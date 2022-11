Dane na temat eksportu polskiej żywości nie są tak dobre, jak to jest przedstawiane, fot. Shutterstock

Dane na temat eksportu polskiej żywości nie są tak dobre, jak to jest przedstawiane. Niektóre branże rolne wręcz doświadczają miesiąc do miesiąca głębokich spadków i nie widać końca tego trendu.

Według ostatnich najnowszych, ale wstępnych danych Ministerstwa Finansów, na które się powołuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w cyklicznej publikacji „Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi”, wartość eksportu z Polski artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń-sierpień 2022 roku wyniosła 30 mld 251 mln euro (140 mld 170 mln zł). W porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku było to więcej o 27%. Choć większa wartościowo sprzedaż cieszy, to obraz eksportu wygląda zupełnie inaczej, gdy spojrzy się na wolumeny (...).

