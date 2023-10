Zużycie oleju napędowego w gospodarstwach jesienią jest wyższe niż w żniwa. Tymczasem paliwo trzeba najpierw zorganizować, a nie jest to w tym sezonie najłatwiejsze zadanie.

W najgorętszym okresie prac polowych braki paliwa stają się coraz bardziej dotkliwe

Olej napędowy można kupić, ale czas dostaw jest znacznie wydłużony, a ponadto często ilości paliwa są limitowane

Paliwo jest, ale nie tyle ile chcesz

Problemy z paliwem zataczają coraz szersze kręgi. W najbardziej intensywnym okresie prac polowych wielu rolników zamiast tankować sprzęt zastanawia się, jak zorganizować większą ilość paliwa.

Trwają zbiory kukurydzy na ziarno, przygotowywane są stanowiska pod uprawy następcze, wysiewane są oziminy. Tymczasem z dostępnością paliwa bywa różnie. Wielu dostawców rozkłada ręce podczas zamówień paliwa do gospodarstw. "Mogę przywieźć maksymalnie 1000 litrów" - mówi jeden z nich na pytanie o dostawę 2 tys l. To i tak dobrze, bo jest towar. W innym punkcie słyszymy, że w tym tygodniu nie ma szans na paliwo, może po niedzieli, ale maksymalnie 500 litrów. Cena? 5,80 - 5,90 zł/l na południowym zachodzie. Takie stawki padają najczęściej, ale często to cena bez pokrycia w towarze - tego nie ma, albo i jest, ale nie za bardzo można go sprzedać.

500 litrów, jak deklarował jeden z dostawców, to na chwilę obecną w większym gospodarstwie ilość niemal symboliczna. Na ile wystarczy? Zależy czym pracujemy, ale średnio pewnie na 25 - 30 ha orki, nic poza tym. Jeden z rolników, wykonujący także usługi koszenia kukurydzy, mówi że w zbiorniku ma jeszcze około 200 litrów ON. Tymczasem do skoszenia zarówno u siebie, jak i na usługach, ma jeszcze kilkadziesiąt hektarów. A zamówione w środę paliwo będzie najwcześniej w poniedziałek, może wtorek. Jak mówi "podratuje" się na którejś ze stacji, ale sytuacja jest patowa.

Jeśli paliwa nie dostarczają dotychczasowi dostawcy to trzeba ratować się kanistrami, bańkami 20-litrowymi itp. Oczywiście na stacjach, gdzie cudownie nie doszło do masowej awarii dystrybutorów. Różne stacje paliw odmiennie podchodzą do "hurtowego" tankowania w kanistry. Na mniejszych stacjach zazwyczaj nikt nie robi problemu o tankowanie dużych ilości do własnych zbiorników. Problem jest jednak taki, że i tam paliwo kończy się przez to wcześniej.

Problem z dostawami do gospodarstw był już w sierpniu

Co prawda raczej żadne gospodarstwo nie ma większych przestojów w związku z aktualnymi trudnościami na rynku paliw, ale sytuacja jest co najmniej dziwna. W przypadku dostaw paliwa do gospodarstwa sytuacja nie jest nowością, bo problemy - jak mówią rolnicy - były już pod koniec sierpnia. Wtedy już większe dostawy do gospodarstw były reglamentowane w wielu regionach. Jeden z rolników z południa Wielkopolski mówi, że ostatnie kawałki w żniwa kosił na paliwie przywożonym kołówką w kanistrach - żaden z dwóch dostawców, którzy standardowo dostarczają paliwo do gospodarstwa, nie mógł sprzedać ON. Jak mówili - paliwo jest, ale chwilowo nie do sprzedaży.

Czy niższa cena paliwa jest jedną z przyczyn awarii na stacjach Orlen? Pewnie tak. Rolnikom także będzie można powiedzieć, że przecież paliwo było tańsze, trzeba było kupować. Szkoda tylko, że te zakupy są bardzo utrudnione.

Tam gdzie uda się dostać paliwo w miarę szybko cena jest wyższa. Ale tankować maszyny trzeba. Przestoje mogą być bardziej kosztochłonne niż wyższe ceny zakupu ON.