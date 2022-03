Niemcy: do produkcji trafia 1 mln ha powierzchni ekologicznej

Po sporze w niemieckiej koalicji rządowej minister rolnictwa Cem Özdemir chce teraz udostępnić ponad milion hektarów obszarów priorytetowych ekologicznie pod produkcję pasz.

Powinno to być teraz możliwe z powodu napiętej sytuacji na światowych rynkach rolnych i rosnących kosztów pasz. Do tej pory Zieloni i SPD odmawiali przyjęcia tego postulatu koalicyjnej koalicji FDP i opozycji CDU/CSU.

Złagodzić wzrost cen

Środek ma na celu złagodzenie wzrostu cen pasz. Ponadto konieczne jest wdrożenie programów dotyczących większej ilości produkowanej regionalnie paszy oraz większej ilości energii odnawialnej w rolnictwie. Na poziomie UE celem jest znalezienie rozwiązań, które nadal umożliwią żywienie w ekologicznej hodowli zwierząt, jeśli nie będzie dostępna ekologiczna pasza z Ukrainy.

Niemiecki minister rolnictwa, zaprosił również na wirtualną nadzwyczajną konferencję ministrów rolnictwa krajów G7. Według niemieckiego ministerstwa rolnictwa (BMEL) omówione zostaną międzynarodowe skutki wojny agresywnej Rosji w Ukrainę. Nacisk kładziony ma być na wspólną analizę globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i pytania, w jaki sposób rynki produktów rolnych i środków produkcji mogą być otwarte i ustabilizowane.

Ceny rosną

Chociaż dostawy żywności w UE są bezpieczne, należy spodziewać się poważnych wąskich gardeł w innych krajach, w których już brakuje żywności, na przykład z powodu suszy. Jednak w krajach uprzemysłowionych można spodziewać się również wzrostu cen produktów rolnych i środków spożywczych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) twierdzi, że liczba niedożywionych ludzi w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce może w latach 2022-2023, wzrosnąć od 8 do 13 mln a ceny są zagrożone wzrostem od 8 do 20 proc. Analitycy widzą w tym potencjał do nowych niepokojów, takich jak te ostatnio widziane były podczas arabskiej wiosny.