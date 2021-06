Nie ma podstaw do uruchomienia zbożowych rezerw strategicznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że monitoruje sytuację na rynku zbóż, a podjęcie konkretnych działań i decyzji będzie uzależnione od oceny sytuacji rynkowej.

7 czerwca Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego zwrócił się do MRiRW o niezwłoczne uruchomienie procedury udostępnienia rezerw strategicznych w taki sposób, by trafiły one wyłącznie do sektora młynarskiego z przeznaczeniem do przerobu na mąkę na zaopatrzenie rynku wewnętrznego (np. w drodze przetargów ograniczonych), a nie na eksport.

MRiRW, poproszone o informację, jak wygląda sytuacja dotycząca rezerw żywnościowych, w szczególności zboża i produktów zbożowych - jaki jest ich zasób i czy (poza wymianą) wykonano tu w ostatnim roku jakieś posunięcia rynkowe związane z ruchami cen na rynku zbóż; czy uruchomiono jakiekolwiek rezerwy żywnościowe w ostatnim roku i czy wniosek PZPPZM ma szansę na realizację – odpowiada, że minister rolnictwa i rozwoju wsi nie zgłaszał w ciągu ostatniego roku wniosku o udostępnienie rezerw strategicznych.

Nie wyjaśniono, czy zgłosi go tym razem – zapewniając tylko o monitorowaniu sytuacji: „Sytuacja na rynku zbóż jest na bieżąco monitorowana zarówno na rynku krajowym, unijnym jak i globalnym. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest w kontakcie z kluczowymi instytucjami publicznymi oraz organizacjami w tym sektorze. Podjęcie konkretnych działań i decyzji będzie uzależnione od oceny sytuacji rynkowej”.

Jak dodano, „Rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celach wsparcia wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, realizacji interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego. Prezes Rady Ministrów, w drodze decyzji, w powyższych przypadkach, udostępnia niezwłocznie rezerwy strategiczne. Decyzję o udostępnieniu rezerw strategicznych Prezes Rady Ministrów wydaje z urzędu albo na wniosek organu lub podmiotu, uczestniczącego przy tworzeniu Rządowego Programu Rezerw Strategicznych.”