Gorzelnie ograniczają lub wstrzymują produkcję z powodu nadmiaru alkoholu na rynku i zbyt niskich cen alkoholu etylowego. Choć są największym odbiorcą mokrej kukurydzy to zostały wykluczone z systemu rekompensat.

Związek Gorzelni Polskich zaapelował do ministra rolnictwa Roberta Telusa o objęcie systemem dopłat do skupu mokrej kukurydzy także polskich gorzelni. W przeciwnym wypadku niskie ceny alkoholu i nadpodaż na rynku doprowadzą do upadku rodzimej branży wytwórców.

Niskie ceny i nadmiar alkoholu na rynku

Jak czytamy w wystosowanym piśmie: "Coraz większym dramatem dla właścicieli polskich gorzelni, producentów alkoholu etylowego jest niska cena oraz brak możliwości sprzedaży alkoholu etylowego ze względu na nadmiar tego produktu na polskim rynku. W efekcie dochodowość producentów alkoholu etylowego drastycznie spadła, w wielu przypadkach doprowadzając do zaprzestania lub ograniczenia produkcji."

Wykluczeni z rekompensat

Gorzelnicy nie mogą w tej sytuacji zrozumieć, dlaczego ogłoszona już resort rolnictwa rekompensata dla skupów za „mokrą kukurydzę” ich nie dotyczy, choć "producenci alkoholu etylowego są największym odbiorcą tego produktu". Według danych KOWR, w 2022r. zużycie kukurydzy przez producentów alkoholu etylowego osiągnęło rekordowy poziom.

Wykluczeni z pomocy uważają, że "pomoc finansowa dla branży alkoholu etylowego jest też niezbędna do zachowania płynności finansowej i zakupu surowca do dalszej produkcji pod E10".

Poszkodowani domagają się wsparcia

Gorzelnicy czują się poszkodowani i przypominają , że w zeszłym roku skupiły od rolników setki tysięcy ton zbóż, tymczasem "ceny surowca do produkcji alkoholu drastycznie spadły, co spowodowało ogromne straty finansowe".

Związek Gorzelni Polskich zaapelował więc do ministra rolnictwa "o objęcie wsparciem 200 zł do tony skupowanej tzw. mokrej kukurydzy również gorzelni rolniczych, które skupiony w zeszłym roku surowiec do dzisiaj przetwarzają", lub też dopłatami do wyprodukowanego alkoholu.