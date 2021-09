Nie ma biedy w rolnictwie?

Ze wszystkich stron napływają informacje, że jest źle we wszystkich dziedzinach rolnictwa. Brak bowiem dochodowości zarówno w hodowli, uprawie warzyw, owoców oraz zbóż i roślin przemysłowych. Tymczasem patrząc na to trochę z innej strony, można ze zdumieniem stwierdzić, że to chyba kłamstwo.

Wśród rolników krąży takie powiedzenie, że: „Rolnictwo się nie opłaca” niektórzy z przekąsem dodają, do niego zakończenie „ale warto”. Większość utrzymujących się z prac na roli reaguje na to powiedzenie lekkim uśmiechem i w większości dalej robi swoje. Jednak patrząc na to, co dzieje się na rynku obecnie (a sytuacja jest dynamiczna) można odnieść wrażenie, że spora część rolników ma objawy schizofrenii. Pewnie większość czytających oburzy się na te słowa i zaraz zabierze się za pisanie krytycznego komentarza w stosunku do autora tego tekstu, ba spora część powie, że o co chodzi - pszenica po 1000 zł/t, mokra kukurydza po 650 zł/t, a rzepak przebije zaraz 3000 zł/t. No cóż pragnę uświadomić, że taka cena pszenicy była już około 10 lat temu, ale wtedy wszystkie pozostałe koszty były dużo niższe. Tymczasem obecnie cena np. saletry amonowej oscyluje w granicach 1800 zł brutto/t, a inne nawozy są jeszcze droższe.

Co w tej sytuacji robi spora część rolników?

A proszę przykład pierwszy z brzegu: Wezmę pole w dzierżawę – oferuję dopłaty plus 1000 zł. W komentarzach zdania podzielone część pyta co zainteresowany chce tam uprawiać i po usłyszeniu, że zboża puka się w czoło i pisze, że lepiej nie robić nic niż tyle płacić za dzierżawę IV czy V klasy. Część śmieje się z takich uwag i kąśliwie dodaje „jak nie umiesz uprawiać, to oddaj tym, co potrafią”. A jeszcze inni piszą, że to okazja i wręcz jak za darmo, bo u nich trzeba oddać dopłaty i dopłacić 2000 zł/ha. Dobrze, że w zielonym ładzie ma spaść poziom dopłaty podstawowej to spadnie również czynsz dzierżawny. Ceny zakupu gruntów także zupełnie zwariowały, bo słyszałem o transakcjach po 100 000 zł/ha gruntów IV, V czy VI klasy – nie te działki nie mają szans stać się działkami budowlanymi przez najbliższe 20 lat. Ale wszyscy kupujący wierzą, że cena ziemi będzie tylko rosła i dzieci albo wnuki sprzedadzą te okazyjnie kupione hektary za 200 czy 300 000 zł jak będzie trzeba.

Wśród hodowców wcale nie jest lepiej z jednej świni, kury czy krowy zostaje mniej – żaden problem, podwaja się wielkość stada i przechytrzyliśmy system – pieniążki w kieszeni te same. Może trochę więcej roboty ale w tabelce w excelu wychodzi, że koszty stałe rozkładają się na więcej zwierząt więc produkujemy taniej i dzięki temu zarabiamy. Granicy wzrostu nie ma. A jak jakieś gospodarstwo trafi akurat w strefę z problemami w postaci chorób no to trudno – powiększyć się trzeba bardziej.

Maszyny rolnicze również są drogie najbardziej „spasiony” ciągnik o mocy 100 KM marki premium można kupić za niecałe 600 000 zł, a dobry kultywator do uprawy bezorkowej to zaledwie 80 czy 90 000 zł, za trzy metry szerokości, żeby nie było. A przecież nawet dziecko w podstawówce ( oczywiście dziecko rolnika) wie, że po maszynach premium zboża plonują około 1,5 t/ha lepiej niż po maszynach pomniejszych producentów. A wiecie co jest najśmieszniejsze – na maszyny zamówione dziś trzeba czekać około 6 miesięcy – bo są zerwane łańcuchy dostaw, opóźnienia po pandemii i milion różnych przyczyn. Tymczasem część marek przerwała produkcję zaledwie na kilka – kilkanaście dni, ale ich przedstawiciele mówią, że zamówienia zwiększyły się o kilkadziesiąt procent rok do roku.

Czy tak wspaniała koniunktura w rolnictwie i tak dobra relacja cen środków produkcji do produktu końcowego utrzyma w dalszym ciągu tego nie wiem. Jednak nie sądzę by było tak już zawsze. Trzeba jednak pamiętać, że były już i to całkiem niedawno okresy dekoniunktury w rolnictwie.