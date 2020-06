Polskie wczesne ziemniaki prosto z…Rumunii

Rolnicy domagają się systematycznych i wnikliwych kontroli rynków hurtowych, ponieważ, jak twierdzą, to tam często produkty importowane sprzedawane są jako polskie. Przykładem mogą być wczesne ziemniaki z Rumunii, które zalewają nasz rynek jako produkt krajowy.

Do naszej redakcji z prośbą o interwencje zadzwonili rolnicy z Dolnego Śląska. Jak mówią, rynek hurtowy „Targpiast” we Wrocławiu zalewany jest przez ziemniaki importowane z Rumunii, które są jednak sprzedawane jako produkt polski.

- Pogoda winna sprawić, że po nasze wczesne ziemniaki powinny ustawiać się kolejki. Tymczasem mamy olbrzymi problem ze zbytem, nie mówiąc już o cenach - narzeka jeden z naszych rozmówców. - Ciężarówki zwożą ziemniaki z Rumunii i nikt nie interesuje się tym, że są one „wciskane” klientom jako polskie „młode ziemniaczki”. Sprzedajemy poniżej kosztów produkcji, a tymczasem państwowe służby śpią. Wszyscy alarmują, że Polacy płacą coraz więcej za polską żywność, ale to wcale nie są polskie produkty. Rząd chwali się sukcesami podległych urzędów w zakresie kontroli oznakowania pochodzenia artykułów żywnościowych, ale my to widzimy zupełnie inaczej. Polacy mają małe szanse, by nabyć w sklepie, na straganie i w markecie polską żywność.

Na prośbę rolników poprosiliśmy resort rolnictwa o podjęcie stosownych działań i komentarz w tej sprawie. Podobne pismo skierowaliśmy do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, do której obowiązków należy kontrolowanie rolniczych rynków hurtowych.

Odpowiedź nadeszła z Ministerstwa Rolnictwa:

„Uprzejmie informuję, że kontrole w zakresie jakości handlowej u podmiotów wprowadzających ziemniaki do obrotu na rynkach hurtowych przeprowadza Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ramach Kontroli planowej w zakresie jakości handlowej ziemniaków. Każda kontrola w zakresie jakości handlowej ziemniaków realizowana przez IJHARS obejmuje sprawdzenie znakowania ziemniaków, w tym weryfikację ich pochodzenia, sprawdzenie dokumentacji towarzyszącej oraz wymagań jakościowych, na zgodność z obowiązującymi przepisami.

W odpowiedzi na sygnały dotyczące sprzedaży na rynkach hurtowych ziemniaków pochodzących z Rumunii jako polskie, na przełomie maja i czerwca br. Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęły działania kontrolne na Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym Targpiast Sp. z o.o., oraz na rynku hurtowym w Krakowie i w Szczecinie. W pewnych przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku oznakowania opakowań, jak również kontrolowane podmioty nie przedstawiały pełnej dokumentacji potwierdzającej pochodzenie ziemniaków. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że ziemniaki pochodziły z Rumunii.

W związku z tymi nieprawidłowościami wszczęto postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej (brak oznakowania). Ponadto do podmiotów skierowano zalecenia pokontrolne dotyczące wprowadzania do obrotu oznakowanych ziemniaków zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa”.

Resort w nadesłanym piśmie przypomina również obowiązujące przepisy w zakresie oznakowania pochodzenia produktów:

„Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności to informacje te nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oznakowanie artykułu rolno-spożywczego zawiera informacje istotne z punktu widzenia jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego, w szczególności:

1) nazwę, pod którą artykuł rolno-spożywczy jest wprowadzany do obrotu;

2) inne dane umożliwiające identyfikację artykułu rolno-spożywczego oraz odróżnienie go od innych artykułów rolno-spożywczych.

Kolejne przepisy art. 7 wskazują, że zgodność tych informacji ze stanem faktycznym zapewnia producent, który po raz pierwszy wprowadził do obrotu artykuł rolno-spożywczy. Informacje te powinny być dostępne do wglądu służb kontrolnych na wszystkich etapach obrotu artykułem rolno-spożywczym, którego one dotyczą.

Przepisy ww. art. 7 obligują podmioty działające na rynku spożywczym do posiadania dokumentów potwierdzających m.in. deklarowane pochodzenie artykułu rolno-spożywczego do momentu jego zbycia.

Jednocześnie art. 40 a ust. 1 pkt 6 ww. ustawy wskazuje, że kto nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub 4 podlega karze pieniężnej w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary, nie niższej niż 200 zł.

Dodatkowo krajowe wczesne ziemniaki mogą być oznakowane, w myśl przepisów art. 7b ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski” przedstawionym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”. Znakowanie informacją „Produkt polski” nie wymaga żadnej rejestracji. Logo „Produkt polski” można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/rolnictwo/produkt-polski, na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku.

Umieszczenie w oznakowaniu ziemniaków w obrocie detalicznym informacji „Produkt polski” niweluje konieczność prezentacji informacji o krajowym pochodzeniu ziemniaków wraz z wizerunkiem flagi polskiej wymaganym zgodnie z §19 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych”.

Ministerstwo nadmienia także, że w ramach działań wspierających sektor polskiego ziemniaka 24 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz.U. z 2019 roku poz. 139). Zgodnie z ww. rozporządzeniem opis ziemniaki młode/ziemniaki wczesne zostało zarezerwowane dla ziemniaków zebranych przed osiągnięciem pełnej dojrzałości o skórce łuszczącej się, zbieranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia i przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po zebraniu. Przed wejściem w życie przedmiotowego rozporządzenia brak uregulowania definicji dotyczącej młodych ziemniaków powodował, że dojrzałe ziemniaki bardzo często opisywane były jako młode wprowadzając konsumentów w błąd.