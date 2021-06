Po ile nawozy?

Maj, czerwiec to miesiące, w których większość rolników kupuje nawozy do upraw ozimych i jarych. Jak kształtują się ich ceny?

CDR w Brwinowie właśnie opublikowało najnowszą - majową - analizę cen nawozów w kraju.

Dane do tej analizy zbierane są w głównych punktach sprzedaży w województwie, wśród największych (najistotniejszych i najbardziej liczących się) dystrybutorów, czyli tych u których rzeczywiście zaopatrują się rolnicy terenu działania danego ośrodka doradztwa rolniczego. - Interesuje nas ile płaci za nawozy większość rolników z regionu - podkreśla Beata Filipiak z Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

I tak, wśród cen najniższych poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa 32% w województwie mazowieckim 90,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 90,00)

- saletra amonowa 34% w województwie mazowieckim 107,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 98,00) ▲

- saletrzak w województwie mazowieckim 87,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 87,00)

- mocznik bez dodatków w województwie wielkopolskim 122,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 122,00)

- mocznik otoczkowany 46% w województwie wielkopolskim 150,00zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 140,50) ▲

- mocznik z inhibitorem ureazy 46% w województwie zachodniopomorskim 168,50zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 143,50) ▲

- inhibitor do mieszania z mocznikiem cena w przeliczeniu na 1 tonę mocznika 46% w województwie lubelskim 85,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 85,00)

- RSM - wodny roztwór saletrzano-mocznikowy 32% w województwie mazowieckim 60,00,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 76,00).

nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 19% w województwie wielkopolskim 70,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 70,00)

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie mazowieckim i lubuskim 135,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 135,00)

- fosforan amonu/Polidap 18/46%, w województwie wielkopolskim 120,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 170,00).

nawozy potasowe:

- sól potasowa 60%w województwie kujawsko pomorskim 110,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 110,00)

- siarczan potasu 50% w województwie wielkopolskim 188,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 110,00) ▲

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie kujawsko pomorskim 153,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 141,00) ▲

- polifoska 6:20:30 w województwie wielkopolskim 145,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 140,00) ▲

- Lubofoska, Tarnogran lub NPK jesienne z 4-6%N w województwie wielkopolskim 80,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 80,00)

- amofoska 4:16:18 w województwie wielkopolskim 97,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena min. wynosiła 90,00) ▲

- Porównując powyższe ceny minimalne do badanych w kwietniu - w 7 przypadkach na 17 - widoczny jest wzrost cen - podkreślono w analizie CDR w Brwinowie.

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa 32% w województwie mazowieckim 178,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 178,00)

- saletra amonowa 34% w województwie świętokrzyskim i mazowieckim 170,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 170,00)

- saletrzak w województwie łódzkim 160,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 150,00) ▲

- mocznik bez dodatków w województwie mazowieckim 240,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 235,00) ▲

- mocznik otoczkowany 46% w województwie śląskim 232,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 232,00)

- mocznik z inhibitorem ureazy 46% w województwie śląskim 535,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 535,00)

- inhibitor do mieszania z mocznikiem cena w przeliczeniu na 1 tonę mocznika 46% w województwie lubelskim 86,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 196,00).

- RSM - wodny roztwór saletrzano-mocznikowy 32% w województwie wielkopolskim 145,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 130,00) ▲

nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 19% w województwie kujawsko pomorskim 205,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 165,00) ▲

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie podkarpackim 240,00zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 212,00) ▲

- fosforan amonu/Polidap 18/46%, w województwie wielkopolskim 300,00 zł/dt; (w marcu 2021 cena max. wynosiła 290,00) ▲

nawozy potasowe:

- sól potasowa 60%w województwie podkarpackim 208,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 210,00)

- siarczan potasu 50% w województwie pomorskim 398,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 389,00) ▲

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie małopolskim i wielkopolskim 220,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 220,00)

- polifoska 6:20:30 w województwie małopolskim pomorskim wielkopolskim 210,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 210,00)

- Lubofoska, Tarnogran lub NPK jesienne z 4-6%N w województwie śląskim 173,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 179,00)

- amofoska 4:16:18 w województwie wielkopolskim 200,00 zł/dt; (w kwietniu 2021 cena max. wynosiła 154,00) ▲

- Porównując powyższe ceny maksymalne do badanych w kwietniu w 8 przypadkach na 17 widoczny jest wzrost cen - podano w analizie CDR w Brwinowie.

- Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do maja 2020 roku, w 37 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 8 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 74% cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - informuje Beata Filipiak.