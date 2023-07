Prognozy cen zbóż i rzepaku przygotowywane przez analityków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jak dotąd, budziły spore emocje wśród rolników. Jakie są tym razem przewidywania na III kwartał br.?

Ceny zbóż

Jak wynika z czerwcowego wydania raportu Rynek zbóż. Stan i perspektywy, jeśli nie będzie większych wahań kursu złotego w stosunku do euro, w III kwartale 2023 r. średnie ceny pszenicy i żyta przewidywane są na poziomie odpowiednio 860-960 zł/t (przy czym paszowa: 820-880 zł/t, konsumpcyjna 880-1030 zł/t) i 680-730 zł/t.

W kolejnych miesiącach sezonu 2023/2024 IERiGŻ przewiduje umiarkowany, sezonowy wzrost cen zbóż do 980-1080 zł/t dla pszenicy, 750-850 zł/t dla żyta. Ceny kukurydzy mogą być zbliżone do cen żyta , a ceny jęczmienia do 70 zł/t wyższe od cen żyta.

Należ jednak podkreślić - zaznaczają eksperci IERiGŻ - że w sezonie 2023/2024 czynniki zewnętrzne (pozarynkowe) nadal będą w znacznym stopniu warunkowały kształtowanie się cen zbóż.

- Dużo będzie zależało od rozwoju sytuacji na Ukrainie i w Azji. Oprócz tego w dalszym ciągu jest duża niepewność co do wysokości zbiorów zbóż na półkuli północnej, szczególnie w Europie, w tym w Polsce. Jeżeli w czerwcu 2023 nie będzie opadów, zbiory mogą być niższe od prognozowanych, a co za tym idzie poziom cen prawdopodobnie będzie 10-20% wyższy od wartości prognozowanych wyżej - napisali w - przypomnijmy - czerwcowym wydaniu raportu Rynek zbóż eksperci IERiGŻ.

Tymczasem w ostatnich dniach poznaliśmy kolejne prognozy zbiorów zbóż w UE:

Ceny rzepaku

Analizując zmiany notowań cen rzepaku w transakcjach terminowych na europejskiej giełdzie Matif, które są główną podstawą kalkulacji cen tego surowca w Polsce i które w połowie czerwca w kontraktach na sierpień wynosiły ok. 440 euro/t, eksperci IERiGŻ przewidują w czerwcowym wydaniu raportu Rynek rzepaku, że w III kwartale 2023 r. przeciętna cena skupu rzepaku na krajowym rynku wyniesie ok. 1860 zł/t i będzie o ok. 39% niższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Przy spodziewanych w tym czasie cenach skupu pszenicy na poziomie ok. 960 zł/t (o ok. 35% niższych niż w III kwartale 2022 r.) relacja cena rzepak / pszenica będzie nadal korzystna dla producentów rzepaku i wyniesie 1,94/1 wobec 1,991 przed rokiem.