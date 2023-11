Sytuacja na rynku kukurydza jest bardzo trudna, wręcz dramatyczna - uważają rolnicy z Lubelszczyzny. I wnoszą o przeprowadzenie skupu interwencyjnego tego rodzaju ziarna oraz przygotowanie nowego programu dopłat do kukurydzy.

Zbiory kukurydzy na ziarno w kraju są już mocno zaawansowane, lecz sporo ziarna zostaje jeszcze do zebrania na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Wysokie zaawansowanie zbiorów w kraju spowodowało nasycenie rynku kukurydzą oraz wyraźne spadki cen.

- Sytuacja na rynku kukurydzy jest niezwykle niepokojąca. Podmioty skupowe nie wykazują zainteresowania zakupem kukurydzy od rolników, a ceny oferowane na rynku są dramatycznie niskie – oceniają rolnicy zrzeszeni w lubelskim samorządzie.

Biorąc pod uwagę konieczność ustabilizowania rynku kukurydzy, Walne zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej wniosło właśnie o podjęcie interwencyjnego skupu kukurydzy przez Krajową Grupę Spożywczą przy współudziale podmiotów prywatnych, które posiadają odpowiednia infrastrukturę techniczną oraz odpowiednie zaplecze maszynowe i magazynowe włącznie z możliwością przechowywania kukurydzy w rękawach lub z ewentualnym suszeniem na potrzeby Krajowej Grupy Spożywczej.

- Interwencyjny skup kukurydzy przyczyni się do zdjęcia nadmiaru ziarna z rynku i pozwoli ustabilizować jej cenę – przekonuje Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej.

Walne zgromadzenie LIR proponuje również, aby zakupione ziarno kukurydzy mogło być wykorzystane do produkcji bioetanolu przez odpowiednie spółki skarbu państwa.

- Takie rozwiązanie może częściowo zmniejszyć zależność naszego kraju od ropy naftowej, a rolnikowi może przynieść nie tylko zwrot kosztów poniesionych na uprawę, ale też należny dochód - zaznaczono w piśmie LIR.

Nowe dopłaty do kukurydzy?

Równocześnie lubelscy samorządowcy apelują o zabezpieczenie środków na dopłaty dla producentów kukurydzy na ziarno przy zastosowaniu mechanizmu dopłat do produkcji kukurydzy związanych z jej powierzchnią ze względu na bardzo wysokie koszty związane z produkcją (nawozy, środki ochron roślin, paliwo, itp.) które sprawiają, że produkcja kukurydzy staje się nieopłacalna.

Czy skup interwencyjny będzie się rolnikom opłacał?

Przypomnijmy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może przeprowadzić skup interwencyjny, ale będzie to skup wg unijnego wyznacznika: tylko po 101 euro za tonę. Biorąc pod uwagę kurs euro do złotego na dzień 12 listopada br. - 4,44 zł/euro - powstaje pytanie, czy znaleźliby się rolnicy chętni sprzedać kukurydzę w interwencji po ok. 450 zł/t. Ta cena nie jest w stanie pokryć nawet podstawowych kosztów produkcji.

Na sytuację tę zwróciła ostatnio również Wielkopolska Izba Rolnicza:

- Niestety, wcześniejszy napływ zbóż paszowych z Ukrainy doprowadził do drastycznego spadku cen zbóż, co szczególnie uwidacznia się właśnie teraz, gdyż punkty skupowe oferują za tonę sprzedanego mokrego ziarna cenę oscylującą w kwotach od 400 do 430 zł (dane na 9.11.2023 - dop. redakcji). Przy plonach rzędu 8t/ha, przychód wynosi około 3.700 zł. Taka kwota nie jest w stanie pokryć nawet podstawowych kosztów produkcji. Według comiesięcznych kalkulacji prowadzonych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą wynika, że koszty uprawy 1 ha kukurydzy wynoszą blisko 9.900 zł - informują analitycy WIR.

Do tego, niskie ceny skupu kukurydzy determinują również niskie ceny skupu pozostałych zbóż paszowych.