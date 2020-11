NIK: Elewarr bez nadzoru, teraz przyjrzy mu się prokuratura

Trzecia kontrola NIK w Elewarrze kończy się dokładnie takimi wnioskami, jak poprzednie: „Brak odpowiednich działań ze strony właściciela oraz zarządu Spółki doprowadził do jej marginalizacji na rynku.”

„NIK ocenia, że zarządzanie ELEWARR oraz nadzór właścicielski Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nad Spółką nie były prawidłowe i skuteczne. Podjęte przez Zarząd spółki działania nie spowodowały poprawy jej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Nie polepszyło się także gospodarowanie majątkiem ELEWARR-u” – to wniosek z kontroli, przeprowadzonej przez NIK w Elewarrze w końcu ubiegłego roku.

Brak nadzoru nad działalnością Elewarru doprowadził do wyraźnych nadużyć, więc NIK „skierowała do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące przekroczenia obowiązków i wyrządzenia Spółce ELEWARR znacznej szkody majątkowej w wysokości 0,9 mln zł w wyniku sprzedaży bez zapłaty za wydany towar. Ponadto, w związku z podjęciem przez Prokuraturę Okręgową Warszawa Praga postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przy zbyciu udziałów w Elewator Sieradz sp. z o.o., Najwyższa Izba Kontroli przekazała do Prokuratury dokumenty w tej sprawie.”

Sprawę sprzedaży udziałów w Sieradzu opisywaliśmy dokładnie, czytaj:

Czy Korona opyli resztę Elewarru?

Dawno zwracaliśmy też uwagę na – potwierdzone przez NIK – nieprawidłowości w powołaniu obecnego zarządu Elewarru.

Więcej: Kto kieruje Elewarrem i kto kieruje pojazdami jego zarządu?

NIK potwierdziła teraz nasze sygnały: „NIK zauważa, że p.o. dyrektor generalny KOWR w 2018 r. powołał trzech nowych członków zarządu niezgodnie z przepisami prawa, bez przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą ELEWARR postępowań konkursowych.”

Brak odpowiedniego zarządu w połączeniu z brakiem nadzoru prowadzi do niegospodarności:

„O nieskutecznym nadzorze zarządu spółki świadczą także nieprawidłowości przy sprzedaży towarów przez ELEWARR. Na przykład ELEWARR oddział w Gądkach zawarł dwie umowy sprzedaży pszenicy z odroczoną płatnością, której nie uregulowano.”

Wątpliwe są też działania, dla prowadzenia których Elewarr powołano:

„Nieefektywne i nieskuteczne były także działania w zakresie skupu i przechowywania zbóż oraz rzepaku. NIK zauważa, że średnioroczne wykorzystanie powierzchni magazynowej przez ELEWARR w latach objętych kontrolą zwiększyło się w odniesieniu do lat poprzednich. Spowodowane było to przede wszystkim świadczeniem usług przechowania na rzecz dużych podmiotów zajmujących się przetwórstwem i dla Agencji Rezerw Materiałowych. Jednak nie poprawiło to diametralnie pozycji spółki na rynku skupu zbóż i rzepaku, do czego spółka głównie została powołana. Udział Spółki w przechowywaniu zbóż i rzepaku jest obecnie marginalny i wynosi ok. 4,5 proc. w skali kraju. W handlu zbożem udział ELEWARR wyniósł od 1 do 1,5 proc., a w handlu rzepakiem wyniósł od 2,5 do 3 proc. krajowego rynku.”

Czy tym razem wezwanie NIK do wytyczenia Elewarrowi drogi działania okaże się skuteczne?

Czy nie trzeba zacząć od KOWR? Do tematu wkrótce wrócimy.

W załączniku raport NIK.