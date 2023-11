Niskie ceny płodów rolnych same w sobie nie stanowiłyby tak dużych problemów. Te są jednak niemałe, bo uciekają ceny innych produktów gospodarce, a przede wszystkim środków do produkcji rolnej.

Przy prognozowanych od Nowego Roku podwyżkach ceny w rolnictwie - jeśli nie drgną w górę - będą rekordowo niskie względem poziomu cenowego w gospodarce krajowej

Teoretycznie względem ubiegłego roku ceny w niemal wszystkich kategoriach są niższe. Problem w tym, że płody rolne najmocniej odczuły spadek cen

Problem niskich cen pogłębia wzrost kosztów w gospodarce

Poziom nożyc cenowych w rolnictwie staje się największy od wielu lat. Płody rolne - zarówno w przypadku produkcji roślinnej oraz zwierzęcej - mają bardzo niską wartość względem kosztów produkcji i cen w gospodarce krajowej. A widzimy, że sytuacja niekoniecznie ulega poprawie. Płody rolne od początku roku pikowały ostro w dół, by przed zbiorami ustabilizować ceny na niskich poziomach. Zwróćmy uwagę, że rynek produktów sprzedawanych przez rolników poniekąd ustabilizował się, przynajmniej od strony cenowej. Niestety na bardzo nikim poziomie. Pszenica po nieco ponad 700 zł/t, kukurydza w okolicach 400 zł/t, rzepak wyceniany jest na około 1700 zł/t. Mleko, żywiec itp - tu poziom cenowy również jest zupełnie nieadekwatny do poziomu kosztów. O ile płody rolne są na niskim poziomie, to w gospodarce krajowej ceny idą znacznie w górę.

W tej chwili cały czas drożeją nawozy azotowe. Nasiona kukurydzy są minimalnie droższe lub w najlepszym wypadku dostępne są w tych samych cenach, jak w poprzednim sezonie. Tyle, że w ubiegłym sezonie tona kukurydzy równoważyła koszt siewu na hektar, a teraz ten sam nakład jest równoważony przez dwie tony ziarna.

Idzie zima, a węgiel rekordowo drogi w stosunku do płodów rolnych

Węgiel, który w ubiegłym roku osiągał rekordowe poziomy cenowe jest tańszy. Ale spadki w tej kategorii nie są aż tak dotkliwe jak w przypadku produktów rolniczych. Zwróćmy uwagę na korelację cen pszenicy i węgla w latach 2016 - 2023. Z danych wynika, że ceny pszenicy są w stosunku do węgla najniższe od wielu lat. W tym roku, by zakupić tonę węgla trzeba sprzedać ponad dwie tony pszenicy. Takiej sytuacji nie mieliśmy jeszcze na rynku. Z reguły produkty te były zbliżone cenowo.

Pszenica i węgiel kamienny - korelacja cen 2016 - 2023. Opracował Karol Bogacz

Na powyższym wykresie widzimy średnie ceny pszenicy wg GUS (za II półrocze każdego roku) oraz średnie ceny węgla kamiennego. Gdybyśmy przeliczyli nakład pszenicy konieczny na zrównoważenie ceny węgla okazałoby się, że nawet ubiegły rok, kiedy pszenica notowała rekordowe poziomy wycen, nie był wcale najlepszy. O ile bowiem od 2016 roku węgiel był równoważony zazwyczaj przez 1,15 - 1,3 t pszenicy, to już przed rokiem cena węgla stanowiła 150 % ceny pszenicy. Na wykresie poniżej zauważamy stabilność cen w latach 2016 - 2021 i następnie ostry pik w latach 2022 - 2023.

Ile ton pszenicy na zakup tony węgla? Opracował Karol Bogacz

Porównywaliśmy już wartość pszenicy względem saletry amonowej - w takim układzie pszenica również znacznie straciła na wartości (podobnie jak rzepak czy kukurydza). Ta sama korelacja dotyczy rynku paliw względem rynku zbóż. Drożeje także energia. A wzrost cen prądu odbije się na wszystkich. W gospodarstwach rolnych szczególnie mocno doświadczą tego hodowcy, bo przecież zużycie prądu właśnie tam jest największe. A pośrednio wszystkie gospodarstwa odczują podwyżki w tej kategorii.

Minimalne wynagrodzenie rekordowo duże względem cen w rolnictwie

Minimalne wynagrodzenie od stycznia będzie wynosić 4242 zł, a od lipca 4300 zł. To oznacza, że aby zrównoważyć poziom najniższego wynagrodzenia miesięcznego trzeba będzie sprzedać ponad 5 ton pszenicy. Dla porównania - pszenica w 2016 roku wyceniana była na nieco ponad 650 zł/t, a minimalne wynagrodzenie wynosiło 1850 zł. Wartość najniższej krajowej równoważyło już 2,8 t pszenicy. Teraz jest to niemal dwukrotnie większa ilość. To jeden z elementów pokazujących, że rolnicy zarabiają de facto coraz mniej. Ba, niestety często nie zarabiają, a jedynie obracają pieniędzmi, bo dochodu przy tych cenach nie ma.

Trudno określić w którym kierunku wobec tego iść. Czy wzrost produkcji - czy to mleka, żywca czy też zbóż, rzepaku etc - będzie tym czynnikiem, który będzie pozwalał na uzyskanie lepszych wyników finansowych? Czy może raczej produkować ostrożnie, ekstensywnie, bez dużego ryzyka finansowego? Duże nakłady stwarzają wysoki poziom ryzyka, ale z drugiej strony znaczne ograniczanie nakładów będzie oznaczało coraz niższe wyniki plonowania. Która droga będzie lepsza? Tu nie ma odpowiedzi.