenie ogólnego stanu wpłynęła epidemia SARS-Cov-2, kryzys energetyczny, zaburzenia w łańcucha dostaw oraz wojna w Ukrainie.

Obecny poziom inflacji, według GUS, wynoszący 17,2% jest zaniżony o 2 p.p. poprzez narzędzia antyinflacyjne, jakie wprowadził rząd. Inaczej pisząc rzeczywista statystyczna inflacja na koniec września wyniosła 19,2%.

To jednak nie wszystko. Inflacja odczuwalna, czyli tzw. rynkowa (wyceniana przez konsumentów oraz przez przedsiębiorstwa) jest jeszcze wyższa. Przykładowo w marcu tego roku inflacja rynkowa wynosiła 18%, gdy tymczasem GUS wyliczył ją na 10,2%. Obecnie szacuje się ją na poziomie 25%. Inflacja statystyczna na koniec grudnia tego roku osiągnie wartość 20% lub nawet ją przekroczy, a koło czerwca 2023 roku może nawet osiągnąć 25%.

Podobnie jest w przypadku stóp procentowych. Obecnie wynoszą one 6,75%. W marcu bieżącego roku były one na poziomie 3,5%. Z kolei rynkowe stopy procentowe (wycena wartości pieniądza przez przedsiębiorstwa w perspektywie 3 miesięcy) wtedy wynosiły 7%. Obecnie stopy rynkowe są wyceniane na 15%. Co ciekawe w branżach mocno uzależnionych od produktów importowanych kupowanych za dolary lub euro, ta wycena jest jeszcze wyższa.

Jeśli Rada Polityki Pieniężnej nie zaniecha dalszego podnoszenia stóp, tak jak to miało miejsce w październiku bieżącego roku, to obecny rok zamkniemy poziomem stopy referencyjnej w wysokości 7,5%. Podwyżka będzie jeszcze jedna w listopadzie w przedziale 50-75 punktów bazowych (czyi 0,5-0,75%).

Prawda jednak jest taka, że samo podnoszenie stóp nic nie da, bo rząd zamierza wpychać w gospodarkę kolejne miliardy złotych. Te pieniądze nie dają skutku podażowego, ale popytowy. Wysokie stopy procentowe przy proinflacyjnej polityce rządu jedynie hamują konsumpcję oraz ograbiają Polaków z ich oszczędności, które zgromadzili w ostatnich dwudziestu latach.

Poza tym należy jasno podkreślić, nawet wprowadzenie cen regulowanych nie zamyka tematu wzrostu cen energii ani gazu. Ceny będą zamrożone do pewnego pułapu, a po jego przekroczeniu konsumenci, za każdą kilowatogodzinę prądu lub metr sześcienny gazu, będą płacić jak za przysłowiowe zboże. Inaczej pisząc w styczniu przyszłego roku inflacja znów wystrzeli.

Ten stan pogarsza brak węgla, a gdy ten już jest osiągalny to jego cena jest zaporowa. Wszystko to razem składa się na ponury, wręcz czarny obraz, bo rząd Zjednoczonej Prawicy nie pokazuje żadnego światełka w tunelu.

Udzielne przez polityków Zjednoczonej Prawicy rady Polakom, czyli jeść mniej, kupić połowę węgla, obniżyć temperaturę w domu do 17 stopni, są z kanonu rad udzielanych przez „dobrych” przywódców Korei Północnej.

Można powiedzieć, że końca tego szaleństwa nie widać. Nikt nie wie, gdzie jest krańcowy poziom inflacji. Prezes Narodowego Banku Polski prof. Adam Glapiński mógłby pomóc, ale zamiast wstrzemięźliwych ocen, dających oparcie i wsparcie gospodarce oraz rynkowi (przedsiębiorcom i konsumentom), woli zwyczajne bredzenie oraz osobiste wycieczki. Jedna z jego wypowiedzi podczas ostatniej konferencji prasowej, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej jest skandaliczna, bowiem wyjaśnił wszystkim, dlaczego Adolf Hitler wygrał wybory demokratyczne w Niemczech „no bo wprowadził właśnie wydatki socjalne różnego rodzaju”.

Rząd Mateusza Morawieckiego wspólnie z prezesem Narodowego Banku Polski prof. Adamem Glapińskim stworzyli patologiczne środowisko inflacjogenne, zdemoralizowali finanse państwa (budżet) i wywołali kryzys, jakiego nie było od 25 lat, a który to się rozpędza. Mamy już stagflację i wchodzimy w recesję. Wszelkie wizje wygłaszane przez prof. Glapińskiego są z kategorii bajek i fantazji. Należy podkreślić, że nawet jeśli inflacja zaczęłaby dziś spadać, to z cenami tak się nie stanie. Trzeba najpierw wygasić popyt a rozwinąć podaż. Ale jak to zrobić jeśli poza budżetem jest dług wynoszący 337 mld zł, a będzie jeszcze większy?

Kupowanie rolników

Rząd Morawieckiego ma w zasięgu doskonałe narzędzie do rozbudzenia pozytywnych bodźców o skutkach podażowych, a nie proinflacyjnych. Jest nim Krajowy Plan Odbudowy (KPO), czyli ponad 160 mld zł na inwestycje, w tym blisko 11 mld zł na rolnictwo (2,3 mld euro).

I znów zamiast działać podażowo rząd zdecydował o dalszej dewastacji budżetu. Minister rolnictwa i rozwoju wsi uzyskał zgodę rządu na rozpoczęcie wydatkowania środków z KPO. Rząd zadłuży się na kwotę 11 mld zł, a więc zwiększy nasz dług. Rolnicy będą mogli wykonać inwestycje np. wymianę dachu pokrytego azbestem na inne okrycie lub budowę chłodni.

Prawa jest taka, że przy bardzo wysokich cenach materiałów budowalnych wszelkie inwestycje na kredyt są nieopłacalne. Bo za te same pieniądze, ale ze środków KPO uzyskamy dużo lepszy efekt finansowy. Nie trzeba będzie płacić horrendalnych odsetek od obligacji. Jeszcze lepszą efektywność ekonomiczną osiągnęlibyśmy, gdyby inflacja i stopy były niższe.

W praktyce więc, jeśli rolnicy choć dostaną pieniądze, to realnie dla siebie swoich gospodarstw zrobią mniej, bo będzie dużo drożej.

Tego typu działanie jest pseudo pomocą rolnikom czy przetwórcom. W przypadku rolników jest zwyczajną próbą kupienia ich przychylności.

Realizacja KPO w rolnictwie na kredyt jest zła i uderza w interesy ekonomiczne rolników. Ni ma co do tego wątpliwości. Te 11 mld złotych wszyscy będziemy musieli spłacić. Trzeba nadmienić, że choć nie korzystamy z KPO, to będziemy musieli płacić Komisji Europejskiej od tego odsetki, bo rząd Zjednoczonej Prawicy się zgodził na uwspólnotowienie długu i możliwość nakładania przez Unię Europejską wspólnych podatków.

Jak sobie poradzić?

Nie ma co – jak to mówi młodzież – ściemniać, ale kryzys wciąż jest przed nami. Rolnikom oraz producentom rolnym można zalecić wstrzemięźliwe oraz racjonalne podejście do inwestycji.

Trzeba pamiętać, że wszelkie zmiany na dolarze lub euro w górę będą mieć przełożenie na cenie paliw, które nasz kraj kupuje za granicą. Jeśli więc cena benzyny lub oleju napędowego wrośnie to wzrosną koszty produkcji rolnej oraz przetwórstwa. To oczywista ekonomia, którą wszyscy rolnicy znają.

Jeśli inflacja 17,2% byłaby na takim poziomie przez cały rok, to pożre ona 206,4% naszych dochodów, czyli dwa miesiące naszych zarobków. Im będzie ona wyższa tym straty w naszych dochodach oraz oszczędnościach będą jeszcze wyższe.

Potrzebne są działania podażowe, ale tych na horyzoncie nie ma. Sytuację komplikuje fakt, że wiele branż rolnych (np. mleczarstwo, hodowla świń i produkcja wieprzowiny) pracuje na niskich marżach, co przy inflacji 17,2% znaczy tyle, że jesteśmy na głęboko ujemnym rachunku.

Powyższe słowa piszącego nie mają na celu pogłębić pesymizmu, ale prawda jest taka, że na horyzoncie widać kryzys, który widzą wszyscy, rynki finansowe, a tymczasem rząd rozwija wydatki fiskalne. Jeśli więc umiemy liczyć, to liczmy realnie, a nie według wizji z działu mchu i paproci. Trzeba zrobić wszystko by uniknąć ponurości, bo trzeba będzie mieć siłę i możliwości ekonomiczne by nie tylko przetrwać, ale by w przyszłości wyjść z tego kryzysu. Ale to już zupełnie inny świat.