Platforma Żywnościowa: oferty sprzedaży zbóż tylko dla …. wtajemniczonych

Elewarr wystawił do sprzedaży 4 listopada na Platformie Żywnościowej 11 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej i paszowej, oraz 2700 ton żyta. Skąd to wiemy? Na przykład z mediów społecznościowych. Niestety nie ze strony Platformy Żywnościowej, którą ostatnio zaczęto określać, wydaje się bardziej adekwatnym mianem: Giełdowego Rynku Rolnego. Z tego miejsca wiemy tylko tyle, że żadna transakcja nie doszła do skutku. Nie wiemy natomiast nic o tym, ile zboża oferowano, jakiej minimalnej ceny za towar oczekiwał Elewarr, czy było jakiekolwiek zainteresowanie itp. Czy to ma być ta oczekiwana transparentność handlu na rynku zbożowym, o której mówił jeszcze niedawno główny propagator potrzeby istnienia Platformy na krajowym rynku - Jan Krzysztof Ardanowski, były już minister rolnictwa?

O tym, między innymi, dyskutowano dziś w czasie zorganizowanego przez Izbę Zbożowo-Paszową spotkania z cyklu „Gość Izby”. Gościem tym był Grzegorz Muszyński, Dyrektor Biura Rynku Rolnego TGE SA.

Gość Izby, Grzegorz Muszyński

Jak wynika z wypowiedzi dyr. Muszyńskiego, na dzień dzisiejszy, jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, co w trawie piszczy – ba, chciałby się tylko dowiedzieć, jakie firmy, ile i z jakich lokalizacji oferują do sprzedaży zboże w ramach cotygodniowego (środowego, system kursu jednolitego) handlu na Platformie Żywnościowej – musi najpierw podpisać stosowną umowę o członkostwo z Biurem Maklerskim. Wtedy dopiero zyskuje dostęp do tej informacji. A konkretnie informacji on-line.

Nic więc dziwnego, że póki co, istnienie Platformy w przestrzeni krajowego rynku rolnego jest aktualnie postrzegane przez rolników, jako coś kompletnie niezrozumiałego, a już na pewno – mówiąc oględnie – nie spełniającego oczekiwań….

Ale to ma się zmienić. Jak zapewnił dziś podczas spotkania dyr. Muszyński, gość Izby Zbożowo-Paszowej: dostrzegamy tę słabość w dostępie do informacji. Dlatego w ciągu najbliższych dwóch tygodni zostaną podjęte przez TGE pilne działania, aby poprawić dostęp do informacji dotyczącej możliwości handlu na Giełdowym Rynku Rolnym, a szczególnie dostęp do danych dotyczących podaży. Niewykluczone, że pojawią się powszechne na innych rynkach – ceduły giełdowe.

A podaż – jak się okazało w czasie spotkania zorganizowanego przez IZ-P – jest, czyli są chętni do sprzedaży zboża poprzez Platformę, od czego też, swego czasu warunkowano powodzenie handlu w tym kanale. – Z przyjemnością informuję, że od miesiąca mamy płynność na giełdzie – podkreślił dyr. Muszyński.

Coraz więcej jest też magazynów autoryzowanych przez TGE. – W ciągu dwóch, maksymalnie trzech miesięcy będziemy mieli 100 magazynów i świadczących usługi przechowywania i tzw. aukcyjnych – poinformował dyr. biura rynku rolnego TGE.

Aby zachęcić firmy zbożowe do szerszej współpracy, TGE rozbudowała też ostatnio „siatkę” swoich handlowców, którzy spotykają się z potencjalnymi uczestnikami Giełdowego Rynku Rolnego w całej Polsce, przedstawiając mocne strony giełdy w stosunku do tego, co dziś jest na rynku w kontaktach B2B.

- Do końca tego roku zostanie podpisana umowa na budowę rynku kontraktów terminowych na Platformie – podał także dyr. Muszyński. Docelowo możliwość zabezpieczania dostaw towaru ma zacząć funkcjonować na przełomie 2021/2022 r.

Z końcem bieżącego roku natomiast, w handlu na Giełdowym Rynku Rolnym ma się pojawić kukurydza, a na początku 2021 – rzepak.