Niderlandy: Coraz więcej rolników emigruje

Coraz więcej niderlandzkich rolników emigruje. Chcą kupować gospodarstwa rolne za granicą. Przyczyną jest polityka rolna.

Coraz więcej niderlandzkich rolników rozważa sprzedaż swojego gospodarstwa. Chcą zacząć wszystko od nowa za granicą. Zwłaszcza młodzi rolnicy zastanawiają się, czy ich przyszłość wciąż jest w Niderlandach. Międzynarodowy pośrednik nieruchomości rolnych Interfarms doszedł do tej wiedzy prezentowanej w raporcie w niderlandzkim portalu internetowym NOS.

Dlatego właśnie organizowane są teraz wydarzenia informacyjne na temat zakupu gospodarstw za granicą. Oczekuje się, że setki, często młodych rolników, wezmą udział w tych wydarzeniach.

W latach 80. i 90. 300 rodzin rolników co roku opuszczało gospodarstwa i Niderlandy. Na początku tego stulecia liczba emigrantów spadła do około 30 rocznie.

Ze względu na wymagania dotyczące fosforanów, które weszły w życie w 2015 r., liczba ta ostatnio wzrosła do około 75 rocznie. Oczekuje się, że liczba emigrantów szczególnie młodszych ponownie znacznie wzrośnie ze względu na planowane w rolnictwie obostrzenia dotyczące ograniczenia stosowania azotanów.

Interfarms pomaga kilkudziesięciu rolnikom przenieść się za granicę i odnotowuje znaczny wzrost zainteresowania tym. Najpopularniejsze kraje to Niemcy i Dania, ale najszybciej rośnie zainteresowanie Kanadą.

Znaczny wzrost kosztów uniemożliwił niektórym rolnikom kontynuowanie działalności w Niderlandach. Uważali, że znajdują się w niekorzystnej sytuacji, ponieważ zainwestowali w nowoczesne budynki inwentarskie, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Obecnie pojawia się problem z azotynami na pierwszym planie i prowadzi to do konieczności inwestowania nowych środków, co jeszcze bardziej utrudnia rolnikom prowadzenie dochodowego biznesu.

Według ostatnich danych w Niderlandach istniało 55 700 gospodarstw, które zarządzały prawie 1,8 milionami hektarów. Średnia wielkość gospodarstwa to 32,2 ha, która była o połowę mniejsza niż w Niemczech. W ciągu ostatnich 10 lat liczba gospodarstw zmniejszyła się o około jedną trzecią, a więc podobnie jak w Niemczech.